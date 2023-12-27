Son Heung-Min Liverpool'un dörtlü hayallerine ağır bir darbe vururken inatçı Spurs Klopp'u hayal kırıklığına uğrattı

Cumartesi günü Anfield'da Spurs'e 1-1'lik bir beraberlik kazandıran inatçı savunma performansı, Liverpool'u gol farkıyla Premier Lig 'in zirvesine taşıdı. Yine de kampanyanın son günü geldiğinde, şampiyonluğun Manchester City'ye geçtiği gün olarak hatırlanabilir.

Liverpool'un son dört maçında City'nin puan kaybetmesine ihtiyacı varken, Pazar günü Newcastle'a karşı evinde kazanması halinde City zirvede üç puan öne geçecek ve tacını korumaya çalışacak.

Başarılı olması halinde Liverpool'un Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Lig Kupası'nı kazanan ilk takım olma hayalleri suya düşecek.

Son 14 lig maçında 13 galibiyet alan - tek istisna City deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlik - Liverpool, ilk dörde girme mücadelesi veren Spurs'ü yenmenin en büyük favorisiydi ancak topa sahip olma konusunda üstünlük kurmasına rağmen, kararlı bir beyaz duvar karşısında hüsrana uğradı.

Son yine yıldızlaştı

Spurs'ün İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, savunma sertliği ve kontra atak dinamizmini bir araya getirerek parlak bir kariyer oluşturdu ve bu felsefe Cumartesi günü ikinci yarının 10. dakikasında ödülünü aldı.

Harry Kane hızlı bir atakla Liverpool'un solundaki bek Ryan Sessegnon'u boşta bıraktı ve o da bencilce bir hareketle Son'un topu filelerle buluşturmasını sağladı.

Sezonun 20. lig golünü atan ve bu kilometre taşına penaltı kullanmadan ulaşan tek oyuncu olan Güney Koreli süperstar, takım için karışık bir sezon olmasına rağmen bu yıl Spurs için yine göz kamaştırdı.

Maçın bitimine 15 dakika kala formda Luis Diaz'ın direkten dönen vuruşu Liverpool'un kaçınılmaz saldırısını ve golünü hazırlayacak gibi görünüyordu; ancak Spurs sağlam durdu ve hatta sonlara doğru daha iyi karar vererek dramatik bir galibiyet bile alabilirdi.

Conte maçtan sonra gazetecilere "İyi bir sonuç almak olumluydu," derken Spurs dördüncü sıradaki rakibi Arsenal'in bir puan gerisindeydi.

"Öte yandan, belki biraz hayal kırıklığına uğramamız gerektiğini düşünüyorum. Oyuncularımın gözlerinde hayal kırıklığı gördüm çünkü maçı kazanma şansımız vardı."

Oynadığı "en zorlu maçlardan birini" değerlendiren Son, daha defansif bir yaklaşıma ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

BT Sport'a konuşan Son, "Liverpool şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri, bu yüzden bazen savunma yapmamız gerekiyor" dedi.

"Bugün iyi iş çıkardık, oyun planımız buydu."

'Bu tür futbolu sevmiyorum'

Son ve Conte'nin değerlendirmeleri, Spurs'ün yaklaşımını eleştiren Liverpool patronu Jurgen Klopp'unkilerle tam bir tezat oluşturdu.

Deplasman ekibinin %35'lik topa sahip olma oranına atıfta bulunan Klopp, bu yaklaşımın "bana göre olmadığını" söyledi.

Klopp, "[Spurs'un savunmasını] soracak yanlış kişi olduğum için üzgünüm çünkü bu tür futboldan hoşlanmıyorum," dedi.

"Dünya çapında bir takımla oynuyoruz, onlar arkalarına yaslanıyorlar... oyun planı bu maçlar için işe yarıyor ama yine de 5. sıradalar.

"Açıkçası her şey için çalışıyorlar, zaman kaybı, bu tür şeyler ... akıllıca, ama bu bizim işimizi kolaylaştırmıyor.

"Kesinlikle iyi, sadece yapamam. Yaptıkları her şeye saygı duyuyorum. Ama bu ben değilim," diye ekledi Klopp.

Klopp ve Liverpool şimdi Salı günü Aston Villa'ya gitmeden önce Newcastle'ın Pazar günü City'den bir şeyler alabilmesini umacak.

Bu ayın sonunda oynanacak FA Cup finali ve Şampiyonlar Ligi finali Liverpool'a Premier Lig'den bağımsız olarak tarihi bir üçleme yapma şansı veriyor.

Klopp, "Bana sorarsanız, en sevdiğim durum, City ve biz Premier Lig'deki diğer maçları kaybettiğimiz için aynı puan toplamında kalmak olurdu," dedi.

"Bu harika olurdu. Ama hepimiz bunun gerçekleşmeyeceğini biliyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com