Spor efsanesi Alex Zanardi İtalya'da geçirdiği korkunç motosiklet kazasının ardından yapay komada

Yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği bir motor yarışı kazası sonrasında iki bacağı da kesilen 53 yaşındaki Zanardi, Cuma günü İtalya'nın Toskana bölgesinde düzenlenen 'Obiettivo tricolore' bayrak yarışında yarışırken el motosikletinin kontrolünü kaybetti.

Çok sayıda rapora göre, beyaz çizgiyi geçerek karşıdan gelen bir kamyonun yoluna girdi ve kamyon ondan kaçamadı.

Kazanın ardından İtalyan sporcu hava yoluyla Siena'daki Santa Maria alle Scotte hastanesine kaldırıldı ve burada yüzündeki kafa yaralanmaları nedeniyle üç saat süren acil nörolojik ameliyat geçirdi.

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Hastane Pazar günü güncellenmiş bir tıbbi bülten yayınlayarak Zanardi'nin durumunun "ciddi" ancak stabil olduğunu söyledi.

Bültende, "Mevcut genel stabilite koşulları hala olumsuz olay olasılığını dışlamaya izin vermiyor" denildi.

Zanardi'nin durumu, kazanın ciddiyetine ilişkin haberler yayıldıkça tüm büyük İtalyan spor gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

Corrierre dello Sport "Hayır Alex, hayır!" derken, İtalya başbakanı Giusseppe Conte Twitter'da şunları yazdı "Hadi Alex # Zanardi, pes etme. Tüm İtalya seninle birlikte savaşıyor."

Zanardi F1'de Jordan, Minardi ve Lotus için yarıştıktan sonra ABD'de CART yarışlarına geçerek 1997 ve 1998 yıllarında seri şampiyonu oldu.

CART serisine geri dönmeden önce 1999 yılında Williams ile bir sezon için F1'e geri döndü.

Eylül 2001'de Almanya'daki Lausitzring'de 320 km/s'lik meşhur kazasını bu formülde geçirdi, hayati tehlikeyi atlattı ancak iki bacağını da kaybetti.

Zanardi inanılmaz bir kararlılık ve ruh gösterisiyle protez bacaklarına uyum sağladı ve 2003 yılında BMW için Avrupa Touring Car Şampiyonası'nda yarışmaya geri döndü.

Ancak Bolonya'dan gelen bu adam, 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları ve dünya şampiyonalarında birden fazla madalya kazanarak dünya çapında bir izleyici kitlesi tarafından en çok el bisikletindeki başarılarıyla tanındı.

Bu yılki Tokyo Paralimpik Oyunları için antrenman yapıyordu ve ertelenene kadar etkileyici altın madalya çetelesine eklemeyi umuyordu.

Zanardi aynı zamanda zorlu Ironman triatlon yarışlarına katılarak geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'daki yarışta bir paralimpik atlet için dünyanın en iyi derecesini yaptı ve çeşitli dayanıklılık motor sporları etkinliklerinde özel olarak uyarlanmış BMW'lerle yarışmaya devam etti.

Spor dünyasından destek mesajları yağarken, eski F1 dünya şampiyonu ve Indy Car efsanesi Mario Andretti şunları yazdı "Alex Zanardi için o kadar endişeliyim ve korkuyorum ki nefesimi tutuyorum. Ben onun hayranıyım. Ben onun arkadaşıyım.

"Lütfen benim yaptığımı yapın ve bu harika adam için dua edin, dua edin" diye tweet attı.

"Alex hayatın gerçekten ilham verici insanlarından biri ve hepimizin bildiği gibi, sonuna kadar bir savaşçı. Güçlü kal ve Forza Alex," diye yazdı eski Williams takımı Twitter'da.

"Nasıl yapılacağını bildiğin gibi savaş, Alex. Sen çok büyük bir adamsın, cesaretlisin," diyen Ferrari yıldızı Charles Leclerc İtalyanca tweet attı.

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Kaynak: edition.cnn.com