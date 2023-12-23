Stuart Baxter tecavüz hakkındaki yorumları nedeniyle Hint futbol kulübü Odisha tarafından kovuldu

İngiliz eski profesyonel futbolcu, takımının Pazartesi günü Jamshedpur'a yenildiği maç sırasında hakem kararlarıyla ilgili yorumlarda bulundu.

Baxter Hint kanalı Star Sports'a verdiği demeçte "Kararların sizin lehinize olması gerekir ama olmadı" dedi. "Ne zaman bir penaltı alacağımızı bilmiyorum. Bence oyuncularımdan biri penaltı alabilmek için ya birine tecavüz etmeli ya da kendisi tecavüze uğramalı."

Odisha Pazartesi günü bir tweet atarak yorumlar karşısında "dehşete düştüğünü" belirtti.

Kulüp Twitter'da "Bağlamı ne olursa olsun bu tamamen kabul edilemez ve kulübün değerlerini yansıtmıyor" diye yazdı. "Biz Odisha FC olarak içtenlikle özür diliyoruz ve kulüp yönetimi bu konuyu kendi içinde ele alacaktır."

Kulüp daha sonra Salı günü bir açıklama yayınlayarak Baxter'ın görevden alındığını duyurdu.

"Odisha FC, Baş Antrenör Stuart Baxter'ın sözleşmesini derhal geçerli olmak üzere feshetmeye karar vermiştir" denildi. "Sezonun geri kalanı için geçici koç yakında açıklanacaktır."

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Baxter profesyonel futbola İngiltere'de Preston North End'de başladı ve göçebe bir menajerlik kariyerine sahip oldu. İsveç'te AIK ve Güney Afrika'da Kaizer Chiefs takımlarında başarılı dönemler geçiren 67 yaşındaki teknik adam, Güney Afrika milli takımındaki ikinci döneminin ardından Haziran 2020'de Odisha tarafından işe alındı.

Kulüp şu anda 14 maçta sadece sekiz puanla Hindistan Premier Ligi'nin son sırasında yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com