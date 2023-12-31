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Stefanos Tsitsipas Avustralya Açık'ta dördüncü tura yükseldi - ancak kazandığını fark etmedi

Stefanos Tsitsipas Avustralya Açık'ın üçüncü turunda Benoit Paire'i yenmek için derinlere inmek zorunda kaldı - o kadar derine indi ki kazandıktan hemen sonra maçın bittiğini bile fark etmedi.

 and  Ann Bradley
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Stefanos Tsitsipas, Benoit Paire'e karşı oynadığı üçüncü tur tekler maçında elde ettiği zaferi....aussiedlerbote.de
Stefanos Tsitsipas, Benoit Paire'e karşı oynadığı üçüncü tur tekler maçında elde ettiği zaferi kutluyor..aussiedlerbote.de

Stefanos Tsitsipas Avustralya Açık'ta dördüncü tura yükseldi - ancak kazandığını fark etmedi

Üç maç puanıyla karşı karşıya kalan Paire sadece forehandini fileye vurabildi ve Tsitsipas 6-3 7-5 6-7 (2-7) 6-4'lük galibiyetle grand slam 'de dördüncü tura yükseldi.

Ancak taraftarlar Tsitsipas'ı alkışlamak için ayağa kalkarken, Yunan dördüncü seribaşı kutlama yapmak için fileye koşmak yerine, sanki başka bir servis oyunu bekliyormuş gibi kortun arkasına yöneldi.

Hakemin zaferini ilan etmesi Tsitsipas'ın galip geldiğini anlamasına yol açtı ve yüzündeki şaşkınlıkla hızla arkasını dönüp fileye giderek Paire'nin elini sıktı ve ardından galibiyetini kutlamaya başladı.

Tsitsipas, Paire'e karşı oynadığı üçüncü tur tekler maçındaki zaferini kutluyor.

Melbourne'de iki kez yarı finalist olan Tsitsipas, zorlu karşılaşmalarının ardından Paire'i övmekten başka bir şey yapmadı.

"Kazandığım için oldukça mutluyum. Benoit oyunumuzdaki en büyük yeteneklerden biri, oyunu çok iyi hissediyor," dedi Tsitsipas.

"Bugün benim için çok önemli bir zaferdi ve ayrıca bu arenada oynamak ve bunu seyirciyle paylaşmak çok özeldi."

Tsitsipas, Amerikalı tenisçinin Cumartesi günü Roberto Bautista Agut'u beş sette yenmesinin ardından bir sonraki turda Taylor Fritz ile oynayacak.

Diğer yandan, dünya 2 numarası Daniil Medvedev de Botic van de Zandschulp karşısında aldığı tek setlik galibiyetle Avustralya Açık'ta dördüncü tura yükseldi.

2021 finalistinin Hollandalıyı 6-4 6-4 6-2 yenmesi bir saat 55 dakika sürdü.

ABD Açık şampiyonu Medvedev, son 16'da Amerikalı Maxime Cressy ile oynayacak.

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Medvedev, Botic van de Zandschulp'a karşı oynadığı üçüncü tur tekler maçını kazandıktan sonra kalabalığı selamlıyor.

25 yaşındaki Rus oyuncu kurada kalan en yüksek dereceli oyuncu ve turnuvanın açılış aşamalarında etkileyici bir performans sergiledi.

"Elbette dördüncü turda durmak istemiyorum ama gerçekten mutluyum," dedi Medvedev daha sonra.

"(Bir) Grand Slam'de her tur çok zorludur ve bugün skor bunu göstermese bile, skordan daha sıkı bir maç olduğunu hissediyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com

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