Şu anda sınırda olup bitenlere dikkat etmek için 5 büyük neden

On yılı aşkın bir süredir, üç farklı başkanlık yönetimi boyunca ve konunun tüm taraflarından insanların kriz koşulları konusunda uyarıda bulunduğu ve yetkililerin bunalmış göründüğü birçok farklı an boyunca göç konusunu ele aldım.

Bu bir kez daha yaşanıyor. Ancak birkaç farklı faktör bu anı farklı kılıyor. Durum, hem sıradan insanların hayatlarında hem de ulusal siyaset sahnesinde önemli sonuçlar doğurabilecek çeşitli cephelerde yoğunlaşıyor.

İşte şu anda neler olup bittiğine dikkat etmenin önemli olmasının beş büyük nedeni:

1. Pek çok insan sınır boyunca yer alan giriş kapılarına güveniyor. Ve bunların sayısının giderek arttığını görüyoruz.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Biden yönetimi Eagle Pass, Texas; Lukeville, Arizona; ve San Ysidro, California'daki giriş kapılarını yayalara ya da araçlara kapattı.

Pazar günü yetkililer Eagle Pass ve El Paso'daki uluslararası demiryolu geçişlerini de geçici olarak kapatacaklarını duyurdu.

Bu neden oluyor? Yetkililer, bazı bölgelerde sınırı yasadışı yollardan geçen göçmen sayısının o kadar arttığını ve bu akınla başa çıkmak için giriş limanlarından kaynak aktarmaları gerektiğini söylüyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı son dönemdeki artıştan sınır aşan suç örgütleri ve kartellerin yanlış bilgilendirmelerini sorumlu tutuyor. Sınır Devriye Şefi Jason Owens geçtiğimiz günlerde CNN'den Rosa Flores'e verdiği demeçte, ajanların "tek kelimeyle bunaldığını" söyledi ve limanların kapatılmasının göçmenlerin işlemlerine yardımcı olmak için çalışanları serbest bıraktığını, ancak bunun da bir bedeli olduğunu belirtti.

"Bu bizim yasal ticaret ve seyahatimizin bir sonucu. Şu anda herkes bunu hissediyor" dedi.

Yerel yetkililer limanların kapanmasının toplumlar üzerinde yıkıcı bir ekonomik ve kişisel etki yarattığını söylüyor.

Demokrat Partili Arizona Valisi Katie Hobbs yaptığı basın açıklamasında, eyaletindeki limanın kapatılması kararının "bölgede tam anlamıyla bir krize yol açtığını ve Arizona'nın güvenlik ve ticaretini riske attığını" söyledi.

2. Trump göçmenliği bir kez daha kampanyasının ana odak noktası haline getiriyor. Ancak kullandığı kelimeler değişiyor.

Eski Başkan Donald Trump 2016 seçim kampanyasına Meksikalı göçmenleri suçlular ve tecavüzcüler olarak tanımlayan kötü şöhretli yorumlarla başlamıştı. Ve 2024 seçimleri öncesinde bu söylemini ikiye katlıyor gibi görünüyor.

Meslektaşım Zachary B. Wolf'un geçtiğimiz günlerde belirttiği gibi, Trump'ın " göçmenleri şeytanlaştıran giderek sertleşen dili" yeni uç noktalara ulaşıyor.

Hafta sonu New Hampshire'da düzenlenen bir mitingde Trump, çoğunlukla Afrika, Asya ve Güney Amerika'dan gelen göçmenlerin "ülkemizin kanını zehirlediği" yönündeki yorumlarıyla Nazi Almanyası'nın diliyle karşılaştırmalar yaptı.

Ertesi gün Trump, kanıt olmaksızın, göçmenlerin ABD'ye büyük ölçüde hapishanelerden ve akıl hastanelerinden geldiğini iddia etti. Ve ABD hükümetini göçmenleri tasfiye edecek şekilde yeniden yönlendireceğine söz verdi.

Yasadışı göçü engellemek Trump'ın başkanlığının odak noktalarından biriydi ve yeniden seçilmesi halinde bu konuya bir kez daha öncelik vereceğine şüphe yok.

3. Biden daha önce eleştirdiği türden kısıtlamaları desteklemeye hazır görünüyor.

2020'de seçilmeden önce Başkan Joe Biden defalarca selefinin göçmenlik politikalarını geri alma sözü verdi. Ancak Kongre'nin Ukrayna'ya daha fazla yardımı onaylaması için bastıran Biden yönetimi, Trump yönetimi tarafından takip edilen değişiklikleri yansıtan büyük kısıtlamaları uygulamaya istekli olduğunun sinyalini verdi.

Müzakereler devam ediyor. Ancak CNN'den Priscilla Alvarez ve Camila DeChalus'a konuşan kaynaklar, söz konusu teklifler arasında ABD-Meksika sınırındaki göçmenlerin sığınma talep etme şansı verilmeden geri çevrilmesi, hızlı sınır dışı prosedürünün daha fazla belgesiz göçmeni kapsayacak şekilde genişletilmesi ve sığınmacılar için inandırıcı korku standardının yükseltilmesinin yer aldığını söyledi.

Göçmen hakları grupları da Biden'ın yasal olarak sığınma hakkı olan savunmasız insanların hayatlarını ellerinden almaya istekli olduğunu düşündükleri için giderek artan bir telaşla açıklamalar yapıyorlar. Konunun yeterince ilgi görmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğrayan RAICES bu hafta Times Meydanı'nda yedi katlı bir dijital billboard reklamı satın aldığını ve üzerinde zincirlenmiş bir Özgürlük Leydisi'nin yer aldığını belirterek "sığınma hakkının sonunun tehlikeli bir şekilde yaklaştığı" uyarısında bulundu.

Biden yönetimi ise kendi sicilini savunuyor; CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, yönetimin on yıllardır yasal göç yollarının en geniş şekilde genişletilmesine öncülük ettiğini söyledi.

Ancak göçmen hakları savunucuları ve bazı milletvekilleri, Biden'ın düşündüğü söylenen tavizleri vermesi halinde kilit müttefiklerinin desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Demokrat Senatör Alex Padilla CNN'den Manu Raju'ya verdiği demeçte, "Eğer Trump yönünde çok ileri giderse, bu gelecek yıl sandıkta hissedilecektir, buna hiç şüphe yok" dedi.

4. Eyaletler meseleleri kendi ellerine alıyor. Teksas'ta yeni bir yasanın potansiyel etkisi çok büyük.

Federal hükümetin sınır güvenliğini sağlamadaki başarısızlığı nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan bazı eyalet liderleri meseleyi kendi ellerine almaya çalışıyor. Cumhuriyetçi ve Biden'ın açık sözlü bir eleştirmeni olan Teksas Valisi Greg Abbott, bu hafta eyalete yasadışı yollardan girmeyi eyalet suçu haline getiren, yerel kolluk kuvvetlerine göçmenleri tutuklama yetkisi veren ve eyaletteki hakimlere onları Meksika'ya gönderme emri çıkarma yetkisi veren yeni bir yasa imzaladı.

Mart ayında yürürlüğe girmesi planlanan yasanın amacı yasadışı göçü engellemek olarak belirtiliyor. Yasayı savunanlar ise yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve nüfusunun %40'ı Latin kökenli olan Teksas'ta ırkçı fişlemeyi körükleyeceğini savunuyor.

Teksas tasarısının Cumhuriyetçi yazarı ise önlemin anayasaya uygun olduğunu savunuyor. Ancak eyalet yetkilileri yakında yeni yasa için mahkemede savunma yapmak zorunda kalabilir.

Sivil haklar grupları federal bir yargıçtan yasayı engellemesini talep eden bir dava açtı.

Abbott'un tasarıyı imzaladığı gün, civardaki protestocular tasarının kendi toplumları üzerinde yaratabileceği etkiden şimdiden korktuklarını söylediler.

5. ABD'de 'sınır' her yerdedir.

Sınır sadece ABD ve Meksika'yı ayıran 1,933 millik bir hat değildir. ABD'nin dört bir yanındaki topluluklarda görülebilen bir şeydir.

Ve aylardır, aralarında önde gelen Demokrat liderlerin de bulunduğu birçok belediye başkanının, şehirlerinin göçmen akınıyla başa çıkmakta zorlandığını söylediğini duyuyoruz.

New York Belediye Başkanı Eric Adams bu yılın başlarında göçmen krizinin şehri "yok edeceğini" söyledi.

Ve imzaladığı bir emir, Adams'ın aileler için yeni bir 60 gün sınırı uygulama planının bir parçası olarak yakında binlerce göçmenin şehir barınaklarından tahliye edilmesine yol açabilir. Bekar yetişkinler için de benzer bir 30 gün kuralı birkaç haftadır yürürlükte. Tahliye bildirimi alan aileler, yeni bir barınak yeri için yeniden başvurmak üzere şehrin kabul merkezine geri dönebilirler.

Belediye yetkilileri federal hükümetten daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını söylerken Adams da devam eden krizin ihtiyaçlarını karşılamak için belediye bütçesinde önemli bir kesintiye gidilmesi gerektiğini söyledi.

Kendi partisindeki yerel liderlerden devam eden geri itme, 2024 seçimlerine doğru Biden için siyasi sonuçlar doğurabilir ve bu günlerde daha sert bir duruş sergilemeye daha açık görünmesinin bir nedeni olabilir.

Bu hikayelerden herhangi biri tek başına önemli bir haberdir.

Hepsine birlikte bakıldığında, olayların görmezden gelinmesi imkansız bir kreşendoya ulaştığı açık.

Önümüzdeki aylarda sınırda olup bitenleri yakından izliyor olacağım.

Gelecekle ilgili pek çok şey belirsiz, ancak orada yaşananları duyduklarımızın ve gördüklerimizin 2024'teki konuşmaların büyük bir parçası olacağına şüphe yok.

Bu habereCNN'den Rosa Flores, Sara Weisfeldt, Priscilla Alvarez, Camila DeChalus, Zachary B. Wolf ve Gloria Pazmino katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com