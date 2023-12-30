Son Çin Süper Ligi şampiyonu Jiangsu FC 'faaliyetlerini durduruyor'

Jiangsu FC - eski adıyla Jiangsu Suning - 2019 yılında Gareth Bale'e Real Madrid'den ayrılması için oldukça kazançlı bir sözleşme teklif ettiğinin bildirilmesinin ardından manşetlere çıktı.

Kulübün sahibi Nanjing merkezli perakendeci Suning yaptığı açıklamada, "Kontrol edilemeyen çeşitli unsurlar nedeniyle Jiangsu Futbol Kulübü, Süper Lig'de ve AFC'de [Asya Futbol Konfederasyonu] oynamaya devam etmeyi etkin bir şekilde garanti edemiyor" dedi.

"Geçtiğimiz altı ay içinde kulüp, büyük bir samimiyetle kulübün öz sermayesini transfer etmek için her yolu denedi ve Jiangsu Futbol Kulübü'nün mirası fırsatından vazgeçmedi.

"2021 sezonuna kabul için son tarih vesilesiyle ... duyurmaktan başka seçeneğimiz yok: derhal geçerli olmak üzere, Jiangsu Futbol Kulübü takımlarının faaliyetlerini durduruyor ve aynı zamanda, daha büyük ölçekte, toplumdan anlayışlı insanları ve işletmeleri bizimle takip geliştirme konularını tartışmaya bekliyoruz."

Karar, Jiangsu FC'nin 2019'da ikinci Çin Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan başarılı kadın takımını da etkiliyor.

Jiangsu FC yeni bir alıcı bulamazsa, bunun Nisan ayında başlayacak olan ve kıtanın en prestijli kulüp turnuvası olan Asya Şampiyonlar Ligi üzerinde etkileri olabilir.

Asya Futbol Konfederasyonu CNN Sport'un yorum talebine hemen yanıt vermedi.

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Göz yaşartan sözleşmeler

CSL kulüpleri birkaç yıldır dünyanın en iyi yeteneklerinden bazılarını göz kamaştırıcı sözleşmelerle cezbediyor ve bu da birçok kişinin ligin uzun vadede yaşayabilirliğini sorgulamasına neden oluyor.

Daha geçen ay CSL kulüplerinden Shandong Luneng, mali düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmekten men edildi.

Yerel raporlar ayrıca, eski adıyla Tianjin Teda olarak bilinen Tianjin Tigers'ın da, devlete ait sahibi TEDA Holding'in sezon öncesinde fonlarını çekmesinin ardından çöküşün eşiğinde olduğunu söylüyor.

Sorunun bir kısmı, Çin Futbol Federasyonu'nun (CFA) kulüplerin unvanlarında kurumsal sponsorlara yer vermesine artık izin vermeyen yeni bir kararından kaynaklanıyor.

Tigers'ın şehirdeki rakibi, bir zamanlar Brezilyalı forvet Alexandre Pato ve İtalyan antrenör Fabio Cannavaro'nun yuvası olan Tianjin Tianhai, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında çöktü ve varlığını sonlandırdı.

Suning aynı zamanda 2016 yılında kulübün %68,55'ini 307 milyon dolara satın alan İtalya Ligi lideri Inter Milan'ın da çoğunluk hissesine sahip.

Inter, CNN'in Suning'in yeni futbol stratejisinin Serie A kulübü için herhangi bir etkisi olup olmadığına ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

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'Futbolun güç merkezi'

CFA, Jiangsu FC'nin faaliyetlerini askıya almasından "üzüntü duyduğunu" ancak "karara saygı duyduğunu" söyledi.

Reuters'ın haberine göre, CFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Jiangsu futbolunun görkemli bir geçmişi var ve Suning Group 2015'te devralınmasından bu yana genel olarak futbolun gelişimine büyük katkıda bulundu" denildi. "Çin Futbol Federasyonu bu çabayı takdirle karşılamaktadır.

"Çin Futbol Federasyonu, gençlerin gelişimini güçlendirmeye, profesyonel ligi geliştirmeye ve Çin futbolu için mücadele etmeye devam etmek üzere Çin futbolu etrafındaki tüm güçleri birleştirmeye vurgu yaparak reformlarını sürdürmek üzere Çin Futbolu Reform ve Gelişim Planını uygulamak için çalışacaktır."

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping , 2011 yılında başkan yardımcısı olarak bu güzel oyunda daha iyi olmayı ulusal bir hedef haline getirdi. Xi çocukken okulda futbol oynamıştı ve tüm ulusun bu spora aşık olmasını arzuluyordu.

2016 yılında Çin, ülkeyi 2050 yılına kadar dünyanın en iyi takımlarına meydan okuyabilecek bir "futbol güç merkezine" dönüştürme planını açıkladı.

Alibaba'dan Jack Ma'nın da aralarında bulunduğu işadamları CSL'ye milyarlarca dolar yatırım yapmaya teşvik edilirken, Wang Jianlin'in Dalian Wanda Group'u (DWG) da spora yüz milyonlarca dolar akıttı.

Ancak 2019 sezonunda tek bir Süper Lig maçı bile kapalı gişe oynanmadı ve stadyum kapasitesi ortalama %51 oranında doldu. O sezon boyunca Jiangsu'nun 62.000 kapasiteli Nanjing Olimpik Spor Merkezi Stadyumundaki ortalama seyirci sayısı 27.508'di.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 CSL sezonu, sınırlı sayıda taraftarın stadyumlara girmesine izin verilmeden önce kapalı kapılar ardında başladı.

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Kaynak: edition.cnn.com