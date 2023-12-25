Stanford - UConn maçı neden izlemeniz gereken gerçek Final Four maçı?

Bu koçlardan biri, Duke'un Mike Krzyzewski'si, ilginin aslan payını aldı, ancak aslında koçluk devlerinin karşılaşması oyunun kadınlar tarafında gerçekleşiyor.

Stanford Cardinal'den Tara VanDerveer, Connecticut Huskies'den Geno Auriemma ile karşı karşıya geliyor. Bu iki koç, pek çok kişinin oldukça popüler olduğunu ve aslında son on yılda istatistiksel olarak daha heyecanlı hale geldiğini anladığından emin olmadığım bir spor dalında takımlarını yönetiyor.

Henüz anlaşılmadıysa, VanDerveer ve Auriemma tarihsel olarak çok iyiler. VanDerveer 40 yılı aşkın bir süredir üniversite düzeyinde koçluk yapıyor ve 1,157 galibiyeti var. Sadece 258 maç kaybetti, bu da takımlarının koçluk yaptığı maçların yaklaşık %82'sini kazandığı anlamına geliyor.

68 yaşındaki VanDerveer her dönemde başarılı oldu. Stanford ile ilk iki şampiyon luğu 1990'ların başında geldi ve üçüncüsü de geçen yıl geldi.

Geçen ay 68 yaşına giren Auriemma'nın galibiyet sayısı biraz daha az (1,148), ancak VanDerveer'den bile daha iyi olduğu söylenebilir. 37 sezonda sadece 149 maç kaybetti, bu da neredeyse %89 oranında kazandığı anlamına geliyor! Auriemma'nın takımları ayrıca 11 NCAA kadın turnuvası kazanarak bir rekora imza attı.

VanDerveer gibi Auriemma da oldukça istikrarlı. Husky takımıyla ilk şampiyonluğunu 1995'te, son şampiyonluğunu ise 2016'da kazandı.

Bazıları VanDerveer ya da Auriemma'nın büyüklüğünün farkında olmayabilir çünkü kadın sporu bazı çevrelerde geleneksel olarak erkek sporu kadar tanınmıyor.

NCAA ise daha önce NCAA turnuvalarında erkek ve kadın oyunculara verdiği olanaklar arasında eşitsizlik olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti. Hatta bu yıl NCAA kadınlar turnuvasına "Mart Çılgınlığı" adını verdi ki bu organizasyonun daha önce karşı çıktığı bir hareketti.

Yine de VanDerveer ve Auriemma'nın ne kadar iyi olduklarını gören çok sayıda taraftar olduğunu belirtmek önemli. Geçen yıl VanDerveer'in baş antrenör olarak üçüncü şampiyonluğunu kazandığı maçı dört milyondan fazla kişi izledi. Bu, 2014'ten bu yana en yüksek reyting alan NCAA kadınlar şampiyonluk maçıydı.

Gerçekten de, NFL dışında pek çok programın izleyici kitlesinde daralma yaşandığı bir dönemde, kadın kolej basketbolu izlenme oranını korudu. Geçen yılki reytingler, ondan 20 yıl önceki şampiyonluktan daha yüksekti.

Bu maçın kablolu yayında yayınlandığını, yani daha küçük bir potansiyel izleyici havuzuna sahip olduğunu da unutmayın. 2021'deki kadınlar şampiyonası o gece açık ara en çok izlenen kablolu yayın programıydı ve MLB'nin aynı akşam yayınlanan haftanın maçını kolayca ikiye katladı.

Kadınlar NCAA basketbol şampiyonası, 2021'de kısmen kablolu ve kısmen ağ televizyonunda yayınlanan NHL Stanley Cup maçlarının herhangi birinden daha fazla izleyici aldı. Profesyonel beyzbolun yarı finali olan lig şampiyonluğu serisinden ise sadece biraz daha az izlenme oranına sahipti.

Belki de daha az insanın kablolu yayına sahip olmasına rağmen üniversite kadın futbolunun güçlü kalmasının bir nedeni de ürünün daha öngörülemez hale gelmesidir. İnsanlar istatistiksel olarak kazananın kolayca tahmin edilemediği bir maça daha fazla ilgi gösteriyor.

FiveThirtyEight'ten Neil Paine ile bu olgu hakkında konuştum. FiveThirtyEight'in Elo olarak bilinen ve bir takımın ne kadar iyi olduğuna karar veren bir istatistiği var ve Elo'ya dayanarak bir maçta bir takımın diğerine göre ne kadar favori olması gerektiğini belirliyor.

Elo verilerinin ortaya koyduğu şey, NCAA kadınlar turnuvası maçlarında ortalama favorinin son on yılda herhangi bir noktada olduğundan daha az favori olduğudur. Buna bakmanın bir başka yolu da takımların kendilerinin daha eşit hale gelmesidir.

Bu dikkate değer bir durum çünkü kadınlar turnuvasına yönelik uzun zamandır yapılan eleştirilerden biri, en iyi takımların diğer takımlardan çok daha iyi olduğu ve bunun da artık Mart Çılgınlığı olarak markalaşan turnuvanın "çılgınlığını" ortadan kaldırdığı yönünde.

Kadınlar tarafındaki durumu erkeklerdeki durumla karşılaştırın. Erkekler turnuvasındaki favoriler, 2010'a kadar uzanan verilerin ortalamasında geleneksel olarak olduğundan daha fazla tercih ediliyor. Başka bir deyişle maçlar daha tahmin edilebilir.

Daha az tahmin edilebilir maçlardan bahsetmişken, Stanford ve Connecticut'a bir bakın. FiveThirtyEight'e göre Stanford'un maçı kazanma şansı %56. Connecticut ise %44 ile hemen yakınında.

İyi bir maç olmalı ve kesinlikle tahmin etmesi zor bir maç. Her iki durumda da izleyiciler kazanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com