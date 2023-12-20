Stefanos Tsitsipas turda zorunlu hale gelmediği sürece aşı olmayı reddediyor

Erkekler ATP Turu oyuncuları aşı olmaya teşvik etse de, 23 yaşındaki Yunanlı hala çekinceleri olanlar arasında.

"Kimse bana bir şey söylemedi. Kimse aşı olmayı zorunlu bir şey haline getirmedi," dedi gazetecilere, ABD'de yarışırken aşı olup olmayacağı sorulduğunda.

Cincinnati'deki Masters 1000 turnuvasında ilk turda bye alan Tsitsipas, "Bir noktada aşı olmam gerekecek, bundan oldukça eminim, ancak şu ana kadar yarışmak için zorunlu değildi, bu yüzden yaptırmadım, hayır" diye ekledi.

Haziran ayında Fransa Açık'ta finale yükselen Tsitsipas, Wimbledon'da şok bir şekilde ilk turda elendi ve gazetecilere Covid-19 "balonu" içinde yaşamanın ve yarışmanın zor olduğunu söyledi.

Covid-19 aşısı tenis dünyasında görüş ayrılıklarına neden oldu.

Dünya 1 numarası Novak Djokovic Nisan ayında Covid-19 aşısının oyuncular için zorunlu hale gelmemesini umduğunu söyledi ve kendi aşı durumuyla ilgili soruları yanıtlamayı reddetti.

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Kaynak: edition.cnn.com