Suçlayanların avukatı, Cleveland Browns oyun kurucusu Deshaun Watson'ın kendisini görevi kötüye kullanmakla suçlayan 24 davadan 20'sinde uzlaştığını söyledi

Watson'ı suçlayan 24 kişinin tamamını temsil eden Avukat Tony Buzbee Salı günü yaptığı açıklamada, dört dava dışında tüm davaların sonuçlandığını ve evrakların tamamlanmasının ardından davaların düşeceğini duyurdu.

Buzbee yaptığı açıklamada, "Bu uzlaşmalarla ilgili evraklar üzerinde çalışıyoruz" dedi. Bunu tamamladığımızda söz konusu davalar düşecek" dedi. Anlaşmaların şartları ve tutarları gizlidir. Anlaşmalar ya da bu davalar hakkında daha fazla yorum yapmayacağız."

Buzbee, Watson'ın ilk suçlayıcısı Ashley Solis ve diğer üç kadın tarafından açılan davaların "zamanı geldiğinde" görüleceğini söyledi.

CNN yorum için Watson'ın avukatı Rusty Hardin'e ulaştı ancak henüz bir yanıt alamadı.

Bu arada Watson, NFL tarafından soruşturulmaya devam ediyor ve ligin kişisel davranış politikasını ihlal ettiği tespit edilirse askıya alınabilir. Hardin bu ayın başlarında CNN'e yaptığı açıklamada, NFL yetkililerinin Mayıs ayında Watson ile üç gün görüştüğünü ve bir gün daha talep ettiklerini söyledi.

NFL'den CNN'e yapılan açıklamada Salı günkü gelişmenin "toplu sözleşmeyle belirlenen disiplin süreci üzerinde bir etkisi olmadığı" belirtildi.

ESPN'in haberine göre, iddiaların ortasında Watson Houston Texans'tan Cleveland Browns'a takas edildi ve bir NFL oyuncusuna verilen en yüksek garantili sözleşme olan beş yıllık, tamamen garantili 230 milyon dolarlık bir sözleşme aldığı bildirildi.

Browns, o sırada hakkında 22 görevi kötüye kullanma davası bulunan Watson ile sözleşme imzalama kararını savunarak, öncesinde "kapsamlı bir değerlendirme" yaptıklarını söyledi.

Bu ayın başlarında, Houston'da eski bir masaj terapisti olan Katy Williams, Watson'a karşı 24. davayı açtı.

Williams, Ağustos 2020'de evinde Watson ile iki kez karşılaştığını söylüyor. Dava dilekçesinde, ilk seansın profesyonel olduğu, ancak ikinci seansta Watson'ın kendisini teşhir ettiği ve istenmeyen cinsel davranışlarda bulunduğu belirtiliyor.

Hardin, Williams'ın açtığı davaya yanıt vererek bu ayın başlarında CNN'e şunları söyledi: "Yeni davaya şu anda yanıt veremiyoruz. Hukuk ekibimizin bu yeni başvuruyu araştırmak için zamanı olmadı ve bugüne kadar onun adını duymamıştık. Deshaun davacılardan herhangi biriyle uygunsuz bir şey yaptığını reddetmeye devam ediyor."

Mart ayında, Teksas'taki iki ayrı büyük jüri Watson hakkındaki iddiaları soruşturduktan sonra suçlama yapmayı reddetti.

Harris County'deki ilk jüri taciz ve cinsel suiistimal iddialarını araştırmış ve Watson'ı suçlamak için yeterli delil olmadığı sonucuna varmıştı. Brazoria County'deki ikinci jüri ise Watson'ı bir terapi seansı sırasında cinsel suiistimalde bulunmakla suçlayan bir suç duyurusundaki kanıtları değerlendirdi.

CNN'den Amy Woodyatt, Jacob Lev ve Ben Morse bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com