Son Heung-Min: Tottenham Hotspur Premier Lig'de Manchester City'yi sersemletirken Harry Kane yok, sorun yok

28 yaşındaki Kane, Spurs'un maç kadrosunda yer almadı ancak Tottenham, sürpriz bir galibiyet elde etmek için ikinci yarıda maçın tek golünü atan Son Heung-Min'e göre "harika bir iş çıkardı".

Galibiyet Spurs'un yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo'ya mükemmel bir başlangıç imkanı verirken, kulübün taraftarları da galibiyetin sevincini tezahüratlarla yaşadı: "Harry Kane'i mi izliyorsunuz?"

Manchester City'den Jack Grealish, Tottenham Hotspur'a karşı oynanan Premier Lig maçında şutunu çekiyor.

Pazar günkü sonuç City'nin neden İngiliz yıldız Kane'i transfer etmek isteyebileceğini de gösterdi.

"İnanılmaz bir performanstı ve herkes bu üç puanı almak için çok çalıştı," dedi Son Sky Sports'a.

"Manchester City şu anda dünyanın en iyi takımı, bu yüzden üç puan için savaştık ve sezon başında bu bizim için çok şey ifade ediyor."

Maçtan sonra Sky Sports'a röportaj veren Spurs menajeri Kane'in durumu hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Harry Kane dürüst olmak gerekirse dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Hazırlanmalı ve takıma yardım etmeli."

Manchester City'den Nathan Ake, üstte, Tottenham'dan Dele Alli ile top için zıplıyor.

Grealish ilk kez

Tottenham "Spursy" lakabını aldı - gevşeklik ve teslimiyet alışkanlığı - ancak bu performansta "Spursy" olan hiçbir şey yoktu.

Londra ekibinin cesareti, City'nin forveti Raheem Sterling'in tehdidini bertaraf etmesinin ardından maçın adamı seçilen 22 yaşındaki defans oyuncusu Japhet Tanganga tarafından ortaya kondu.

City menajeri Pep Guardiola BBC 'ye verdiği demeçte "Onlara çok fazla izin verdik, kontrol edemedik, özellikle de belirli pozisyonlarda pasları kaybettiğinizde her zaman daha zor olan basit bir şey" dedi. "Futbol gol demektir, Son Heung-min golü attı, biz atamadık.

"Çok fazla hazırlık yapılmayan bir sezon için bu normal. Ruhumuz iyiydi ama kaybettik. Birçok şeyi ne kadar iyi yaptığımıza şaşırdım.

"Birçok oyuncu Euro için, Covid için, birçok şey için çok geç geldi. Oyuncular geri dönüyor ve her hafta daha iyi olacaklar." Guardiola'nın takımında bu ayın başında Aston Villa'dan 139 milyon dolara transfer edilen Jack Grealish, City formasıyla ilk Premier Lig maçına çıktı.

"Guardiola BBC'ye yaptığı açıklamada "O [Grealish] mükemmeldi." dedi. Kişilikli oynadı ve şanslar yarattı.

"Ne yazık ki ilk maçında onun için kazanamadık ama gerçekten iyi oynadı... topu kaybetmiyor, ceza sahasına yakın yerlerde çok tehlikeli."

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Kaynak: edition.cnn.com