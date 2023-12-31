Sovyetler Birliği'nin ütopik idealleri nasıl mimari bir kabusa dönüştü?

Örneğin Birleşik Krallık'ta bloklar, eğer birbirini tekrar ediyor ve betonarme kullanılıyorsa, alışkanlıkla "Sovyet" olarak tanımlanır. Bu arada, SSCB'de Tallinn gibi güzel tarihi şehirler (tarihçi Norman Davies'in yakın zamanda ifade ettiği gibi) şimdi "proletaryaya kötü muamele müzeleri" olan binalarla çevriliydi; ve muhtemelen insanlar "komün blokları "ndan bahsederken havaalanından Prag, Kraków veya Riga'da bir tatile giderken gördükleri bu blokları kastediyorlar.

Kapitalist olmayan bir kolektif toplum inşa etme projesini, her yönde kilometrelerce uzanan bu özelliksiz monolitlerden ve bunların feodal burjuvaların miras bıraktığı düzensiz ve pitoresk merkezlerle ya da burjuva kentinin büyük klasik beklentileriyle tezat oluşturmasından daha fazla itibarsızlaştıran bir şey yoktur.

Berlin Duvarı'nı yıktıklarında insanların kaçtığı şeyin bu olduğu ima edilmektedir.

İroniktir ki, "mimari" olarak bile zar zor tanınabilen bu "insanlık dışı" yapılar, genellikle Sovyet imparatorluğunun en insani politikalarından biri olan, neredeyse bedava sayılabilecek bir sübvansiyonla düzgün konut sağlamanın sonucudur - bu konutların kiraları genellikle gelirin yüzde 3 ila 5'i arasında sabitlenmiştir.

Bu konutlar 1950'lerin ikinci yarısında toplu olarak inşa edilmeye başlandı. Sovyetler Birliği Başbakanı Nikita] Kruşçev gibi reformcular - neredeyse tüm bu şehirlerde ilk kez - tüm işçiler için, odalarını veya dairelerini diğer ailelerle paylaşmak zorunda kalmayacakları, merkezi ısıtma, elektrik, sıcak su ve o zamanlar alışılmadık diğer konforlara sahip olacakları düzgün konutlar yaratacaklarına söz verdiler.

Hem savaş hem de baş döndürücü sanayi devrimi kentlerde aşırı nüfusa neden olduğu için bunun hızlı bir şekilde yapılması gerekiyordu.

Karl Marx'ın Kapital' inden ya da Friedrich Engels' in İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu'ndan bilecekleri gibi, ilk sanayi devrimi yüz binlerce insanın mahzenlere ve avlulara tıkıldığı korkunç barınma koşullarına yol açmıştı. Çözümü sağlamak için tam da bunu yaratan endüstriyel güçleri kullanacaklarına söz verdiler - tıpkı arabalar ya da başka herhangi bir şey gibi fabrikalarda üretilen seri üretim konutlar.

1970'lere gelindiğinde, SSCB'de dünyanın herhangi bir yerinden daha fazla fabrika yapımı konut inşa ediliyordu.

Peki yanlış giden neydi?

Projeler maketten her zaman muhteşem, yukarıdan ise mükemmel görünür: orada blokların desenleri nettir, park alanı ve göller gerçekten yemyeşil görünür - modern lüksün soyut görüntüleri.

Ancak zemin - en azından geleneksel görünümde - okunaksızdır. Bunun yerine, döşemeler, uygulanabilir kamusal alan veya tutarlılık olmaksızın çalılıklarla çevrilidir.

Batı'daki belediye siteleri de genellikle bu şekilde görülmüştür - mimarların ve planlamacıların, bebeklerini (kendine özgü bir kimliği olan bir yerde topluluk hayatı) banyo suyuyla (kesinlikle inkar edilemez derecede pis) birlikte kaybeden bilgisiz işçilere ve köylülere yukarıdan aşağıya dayatması.

Daha fazlasınıKomünizminPeyzajları'nda okuyun:Binalar Üzerinden Bir Tarih, şimdi çıktı .

Calvert Journal için yazdığı bir makalede Hatherley kartpostal kullanımını açıklıyor: "[Kitaplar] bunları 21. yüzyılda sıradan yerler olarak gösteriyorsa, kartpostallar da bir tanıtım imgesi gösteriyor, ancak bu tanıtım çoğu zaman o kadar tuhaf ve sarsıcı ki, bu fotoğrafların nasıl bir mimari ve siyasi halkla ilişkiler biçimi olarak tasarlandığını hayal etmek zor olabilir." src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/31/211626/jpeg/4-3/1200/75/in-a-href-http-calvertjournal-com-features-show-4458-owen-hatherley-postcards-landscapes-of-communism-target-blank-target-blank-an-article-for-the-calvert-journal-a-hatherley-explains-the-use-of-postcards-if-the-books-showed-these-as-mundane-places-in-the-21st-century-then-the-postcards-show-a-publicity-image-but-publicity-that-is-frequently-so-odd-and-jarring-that-it-can-be-hard-to-imagine-how-these-photographs-were-intended-as-a-form-of-architectural-and-political-pr.webp" alt="İçinde"/>

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Kaynak: edition.cnn.com