'Stranger Things' süper boyutlu sezon finalinde çok uzun bir oyun oynuyor

Bu sezon, Kate Bush'un "Running Up That Hill" şarkısını 37 yıl sonra liste başı bir hit haline getirdi bile, ancak bölümlerin ilerleyiş şekli "koşmak" kelimesini tam olarak karşılamıyor; daha ziyade, yol boyunca dolambaçlı yollarla tempolu bir yürüyüş gibi.

Geriye dönüp baktığımızda, asıl yeniliğin zamanlamayla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. 1. ve 2. Cilt yaklaşımı (önce Anma Günü'ne, şimdi de 4 Temmuz'a denk geliyor), medyanın ilgisini daha uzun süre çekmek için son bölümleri haftalık olarak yayınlamayı düşünmesi gereken Netflix'in zenginliğini yayıyor.

Hikayeleri birden fazla yerde geçen dizinin yaratıcıları Duffer kardeşler, 1980'lerin ortalarında küçük bir kasaba olan Indiana'nın prizmasından daha yetişkin gençlerin sorunlarını keşfederek karakterlerine nefes alacak bir alan sağlarken, özel efekt kumbarasını da açtılar.

Yine de dizi, ister "Cadılar Bayramı "na bir selam olsun isterse "Star Wars" sadıklarını kandırmak için birinin "Bu konuda içimde kötü bir his var" demesi olsun, derin pop-kültür köklerinden ve bilerek yaptığı saygı duruşlarından asla çok uzaklaşmıyor.

Hiçbir şey söylemeden, bu sezon olağanüstü tehdidin bedelsiz üstesinden gelinemeyeceği gerçeğini de kabullenmiş görünüyor ve bu da hikaye anlatımına daha derin bir rezonans ve daha yüksek riskler katıyor.

Bununla birlikte, dördüncü sezon, Tales From the Crypt çizgi romanlarındaki Crypt Keeper'a oldukça yavan bir benzerlik gösteren ana kötü adam Vecna'dan başlayarak birkaç düzeyde eksik hissettirdi. Üçüncü sezonda Hopper'ı (David Harbour) Demir Perde'nin arkasına gönderen uçurum da, Soğuk Savaş'ı yeniden ziyaret etmek beklenmedik bir şekilde zamanında olsa bile, çok uzun sürdü.

Bu durumda dizi nerede kalıyor? En iyi başladığı yerde, Eleven'ın (Millie Bobby Brown, eğer böyle bir şey olsaydı "yoğun konsantrasyon bakışları" dalında Emmy kazanırdı), tatlı inek Mike (Finn Wolfhard) ve Will (Noah Schnapp) ile birlikte insanlık ve potansiyel yıkım arasında cesurca durmasıyla.

Eleven'ın geçmiş hikayesine yapılan geri dönüşler, onun işkence görmüş gençliğine ve üzerine yüklenen yüklere dair daha fazla kanıt sunarak bu sezonun en güçlü unsurları arasında yer aldı.

"O özel biri. O özel doğdu," diyor Mike, Eleven'ın kendisi gibi sıradan bir adama daha ne kadar ihtiyaç duyacağını merak ederek; Will de Mike'ın gruplarının kalbi olduğunu söylüyor - belki biraz isabetli bir tespit ama gözlemlere bakılırsa yanlış da değil.

"Stranger Things" Netflix için büyük bir değer haline geldi ve son bölümleri çevreleyen coşku ve beklenti kesinlikle listelerin dışında olacak.

Yine de 4. Sezon bir bakıma bunun (çok) genişletilmiş bir ön gösterimi gibi oynadı, umarız daha tatmin edici bir sonuç için çok fazla büyük bir cazibe merkezi gibi hissettirdi.

"Stranger Things" 4. Sezonun son iki bölümünün prömiyerini 1 Temmuz'da yapacak.

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Kaynak: edition.cnn.com