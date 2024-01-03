Sophia Loren düştükten sonra ameliyat oldu

Menajeri Andrea Giusti CNN'e yaptığı açıklamada Loren'in kalçasında ve uyluk kemiğinde birkaç kırık olduğunu söyledi.

"Ameliyat çok iyi geçti" diyen Giusti, şimdi "sadece beklemek zorundayız" diye ekledi.

Loren'in adını taşıyan bir restoran zinciri Pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Loren'in "başarılı bir ameliyat" geçirdiğini duyurdu.

Sophia Loren Restaurant Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Neyse ki her şey yolunda gitti ve çok yakında aramıza dönecek" diyerek Loren'e acil şifalar diledi.

İtalyan kamu yayın kuruluşu RAI, Loren'in Salı günü Sophie Loren restoran zincirinin Milano, Floransa ve Roma Fiumicino'dan sonra İtalya'daki dördüncü şubesi olan yeni Bari şubesinin açılışını yapacağını bildirdi.

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Kaynak: edition.cnn.com