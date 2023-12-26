Son şampiyon Max Verstappen bu sezon sadece 'daha fazla kazanmak' istiyor

Hamilton liderliği ele geçirmiş olsa da, geç gelen bir güvenlik aracı yarışı etkili bir şekilde yeniden başlattı ve Verstappen daha yeni, daha hızlı lastiklerle Britanyalı pilotu geçerek ilk pilotlar şampiyonluğunu elde etti.

Hayatının hedefine ulaşmasına ve büyük miktarda duygusal enerji harcamasına rağmen, Verstappen'in alametifarikası olan rekabetçi doğası azalmamış görünüyor ve sadece yarış kazanmaya odaklanmış durumda.

"Miami Grand Prix'si öncesinde CNN Sport'tan Amanda Davies'e konuşan Verstappen, "Bunun özgüvenle ya da dünya şampiyonu olduğum için artık buraya ait olduğumu hissetmekle falan bir ilgisi yok. "Benim için bunun bir önemi yok. Sadece geri döndüm ve daha fazla kazanmak istiyorum.

"Bir şampiyonluk kazanırsam F1'deki hedefime ulaşmış olacağımı zaten söylemiştim," diyor. "Ve bundan sonra gelecek her şey sadece bir bonus ve bundan keyif alacağım.

"Ama şimdi bir şampiyonluk kazandım, hadi burada parti yapalım, hadi orada parti yapalım ve motive olmayalım gibi bir şey değil. Sanırım şimdi geri dönüp o duyguya ulaşmaya ya da aynı şeyi tekrar hissetmeye çalışmak için motivasyonum daha da yüksek."

Yeni bir başlangıç

Verstappen'in unvan savunması, daha şimdiden son dönemlerden oldukça farklı olduğunu kanıtlayan bir F1 sezonunda gerçekleşiyor.

Sekiz yıldan bu yana ilk kez, Mercedes artık sürücüler şampiyonasının sahibi değil - Verstappen ve takımı Red Bull'un şu anda sahip olduğu bir pozisyon - ve bu sezonun başında uygulanan yeni düzenlemeler, takımları araçlarını tamamen yeniden tasarlamaya zorlayarak Mercedes'in hakimiyetine son verdi.

"Bence bir sürücü olarak her yıl öğrenirsiniz ve kendinizi geliştirmeye çalışırsınız. Yani bu doğal bir şey. Ve özellikle de yeni araçlar olduğunda, her halükarda uyum sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla, bir bakıma, o araçla şampiyonluğu kazanmamız ve ardından yeni araç için tamamen yeni düzenlemelere sahip olmamız belki de iyi oldu."

Böylesine kapsamlı değişiklikler Verstappen'in bu sezon Abu Dhabi'deki dramatik son Grand Prix'den sonra kendini yeniden yönlendirmesine yardımcı oldu.

"Elbette Abu Dabi'den sonra tüm yılın duyguları ortaya çıktı" diyor. "Ama aynı zamanda, bu yıl için hala hızlı bir araba yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla anın tadını çıkarmanız gerekiyordu ama aynı zamanda çok hızlı bir şekilde, gelecek yıl yine orada olmamız gerektiğine odaklanmanız gerekiyordu ve neyse ki bunu başardık.

"Elimizde hala çok rekabetçi bir araç var, bu yüzden bunun da doğal olarak motivasyona yardımcı olduğunu düşünüyorum. İyi bir arabanız olduğunda çok motive oluyorsunuz."

Red Bull aracı hızını kanıtlamış olsa da güvenilirliğini henüz kanıtlayamadı. Bu sezon yarışılan dört Grand Prix'den ikisini kazanan Verstappen, Bahreyn'deki güç arızası ve Avustralya'daki şüpheli yakıt sızıntısı nedeniyle diğerlerini tamamlayamadı.

Verstappen, "Biraz talihsiz bir durumdu çünkü kış testlerinde hiçbir şeyimiz yoktu," diyor.

"Çok basitti, bu yüzden hiçbir şey olmayacağından gerçekten emindik. Ama sonra tabii ki F1'de - mekanik bir spor - her şeyin olabileceğini gösterdi ve birkaç sürpriz sorun yaşadık ama sanırım üstesinden geldik.

"Motor tarafında da çok zor bir spor ve çok zor. Sıfır güvenilirlik sorunu yaşamak çok zor, ancak bu konuda gerçekten iyi olduğumuzu daha önce gösterdik ve bundan sonra da bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor."

'Pistte onunla mücadele etmekten keyif alıyorum'

Sezona yaptığı çalkantılı başlangıcın ardından Verstappen şu anda pilotlar sıralamasında Ferrari'nin en iyi aracı olarak görünen Charles Leclerc'in 27 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

"Charles'ı gerçekten çok uzun zamandır tanıyorum ve onunla pistte mücadele etmekten, iyi bir yarış çıkarmaktan ve orada eğlenmekten keyif alıyorum" diyor.

Leclerc ve Verstappen ilk olarak gençken go-kart yarışlarında birbirlerine karşı yarıştılar ve bu da geçen yılki şampiyonluk mücadelesini şekillendiren Verstappen ve Hamilton arasındaki daha sert rekabetten farklı bir rekabet türü oluşturdu.

Leclerc sezon başında liderliği ele geçirmiş olsa da, Verstappen'in aradaki farkı kapatması için her pistte en fazla 26 puan alabileceği 20 yarış daha var.

Verstappen, "Bence araçla iyi bir ilerleme kaydediyoruz, bu yüzden çok yakın ve şimdi her şey kimin güncellemeleri daha hızlı getireceği, kimin daha büyük yükseltmeleri doğru getireceği ile ilgili" diyor. "Özellikle de bu yeni araçlarla, hala öğrenecek çok şey var. Bence her yarışta takımlar farklı şeyler getiriyor."

Verstappen ve Leclerc, Formula 1'in ilk kez Miami'ye gittiği bu hafta sonu rekabetlerine devam edecekler. Miami Dolphins'in Hard Rock Stadyumu 'nun etrafından dolanan özel yapım pistte çok sayıda teknik bölümün yanı sıra düzlüklerde üç DRS bölgesi bulunuyor.

Sürücüler simülatörde turlar atmış olsalar da pistte ilk kez yarışacaklar.

Verstappen, "Araçta gerçekten iyi bir dengeye sahipseniz, bu pisti öğrenmenize çok yardımcı olacaktır, ancak elbette durum böyle değilse, iki şeyle savaşıyorsunuz" diyor. "Pisti öğrenmek için mücadele ediyorsunuz ve aynı zamanda araçla da mücadele ediyorsunuz.

"Bu farklılık gösterebilir; bazen birkaç tur içinde gerçekten rahat olduğunuzu hissedersiniz, ancak bazen, bir seansta hala burada biraz altta kaldım veya orada çok zorladım gibi şeyler buluyorsunuz.

"Burada olacağım için heyecanlıyım. Bu pistte sürüş yapmak gerçekten çok özel olacak ve nem ve sıcak nedeniyle zor bir pist olacak. Bizim için kolay bir yarış olmayacak."

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Kaynak: edition.cnn.com