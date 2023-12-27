Stiliyan Petrov'un hayalindeki iş kanser yüzünden yarıda kaldı; şimdi futbol yıldızlarının gelecek planlarına yardımcı olmak istiyor

Ve kariyer kaçınılmaz bir şekilde sona erdiğinde, birçok oyuncu kendini yeniden keşfetmek için çabalamak zorunda kalır.

Bu nedenle eski Bulgar milli futbolcu Stiliyan Petrov, Gaizka Mendieta, Emile Heskey ve Michael Johnson gibi diğer eski profesyonellerle birlikte, gelecekleri hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için oyuncularla birlikte çalışan bir organizasyon olan Player 4 Player'ı kurdu.

Aston Villa'nın eski kaptanı Petrov, CNN Sport'a bir sonraki maaş gününün ne zaman olduğunu soran oyuncuları anlatırken kuşkuyla konuşuyor.

"Ödeme almadan önce benimle konuşan takım arkadaşlarım olurdu ve sorum şu olurdu: 'Her ay, her hafta büyük miktarda para kazanıyorsun. Ne zaman ödeme alacağınızı neden bilmek istiyorsunuz?"

"Şöyle derler: 'Aldığım her şeyi bir kenara koyuyorum. İpoteğim var, ödemelerim var, arabam var, kız arkadaşım var. Konuşmanın sonunda şöyle dedim: 'Gerçekten kenara ne koyuyorsun?"

Petrov kendi finansal eğitiminin takım arkadaşları ve dostlarından geldiğini söylüyor. "İnanılmaz paralar" kazanmalarına rağmen şimdi "gidip iş dilenmek" zorunda kalan oyuncular olduğunu söylüyor.

Petrov'a göre, kendisi oyuncuyken mali danışmanlar "antrenman sahasına girip çıkıyordu".

"Çok fazla şey vaat eden ama asla yerine getirmeyen bir sürü insan vardı" diyor.

Ancak gençken ve iyi para kazanırken, bazen potansiyel olarak kötü yatırımları tespit etmek zor olabiliyor.

Oyuncular Futbol Birliği Asbaşkanı ve Queens Park Rangers'ın eski Premier Lig oyuncusu Simon Barker, "Genç yaşta çok ama çok dikkatli olmalısınız," diye uyarıyor.

"Bazen hayatta, gerçekten anlamak ve öğrenmek için sorunlar yaşamanız gerekir. Ve ne yazık ki hayatta olan da budur," diye ekliyor Barker.

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Kaderin talihsiz cilveleri

2012 yılının başlarında, tam da Aston Villa ile yeni bir sözleşme görüşmeleri yaptığı sırada Petrov'a akut lösemi teşhisi kondu ve kariyeri beklenmedik bir şekilde kısa sürdü.

Maddi olarak güvende olsa da Petrov psikolojik olarak kariyerinin sonunu kabullenmeye hazır değildi.

Hastalığından bahsederken "Her şey kayboldu" dedi. "Hazır değildim, hazırlıklı değildim. Fiziksel olarak, zihinsel olarak gerçekten çok zor ... Yerleşmek için, bir sonraki adımımın ne olacağını düşünmek için zamanım yoktu. Sadece hayatım için savaşmak zorundaydım, bu yüzden benim için daha da zorlaştı.

Petrov, üç yıl boyunca iki tur yoğun kemoterapi tedavisi gördü ve bu da etkisini gösterdi.

"İşe geri dönemeyecek durumdaydım, okuyamayacak durumdaydım... herhangi bir enerjik aktivite yapamayacak durumdaydım çünkü yeterince zinde değildim.

"Kim olmak istediğime, neyi başarmak istediğime geri döneceğimden emin olmak için yaklaşık altı, yedi yılımı ayırmak zorunda kaldım."

Petrov'a göre, oyuncular oynamaktan keyif aldıklarında ve göz önünde olduklarında, kariyerlerinin sona yaklaştığına dair işaretleri genellikle görmezden geliyorlar.

"Egomuz var, herkes bizim hakkımızda konuşuyor. Dikkat çekiyoruz, herkes bizi zorluyor, adrenalinimiz var, bir amacımız var," diyor Petrov.

Dünya oyuncular birliği FIFPro'nun istatistiklerine göre, profesyonel futbolcuların %72'si lise seviyesinin ötesinde bir eğitime sahip değil ve sadece %14'ü mesleki eğitimi tamamlamış durumda. Sadece %12'si üniversite diplomasına sahip.

Ortalama sözleşme süresinin sadece 22 ila 23 ay olduğu bir sporda, savunucular futbolcuların oyun dışında neler yapabilecekleri konusunda daha fazla düşünmeleri gerektiğini söylüyor.

Petrov, bir oyuncunun kariyeri sona erdikten sonra keşfedilecek fırsatlar olduğunu söylüyor.

"Liderlik, iletişim, istek, iş ahlakı gibi pek çok başka sektörün de eski sporcuların bir parçası olmasını istediği harika transfer edilebilir becerilerimiz var. Bu, pek çok oyuncunun düşünmediği bir şey," diyor Petrov.

PFA Hayır Kurumu, 2019-20 takvim yılında 1.397 kişiye, kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde genç profesyonellerin yetiştirilmesine yardımcı olmak için genellikle hibe ve burs şeklinde ileri eğitim finansmanı sağladı.

Barker için futboldan emeklilik, o zamandan beri çalıştığı PFA'da çalışmaya başlamasıyla neredeyse sorunsuz oldu. İşi, mevcut oyuncularla ikinci bir kariyer için yeniden eğitim alma konusunda konuşmayı da içeriyor.

"Geçiş süreci özellikle ilk iki yıl için büyük bir sorun" diyor. "Ve ikinci bir kariyere daha iyi geçiş yapanlar, kendilerini buna hazır hissettikleri bir pozisyona getirmiş, yani kurs almış olanlar."

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Futbol kariyerleri kısadır - şanslı olanlardan biriyseniz 10 ila 15 yıl arasında. Petrov'un çocukluk hayali en üst düzeyde bir futbolcu olmaktı ama o hala daha fazlasını arzuluyor.

"Öğrenmek istedim," diyor meydan okurcasına. "Kendime bir noktada biri, bir şey olma fırsatı vermek istedim."

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Kaynak: edition.cnn.com