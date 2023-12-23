Spor için 'yeni bir çağın' sinyallerini vermeyi uman, tamamı kadınlardan oluşan ilk Teqball takımı BellaTeq ile tanışın

Teqball'un başarısı, 2028 yılına kadar Olimpik bir spor haline gelmeyi hedefleyecek kadar büyüdü.

Dünyanın ilk tamamı kadınlardan oluşan kulübü BellaTeq, ABD ve dünya çapında daha fazla kadını oynamaya çekerek Teqball'un hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için çalışıyor.

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2014'te Macaristan'ın Budapeşte kentinde kurulan Teqball'un dünya çapında ulusal federasyonları bulunuyor ve ABD'ye gelmeden önce üç Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yaptı. Teqball USA şu anda 2021 yılında ülke çapında 52 turnuvaya ev sahipliği yapma yolunda ilerliyor.

BellaTeq, tekler ve çiftler maçlarında erkeklerle birlikte ve erkeklere karşı oynayan kurucu ortaklar Carolyn Greco, Margaret Osmundson ve Nancy Avesyan tarafından geçen yıl Los Angeles'ta başlatıldı. ABD Kadın Milli Takımı'nın başarısının arkasındaki ivmeden yararlanarak kadınları da dahil etmek için bir fırsat gördüler.

Greco, "Burası kadınların futbolda egemen olduğu Amerika Birleşik Devletleri ve ben bunun Teqball'da da farklı olacağını düşünmüyorum," diyor.

Osmundson, "Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekten yeni bir spor dalgasının geldiğini görmek istiyoruz" diye ekliyor. "Yeni gelişiyor, büyüyor ve şimdiden bir orman yangını gibi yayılıyor."

Aralarında Dünya Kupası galibi Carles Puyol, Portekizli Luis Figo ve iki kez FIFA Dünya Yılın Futbolcusu seçilen Ronaldinho'nun da bulunduğu birçok ünlü futbolcu Teqball elçisi olarak görev yapıyor.

ABD Ulusal Teqball Federasyonu Başkanı Ajay Nwosu, "Zaman içinde, sosyal medyanın gücü ve dünyanın dört bir yanında bu sporu oynayan birçok önemli sporcuyla birlikte büyüdü ve şu anda Kuzey Yıldızımızın 2028 yılına kadar Olimpik bir spor olmak olduğu noktaya geldi" dedi.

Teqball'un Olimpiyat hayalleri, şu anda bu sporla uğraşanlara, bir yandan Olimpiyatlarda yarışmak gibi kişisel hedeflerinin peşinden koşarken bir yandan da bu sporun öncüleri olarak hareket etmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Şu anda dünyada 11. sırada yer alan Greco, Olimpiyatlar Los Angeles'ta düzenlendiğinde orada olmayı planladığını söyledi. "Bu sporla büyük hayaller kurabilirsiniz çünkü eğer isterseniz antrenman yapmak ve odaklanmak için zamanınız var."

Oyunlar, futbol topu büyüklüğünde ama biraz daha hafif bir top kullanılarak benzersiz kavisli bir pinpon masasında oynanıyor. Topu kontrol etmek güçten ziyade teknik gerektiriyor, bu da inceliklerin her şey olduğu bir yarışmada erkekler ve kadınlar arasındaki oyun alanını eşitliyor.

Ermenistan milli futbol takımında oynayan Avesyan, Teqball'un dokunuşunu muazzam bir şekilde geliştirdiğini ve sporda güç yerine tekniğe yapılan vurgunun erkeklere karşı rekabet söz konusu olduğunda oyun alanını eşitlediğini söyledi.

Avesyan, "Futbolla ilgilenen ya da geçiş yapan herkes için harika bir spor" dedi. "Erkeklerle rekabet edebilmek için daha fazla kadının katılmasını sağlayabileceğimizi umuyoruz."

Teqball bu kadar heyecan verici ve erken bir aşamadayken, BellaTeq kurucu ortaklarının mesajı, bu sporda rekabetçi veya profesyonel bir sporcu - hatta belki bir Olimpiyatçı - olmak için geniş bir fırsat varken şimdi başlamaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com