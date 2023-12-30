Steph Curry, Warriors'ın Grizzlies'i yenmek için yaptığı son geri dönüşle tarih yazdı

Warriors, Ja Morant'sız Grizzlies'i mağlup ederek 45.7 saniye kala gecenin ilk galibiyetini aldı ve yedi maçlık seride 3-1 öne geçti.

Curry son çeyrekte 18 sayı atarak maçın bitimine 3:25 kala skoru 90'da eşitledi ve ardından son dakikada üst üste sekiz kritik serbest atış isabeti bularak takımını öne geçirdi.

Maçtan sonra gazetecilere konuşan Curry, "Anladığımız bir şey yoktu, sadece ilk üç çeyreğin hala maçı kazanma şansımız olduğu gerçeğini etkilemesine izin vermedik," dedi. "Yapabileceğinizi düşündüğünüz şutları atın, agresif oynayın, topa sahip olun. Biz bunların hepsini yaptık."

Golden State'in görevi, maçın başlamasından iki saat önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve yedek kulübesindeki yerini alamayan koç Steve Kerr'in yokluğuyla daha da zorlaştı.

Onun yerini, gelecek sezon Sacramento Kings'in baş antrenörlüğünü üstlenecek olan ve daha önce Kerr yokken Warriors'ı 2017 şampiyonluğu sırasında 11-0'lık bir dereceye taşıyan yardımcı antrenör Mike Brown aldı.

Warriors guardı Klay Thompson "Warrior playoff maçlarındaki baş antrenörlük rekoru sanırım namağlup" dedi. "Steve'i çok özledik, sadece sesini, varlığını, ama bunu daha önce de yaşadık, 2017'de Mike başa geçmişti ve birçok galibiyet almıştık, o yüzden bunu çok düşündüm."

İki takım da kötü şutları nedeniyle öne geçme fırsatlarını kaçırdı; iki takım da sahadan %42, yay gerisinden ise %26 isabetle oynadı.

Warriors, Otto Porter Jr. ikinci çeyreğin bitimine 3:24 kala bir üçlük bulana kadar 0-15 ile oynadı. Thompson yedi üçlük denemesinin hepsini kaçırdı ama yine de 14 sayı ve yedi ribauntluk katkı yaptı.

Grizzlies savunması - beş şutu bloklayan ve iki top çalan Jaren Jackson Jr. önderliğinde - Warriors'ın hücumunu durdurdu ve onları ilk yarıda sadece 38 sayıda tuttu.

Jackson Jr. ayrıca Cumartesi günkü 3. maçta sağ dizinden sakatlanan yıldız oyun kurucu Morant'ın yokluğunda Memphis'e 21 sayıyla liderlik etti. Tyus Jones 19 sayı, altı ribaund ve beş asist ekledi.

"Bu zor bir maç. Yutması zor bir hap. Tüm maç boyunca önde olduğumuzu hissettik," dedi Jones maç sonrası basına. "İyi bir pozisyondaymışız gibi hissettim. Maçı kazanmak için kendimizi iyi bir pozisyona sokmuştuk ama maçın sonlarına doğru işler istediğimiz gibi gitmedi."

5. Maç Çarşamba günü Memphis'te oynanacak.

Celtics Bucks karşısında seriyi 2-2'ye getirdi

Doğu Konferansı'nda Boston Celtics'in Milwaukee Bucks'ı 116-108 mağlup ettiği ve yedili final serisini iki maça çıkardığı maçta Al Horford kariyerinin en yüksek 30 sayısına ulaştı.

Horford maçtan sonra basına yaptığı açıklamada "Genelde sadece işime bakarım," dedi. "Heyecanlanıyorum ama sanırım kendi anlarınızı, kendi yerlerinizi seçiyorsunuz. Bu duygusal bir maçtı."

Üçüncü çeyreğin ortasında 11 sayı geriye düşmesine rağmen Celtics 10-0'lık bir seriyle toparlandı ve dördüncü çeyrekte Bucks'a 43-28'lik bir üstünlük sağladı.

Milwaukee 6:02 kala 94-92 öne geçse de Celtics 14-2'lik bir seriyle karşılık verdi ve maçı Bucks'ın erişemeyeceği bir yere taşıdı.

Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 18 ribaund ve beş asistle skora liderlik ederken Brook Lopez 17 sayı ve yedi ribaundla maçı tamamladı.

Milwaukee'de 16 sayı, yedi ribaund ve dokuz asistle oynayan Jrue Holiday, "Al [Horford] müthiş bir maç çıkardı," dedi. "Sanırım aşağıya indik ve normalde attığımız bazı şutlar vardı ve onları bitiremedik. Ama onlara hakkını vermek lazım. Daha fazla oyun yaptılar."

Celtics serinin sonraki üç maçından ikisinde ev sahibi avantajına sahip. 5. maç Çarşamba günü Boston'daki TD Garden'da oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com