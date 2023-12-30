Su samurları ve kunduzlar dünyanın en büyük golf sahalarından birine nasıl geri döndü?

Ancak bu, teknolojik yükseltmeler ve fütüristik bir vizyonla ilgili bir hikaye değil, bunun yerine Kent'teki Royal St George's, bir asır önceki haline geri dönmek için yola çıktı: flora ve fauna için bir duneland cenneti.

Yardımcı greenkeeper Paul Larsen'in 2012 yılında müdürlüğe terfi etmesiyle birlikte, sahanın 'elverişsiz' Özel Bilimsel İlgi Alanı (SSSI) derecelendirmesini iyileştirmek için 2013 yılında Natural England ile ciddi bir çalışma başlatıldı.

Larsen ve ekibinin, sahanın yaklaşık %10'unu oluşturduğu 500 dönümlük ulusal koruma altındaki bir araziye baktığı düşünüldüğünde söylemesi yapmaktan daha kolaydı.

Ancak Natural England'dan Phil Williams ve Dr. Graham Earl'e danışıldıktan sonra, daha çok iç kesimlerde bulunan istilacı ot türleri, park alanı golf sahaları yakıldı ve daha ince, daha ince çayır otları, bol miktarda yabani orkidelerle birlikte geri döndü.

CNN'e konuşan Larsen, "Bence insanlar 2011'e kıyasla bu kez gördüklerinde iyi anlamda şaşıracaklar," dedi.

"Sıra sıra, kalın çimler golf için berbattı, çünkü topunuzu kaybediyordunuz ve etrafta dolaşmak 10 saatinizi alıyordu, aynı zamanda yaban hayatı için de. Tarlakuşları gibi kuşlar çimenlere yuva yaparlar ve sık bitki örtüsü oluşturmaya başladığınızda bunu yapamazlar. İnsanların unuttuğu şey, bizim bir dunelands olduğumuz."

Royal St George's 'elverişli' statüsüne ulaşma çabasında büyük ölçüde Larsen'in azmi sayesinde başarılı oldu.

Williams CNN'e verdiği demeçte, "'Bu daha fazla iş' zihniyeti onun gördüğü şekilde değildi ve saha gelişti" dedi.

"Paul sık sık eskiden burayı üzerinde kum tepesi olan bir golf kulübü olarak gördüğünü söylerdi, şimdi ise üzerinde golf sahası olan bir kum tepesi sistemi olarak görüyor. İhtiyacımız olan şey algıları değiştirmek."

Williams, eski Open ev sahibi sahaları Prince's ve Royal Cinque Ports'u içeren Sandwich Bay SSSI'nin, İngiltere'nin en nadir bitkilerinden biri olan kertenkele orkidesi nüfusunun %90'ına ev sahipliği yaptığını, su samurlarının ve bir zamanlar nesli tükenmiş olan kunduzların "gizlice geri döndüğünü" söyledi.

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Arazinin geri verilmesi

Larsen, kendi ticaretindeki gelişmelerden Natural England ile çalışma ilişkisine ve flora ve fauna patlamasına kadar her şeyin tersine dönmesinden çok memnun.

"Bazı ağaçlar devrilmeye başlamıştı ve araziyi kendilerine mal etmiş küçük bir kunduz ailesi bulduk. Eski bir ağaca gece görüşlü bir kamera yerleştirdik ve onların yaptığı gibi üç kunduzun etrafta dolaştığını gördük" dedi.

"Ben bir yeşil bekçisiyim ve çiçekler ve doğa hakkında çok şey öğrendim - değiştim. Hiç sahip olmadığımız saz, süpürgeotu gibi yabani bitkilerimiz var. Bunun nedeni de burayı eskiden olduğu gibi restore etmiş olmamız."

2021 Açık Şampiyonası, geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilen turnuvanın ardından Royal St George's'da düzenlenecek. Oyuncuların son iki Kent Açık'tan (2003 ve 2011) fark edecekleri bir fark, tee'lerden fairway'lere geçişler.

"Şimdi tamamen vahşi ve en az 180 yarda vurmanız gerekiyor. Natural England bundan memnun çünkü araziyi onlara geri verdim. Kuşlar oraya girebiliyor ve ben de kısa çimleri keserek zaman kaybetmiyorum," diyor Larsen.

"Natural England ile her zaman uyum içinde değildik. Yeni bir tepe inşa etmek istediğimizde bize izin vermiyorlardı. Ama bugün bulunduğumuz noktaya gelmek için birlikte çalıştık."

Ancak her şey kolay değildi - Larsen, Williams ve Earl tarafından istila eden otları yakması tavsiye edildiğinde eski sekreterin gazabını göze aldığını söyledi.

"Bana şöyle derdi: 'Ne yaptın sen şimdi?!' Bulunduğum yere gelebilmek için çok eleştiri aldım."

İskoçya'daki Nairn Dunbar Golf Kulübü'nde - bu Haziran'daki Amatör Şampiyona'nın ortak ev sahibi - saha müdürü Richard Johnstone CNN'e 2016'da terfi eder etmez sürdürülebilir bir gelecek konusunda kafasında bir ampul yandığını söyledi.

"Mülakatımın bir kısmı links ortamının restorasyonuna yönelik bir öneriydi - saha aşırı sulanmış ve aşırı gübrelenmişti ve daha çok park alanına dönüşüyordu.

"Sert zemin o kadar yoğundu ki top kayıpları ve yavaş oyunla ilgili çok sayıda olumsuz geri bildirim alıyorduk."

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Kimyasallar ve kırpıntılar

Johnstone da değişim konusunda bazı muhalefetlerle karşılaştı ancak Nairn Dunbar'ın 2021 Yılın Çevreci Golf Sahası seçilmesinin ardından bu güzel bir ödül oldu.

"Sektörde pek çok insan her şeyin yaban hayatı ve 'kuş yemlikleri yapmakla' ilgili olduğunu düşünüyor. Ancak bu ödüller bununla ilgili değil. Tüm yönetim süreci, kimyasallardan arındırma ve benzeri konularla ilgili."

Johnstone, Nairn Dunbar'ın 2016 yılında solucan ve kurtçukları bastırmak ve çim hastalıklarını önlemek için kullanılan ürünlerin yasaklanmasıyla birlikte büyük ölçüde kimyasallardan arındırılmış bir programa geçtiğini söyledi.

Avrupa'daki kurslar yer yer Birleşik Krallık'tan bile daha ileri gitmiş durumda - Larsen 2007-2011 yılları arasında Hollanda'da çalışırken bunu ilk elden görmüştü - ancak Johnstone kimyasal kullanımının ele alınması gereken bir konu olduğunu söyledi.

"Bazı Amerikan kurslarının kimyasal dolaplarına bakarsanız, benim tüm tesisim büyüklüğünde olduklarını görürsünüz. Muhtemelen 20 x 20 metre. Benim dolabım 1 x 1 metre, iki şişe."

Larsen, yılda 30-50 kg nitrojen kullanımının, bu miktarı penaltı noktasına koyabilecek bir futbol sahasına kıyasla hiçbir şey olmadığını söyledi.

"Link sahaları bir yol gösterici olabilir ve şunu söyleyebilir: 'Sürdürülebilir bir şekilde böyle, daha az gübre ve mantar ilacı.

"Burada üzerimize düşeni yapabilir ve golf sahalarının mükemmel olmak zorunda olmadığını gösterebiliriz. Sonuçta, doğa pahasına istediğiniz şey mükemmellik mi?"

Ancak kimyasalların kullanımdan kaldırılması daha uzun zaman alsa da Williams, dünya çapındaki yeşil alan koruyucularının çok basit bir değişikliği hemen yapabileceklerini söyledi.

"Tişörtlerden ve çim yollarından yeşillikleri kestiklerinde sıklıkla gördüğünüz bir sorun, kırpıntıların yeşilin arkasına doğru yığılmasıdır, bu da büyük bir besin zenginleştirme alanı yaratır. Çok önemli bir bitki örtüsünün üzerine dökülebilirler.

"Bunları uzaklaştırın, kompost haline getirin ve yeşilliklerde, tişörtlerde ve çim yollarında gübre olarak kullanın. Bu çok daha iyi olur."

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Sıfır plastik taahhüdü

Kapsamlı değişiklikler bazı insanları rahatsız edebilir, ancak Ocean Tees gibi sürdürülebilirlik anlayışına sahip şirketler sahalardaki plastik atıklarla çok basit bir şekilde mücadele etmeye başladı.

İngiltere'nin en eski kulübü Royal North Devon'ın geçen yıl 1 Ocak'tan itibaren plastik tişörtleri yasaklamasının ardından Ocean Tees, Twitter'da golf sahalarında kullanımını durdurmak için bir taahhüt yayınladı ve bu taahhüt gönderildiği gün yaklaşık 40.000 kez etkileşime girdi.

Kurucu Ed Sandison CNN'e verdiği demeçte "İngiltere dışında bu taahhüt çoğunlukla Kanada ve Avustralya gibi İngilizce konuşulan ülkeler tarafından yapıldı" dedi.

"Ve dünyanın dört bir yanındaki yeşil alan bekçileri de plastik tişörtlerden hiç hoşlanmıyor. Golf sahasında, yerel su yollarında ya da bir çöp kutusunda son buluyorlar - çöp sahası en iyi senaryo."

Sürdürülebilirliğin yayılmakta olduğuna şüphe yok. Meksika'da mimar Agustín Pizá, İskoçyalı David McLay Kidd, Tom Doak, Bill Coore ve Ben Crenshaw'ın çevreci tasarımlarını vurguladı - hepsi de Oregon golf kompleksi Bandon Dunes ile bağlantılı.

Pizá golf sahası tasarımının iplerini 1990'larda daha büyük daha iyidir, bunker burada bunker orada, sorun yok mantığıyla öğrendi.

Ancak 2003 yılında Edinburgh'da yüksek lisans eğitimi almaya gittiğinde, ilk görevinde Pizá doğal bir soldan sağa çukurun sağdan sola dönüştürülebilmesi için eskiz çizmeye ve bir şeylerin yerini değiştirmeye başladı.

Pizá CNN'e verdiği demeçte, "Projemi tahtada parçalara ayırdılar" dedi.

"Dediler ki: 'Biz Edinburgh'dayız ve burada bunu yapmayız. Ne düşünüyorsun? Güzelliğin değişiklik anlamına gelmediğini, hassas, küçük ayrıntılar anlamına gelebileceğini çabucak öğrendim.

"İyi ve sürdürülebilir bir golf sahası yaratmak için geliştiricinin, mimarın ve oyuncunun sizi dinlemesi gerekir."

Bandon Dunes ve 2015 ABD Açık'a ev sahipliği yapan Chambers Bay gibi doğal görünümlü ABD sahalarının da hayranı olan Larsen, sadece saha içi TLC konusunda tutkulu değil.

Aralarında 2021 ve 2025 Women's British Open'a ev sahipliği yapan Carnoustie ve Royal Porthcawl'ın da bulunduğu İngiltere'nin saygın links sahalarındaki diğer dört kişiyle birlikte, yeşil alan sorumlularının çevre bilinci konusunda birlikte çalışmalarına yardımcı olmak için The Links Club'ı kurdu.

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"Kulübü kurmak kendimizi eğitmenin bir yoluydu. Hepimiz birbirimize yardım ediyoruz ve sanırım bu şimdiye kadar yaptığım en iyi şey.

"Avrupa'dan pek çok sahayı dahil etmeye çalışıyoruz ve onları buraya getirmek için Amerikalılarla temas halindeyim. Bu işi links sahaları gibi yapan kimse yok."

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Kaynak: edition.cnn.com