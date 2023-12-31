Son şampiyon Phil Mickelson PGA Şampiyonası'ndan çekildi

PGA Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Phil son şampiyon ve şu anda PGA Yaşam Üyesi olmaya uygun ve katılmasını memnuniyetle karşılarız" dedi . "Phil ve Amy'ye en iyi dileklerimizi sunuyor ve golfe geri dönmesini dört gözle bekliyoruz."

PGA'ya göre PGA Yaşam Üyelerinin 15 yıldır PGA Tour'un aktif üyesi olması ve en az 20 ortak sponsorlu etkinlik kazanmış olması gerekiyor.

Haziran ayında 52 yaşına girecek olan Mickelson, geçen yılki etkinlikte, daha önce 1968'de 48 yaşında PGA Şampiyonasını kazanan Julius Boros'a ait rekoru geçerek en yaşlı büyük kazanan olarak tarihe geçmişti.

CNN yorum için Mickelson'ın menajerine ulaştı.

Mickelson ayrıca geçen ay, turnuvanın aktif golfçüler listesinden çıkarılmasının ardından yaklaşık otuz yıl sonra ilk kez Masters'ı kaçırdı. Masters web sitesinde resmi olarak "oynamayan eski şampiyon" olarak listelendi.

Altı kez büyük ödül kazanan Mickelson, Şubat ayında Suudi Arabistan rejimi ve ülkenin önerdiği yeni golf turu hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle eleştirildikten sonra golfe "biraz ara vereceğini" söyledi.

Mickelson o dönemde, yıllar boyunca baskı ve stresin kendisini etkilediğini hissettiğini söyledi ve "Elimden gelenin en iyisini yapmadığımı biliyorum ve en çok sevdiklerime öncelik vermek ve olmak istediğim adam olmak için çalışmak için umutsuzca biraz zamana ihtiyacım var" diyerek spora ara vereceğini belirtti.

Mickelson'ın uzun süredir sponsoru olan KPMG de Şubat ayında artık golfçü ile ortaklık yapmayacağını açıkladı.

PGA Şampiyonası Perşembe günü başlayacak ve 22 Mayıs'a kadar Tulsa, Oklahoma'daki Southern Hills Country Club'da devam edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com