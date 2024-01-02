Son üniversite futbolu şampiyonu Georgia üst sıralardaki Tennessee'yi yendi

Volunteers sezonun ilk College Football Playoff sıralamasına 1 numaradan giriş yapmış ancak Bulldogs'a 27-13 mağlup olmuştu.

Her iki takım da maça 8-0'lık mükemmel bir dereceyle girdi, Bulldogs AP Anketinde 1. sırada yer alırken Vols ikinci sırada yer aldı ve SEC tarihinde 1. ve 2. sıradaki takımlar arasında sadece üçüncü normal sezon karşılaşması oldu.

TickPick'e göre, maçı izlemek için talep yüksekti ve kalan son biletler 600 dolardan fazlaya alıcı buldu.

Bulldogs, 90.000'den fazla taraftarın önünde kolej futbolunda hala yenilmesi gereken takım olduğunu gösterdi.

Georgia, oyunun tüm yönlerine hakim olarak ikna edici bir şekilde kazandı. Güçlü Bulldog savunması, maçın bitimine beş dakikadan az bir süre kalana kadar Tennessee'nin gol bölgesine girmesine izin vermedi.

Bu galibiyetle namağlup Georgia, Güneydoğu Konferansı Şampiyonluk Maçı'na hızlı bir dönüş yaparak Dawgs'un unvanını korumayı umacağı Kolej Futbolu Playoff'una giden yolu açmış oldu.

CNN'den Susannah Cullinane bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com