Son şampiyon Dominic Thiem bileğindeki sakatlık nedeniyle ABD Açık'ı ve 2021 sezonunun geri kalanını kaçıracak

27 yaşındaki tenis yıldızı, bu yaz Wimbledon ve Tokyo Olimpiyatlarından çekilmeden önce oynadığı son turnuva olan Haziran ayındaki Mallorca Açık'ta geçirdiği sakatlıktan henüz kurtulamadığını söyledi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "New York'ta unvanımı koruyamadığım için gerçekten hayal kırıklığına uğradım," dedi. "Geçtiğimiz altı hafta boyunca tıbbi tavsiyelere uydum, bileğime atel taktım ve korta geri dönmeden önce formumu korumak için egzersiz yaptım. İyileşme sürecim gerçekten iyi gidiyordu ama geçen hafta antrenman sırasında bir topa vurdum ve tekrar ağrı hissetmeye başladım. Doğruca doktorları görmeye gittim."

"Bazı testlerden sonra bileğimin biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söylediler, bu yüzden hepimiz konservatif olma ve bileğime iyileşmesi için biraz zaman verme konusunda anlaştık. Egzersizlere başlamadan önce birkaç hafta daha bileğime atel takacağım ve ardından tekrar raketle antrenman yapacağım" diye ekledi.

2020 yılında ABD Açık finalinde 2020 Olimpiyat şampiyonu Alexander Zverev'i yenerek ilk grand slam 'ini kazanan Dünya 6 numarası Thiem, zaferinin ardından bir süre oyundan uzak kaldı ve geri dönmeye hazır olana kadar raketine dokunmadı.

Ancak o zamandan beri pek başarılı olamadı, özellikle de Haziran ayında bileğinden sakatlanmadan önce Mayıs ayında Roland Garros'un ilk turunda erken bir çıkış yaşadı.

"Verilmesi zor bir karar oldu ama yapmam gerekenin bu olduğunu biliyorum. Önümde uzun bir kariyer var ve risk almamak ve acele etmemek önemli - umarım bunu anlayışla karşılarsınız," dedi Thiem.

"Şu ana kadar bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için gerçekten çok şey ifade ediyor ve bana büyük bir güç veriyor ve bu zor zamanda pozitif kalmama yardımcı oluyor" diye ekledi.

Thiem, büyük tenisçi Roger Federer'in bu ayın başlarında dizinden ameliyat olacağını açıkladıktan sonra ABD Açık'tan çekilmesinin ardından Flushing Meadows'u kaçıran büyük isimler listesine adını ekledi.

2021 ABD Açık'ın 30 Ağustos'ta başlaması ve 12 Eylül'e kadar New York'ta devam etmesi planlanıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com