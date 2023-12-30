Su basan tüneller İngiltere'yi Avrupa'ya bağlayan Eurostar trenlerinin iptaline neden oldu

Yılbaşında Londra'dan Paris, Brüksel ve Amsterdam'a seyahat etmeyi uman yolcular, Eurostar'ın sosyal medya hesabından "hattın bir kısmının Londra yakınlarında geçici olarak kapalı olması" nedeniyle seferlerin iptal edildiğini duyurmasının ardından bir darbe aldı.

Hat, İngiltere'nin güneyindeki Kent'te bulunan Ebbsfleet Uluslararası istasyonu yakınlarındaki demiryolu tünellerini su basması nedeniyle kapatıldı.

İngiliz tren operatörü Southwestern Railways de Londra'nın St Pancras Uluslararası istasyonuna gidiş ve dönüş yüksek hızlı tren seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Aralık ayının başlarında yaşanan bir son dakika grevinin büyük aksamalara yol açmasının ardından Eurostar seferleri Noel'de ikinci kez sekteye uğradı.

Son iptaller, İngiltere'nin yoğun kar ve yağmurun beklendiği şiddetli hava koşullarına hazırlandığı bir dönemde geldi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi Cumartesi günü için ülkenin büyük bölümü için sarı hava uyarısında bulundu.

Uyarıda, "Güney İngiltere'de kuvvetli ve sert rüzgarlar İngiltere ve Galler'in doğusuna doğru ilerleyerek seyahat ve hizmetlerde bazı aksaklıklara yol açacak" denildi. Met Office, kısa süreli elektrik kayıplarının da yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Güney İngiltere ve Galler'in etkilenen bölgelerinde saatte 45-50 mil hızla esecek rüzgarın en güçlü olduğu bölgelerin kıyı kesimleri olacağı tahmin ediliyor. Uyarıda, "şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar büyüsü" sırasında Galler genelinde 20-30 mm yağmur yağmasının tahmin edildiği de belirtildi.

Meteoroloji uzmanları Cumartesi günü için tahmin edilen "yağmura dönüşen karla karışık yağmur ve kar döneminin" bazı "aksaklıklara" neden olacağını öngörürken, İskoçya'nın çoğu sarı yağmur ve kar uyarısı altına alındı.

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Kaynak: edition.cnn.com