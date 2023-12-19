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Stewart Cink hasta eşine bakmak için golfe ara verdi

Golfçü Stewart Cink'in eşine meme kanseri teşhisi kondu

42 yaşındaki Cink golfe süresiz ara verecek

Turnberry'de 2009 Britanya Açık'ı kazandı

Lisa Cink'e meme kanseri teşhisi kondu ve 2009'da Turnberry'de Tom Watson'ı play-off'ta yenerek tek büyük şampiyonluğunu kazanan Cink, PGA Tour'a süresiz olarak ara veriyor.

42 yaşındaki Cink yaptığı açıklamada "Geçen hafta eşim Lisa ve ben bazı talihsiz haberler aldık" dedi.

"Lisa'ya meme kanseri teşhisi kondu - ailemizdeki herkes için şaşırtıcı ve beklenmedik bir gelişme. Hala tam olarak neyle mücadele ettiğini anlama sürecindeyiz ve belirsizlik çok zor olmaya devam ediyor. Ancak, yüce bir Tanrı'ya hizmet ediyoruz ve dostlarımız ve ailemiz her adımda onun yanında oldular ve olacaklar.

"Lisa'nın bu zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olmak için, koşullar onun için iyileşene kadar rekabetçi golften uzak duracağım. Umarım o gün çabuk gelir. Lütfen ilerlerken ailemizi düşüncelerinizde ve dualarınızda tutun."

Cink, PGA Tour'da altı kez kazandı ve beş ABD Ryder Cup takımında oynadı.

En çok Turnberry'de o zamanlar 59 yaşında olan Watson'ı, sekiz kez büyük şampiyon olan Watson'ın altıncı Open'ını kazanma şansını kaçırmasının ardından ekstra deliklerde yenmesiyle tanınıyor - ve şimdiye kadarki en yaşlı büyük şampiyon oldu - düzenleme oyununda son yeşilde.

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Kaynak: edition.cnn.com