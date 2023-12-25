South Carolina UConn'u yenerek NCAA kadınlar basketbol şampiyonluğunu kazandı

Pazar günkü maçın adı savunma ve hücum ribauntlarıydı; Gamecocks maçın başından itibaren oyunu kontrol etti ve ilk altı dakikada 13-2 öne geçti. Bu, Huskies'in bu sezon bir çeyrekte attığı en az sayı oldu.

Gamecocks galibiyette Huskies'e 49-24 üstünlük sağladı.

Huskies ikinci çeyrekte 9-0 ve üçüncü çeyrekte 10-0'lık iki seri yakaladı ancak Gamecock'lar maç boyunca üstünlüğü ellerinde tuttular.

South Carolina guardı Destanni Henderson ve forvet Aliyah Boston Pazar günkü maçın yıldızlarıydı. Henderson maçı 26, Boston ise 11 sayıyla tamamladı.

"Geçen sezondan beri bunu düşünüyordum, herkesin elinde ağlarken çekilmiş bir fotoğrafım vardı. Ama bugün ulusal şampiyonuz ve ben gözyaşları içindeyim" diyen Boston, geçen yıl Final Four'da Stanford'a kaybettikleri maça atıfta bulundu.

Fotoğraflarla: South Carolina ikinci ulusal şampiyonluğunu kazandı

Gamecock savunması Huskies'in yıldız guard üçlüsünü (Paige Bueckers, Christyn Williams ve Azzi Fudd) durdurdu. Hem Williams hem de Fudd dördüncü çeyreğin sonlarına kadar sayı atamazken Bueckers maçı 14 sayıyla tamamladı.

South Carolina koçu Dawn Staley "Oyuncularımızın yorgun olduğunu biliyorum ama bugün şampiyon olmaya kararlıydılar" dedi.

UConn Pazar gününden önce ulusal şampiyonluk maçlarında 11-0'lık bir seri yakalamıştı ve bu serilerin hepsi baş antrenör Geno Auriemma yönetimindeydi.

Pazar günkü şampiyonluk maçı bir rövanş niteliğindeydi. South Carolina, Kasım ayında Bahamalar'daki Battle 4 Atlantis'te UConn'u 73-57 yenmiş, Boston'ın 22 sayısı ve Huskies'i dördüncü çeyrekte sadece 3 sayıda tutan boğucu savunmasına güvenmişti.

Neredeyse otuz yıldır önde gelen kadın basketbol programı olan UConn, kendisini garip bir mazlum pozisyonunda buluyor. Turnuvada 2 numaralı seri başı olan UConn, bu sezon sakatlıklar ve Covid hastalıkları nedeniyle 11 ilk beş oyuncusu değiştirdi.

Yine de UConn Final Four'a 1 numaralı seribaşı NC State'i iki uzatmada 91-87 yenerek ulaştı ki bu, kadınlar NCAA turnuvası tarihinde ilk kez Elit Sekiz ya da ötesinde iki uzatmaya giden bir maç oldu. Bunu Cuma gecesi bir başka 1 numaralı seri başı Stanford 'u 63-58 yenerek şampiyonluk maçına çıkmaları izledi.

South Carolina sezon öncesinden bu yana en üst sırada yer alan takım ve bu yıl 34-2'lik bir dereceye sahip, mağlubiyetlerinin her biri 2 sayı ya da daha az farkla geldi.

Gamecocks Final Four'a 10 numaralı Creighton'ı 80-50 yenerek ulaştı ve ardından Cuma günü 1 numaralı Louisville'i 72-59 yenerek şampiyonluk maçına çıktı. Louisville karşısında alınan galibiyette Boston, pembe ve mor örgüleri ile 23 sayı attı ve 18 ribaunt alarak yıldız sezonunun 29. double-double'ını yaptı.

Bu UConn'un 2007'ye kadar uzanan üst üste 14. Final Four'u oldu.

South Carolina 2014'ten bu yana her yıl Sweet 16'ya kaldı ve 2017'de ilk ulusal şampiyonluğunu kazandı. Covid-19 nedeniyle turnuvanın iptal edildiği 2020'de ülkenin en üst sırasındaki takımdı ve geçen yıl Final Four'da kaybetti.

İki takım en son 2018 yılında NCAA turnuvasında karşılaşmış ve UConn, South Carolina'yı 94-65 yenerek Final Four'a yükselmişti.

CNN'den Jacob Lev bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com