Sofia Shapatava, mali yardım çağrısında bulunan bir imza kampanyası başlatırken 'tenis koronavirüs pandemisinden kurtulamayabilir' diyor

Shapatava'nın tecrit sırasında anne ve babasının Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki dört yatak odalı evinden görebileceği pek bir manzara yok. Ruhunu sakinleştirecek bir bahçe ya da avlu yok, sadece bir park yeri var.

CNN Sport 'a Skype üzerinden yaptığı açıklamada "Tek yapabileceğiniz kafanızı pencereden dışarı çıkarmak" dedi.

31 yaşındaki genç kadın ne kadar uzun süre kapalı kalırsa bakış açısı da o kadar değişiyor. Oynayamayan bir tenisçi için zaman salyangoz hızında geçiyor. Yavaş ilerleyen günler, soruların huzursuz bir zihnin etrafında dönmesine izin veriyor, endişe ve şüpheler her geçen gün daha da yoğunlaşıyor.

Koronavirüs dünya 375 numarasını şimdiden önemli ölçüde etkiledi ve profesyonel tenisin en az 7 Haziran'a kadar yeniden başlaması beklenmediğinden, mali durumu daha da kötüleşecek.

Bir aile üyesi, dünyayı duraklatan virüse yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Bu arada kız kardeşi, binlerce kişinin ölümüne ve şehrin morglarının dolup taşmasına neden olan salgının Amerika'daki merkez üssü New York'ta yaşıyor.

"Annemin kuzenine virüs bulaştı ve o vefat etti, bu bizim için çok kötü bir haber oldu" dedi. "Bu çok üzücü çünkü onu çocukluğumdan beri tanıyorum. Benden daha uzun süredir evde olan birçok İtalyan oyuncu tanıyorum ve sanırım onlar için de zorlaşıyor. Bu çok üzücü ve çok garip, bilim kurgu kitabı gibi. Hepimiz oldukça depresif durumdayız."

Kendisinin ve diğer alt sıralardaki oyuncuların içinde bulunduğu durumun ciddiyeti, Shapatava'yı faturaları ödemekte zorlanan oyuncular için Uluslararası Tenis Federasyonu'ndan (ITF) mali yardım talep eden bir online imza kampanyası başlatmaya itti. Bu satırların yazıldığı sırada dilekçeyi yaklaşık 2,000 kişi imzalamıştı.

Her profesyonel oyuncu gibi sabit bir ücret almayan Shapatava, "Bu çok zor ve çok korkutucu," dedi.

Tenis oyuncuları herhangi bir kuruluşun ya da yönetim organının çalışanı değildir. Shapatava oynadığı zaman para alıyor. Kıyafetlerine ve raket tellerine sponsor olunuyor ama parasal bir ödül yok. Bir oyuncunun antrenörünü desteklemesi olağan bir durum olsa da Shapatava için durum tam tersi. Alman koçu ona maddi olarak yardım ediyor.

"Pek çok oyuncuyla konuştum ve bu ay kirayı nasıl ödeyeceğini bilmeyen birkaç arkadaşım var. İmza kampanyası sesinizi duyurmanın bir yolu. Ben talep etmiyorum, sadece ITF'in - ve onlar değilse kimin - bizi destekleyebilmesi için dikkat çekmeye çalışıyorum.

"Kortta bir şey yaparsak ya da bir turnuvadan geç çekilirsek, her şey için ceza ödüyoruz, bu yüzden bir bakıma onlara ait olduğumuzu düşünüyorum."

Shapatava, geçen ay Brezilya'nın Olimpia kentindeki bir turnuva sırasında korta çıkmaya hazırlanırken profesyonel tenisin askıya alınması üzerine bir dilekçe yazmayı düşünmeye başladı. Sporun yönetim organlarının oyuncularla konuşmadığını ve zaten küresel bir spora katılmanın astronomik maliyetini karşılamakta zorlananlara geri ödeme yapmayı teklif etmediğini söylüyor.

"Birçok insan oraya gitmek için çok para harcadı ve bize ödeme yapılmadı" dedi. "Çalışamıyoruz. Düşük gelirli tenisçilerin tenis oynamak ve antrenörlük yapmak dışındaki en büyük geliri olan kulüp maçlarına çıkamıyoruz."

Kendisini kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak tanımlayan ITF, CNN'i, 9 Nisan itibariyle, çalışanlar için bir iş koruma planı ve ITF rezervlerinden "fon kullanımı" da dahil olmak üzere işleri korumak için bir dizi önlem uyguladığını belirten çevrimiçi bir açıklamaya yönlendirdi. ITF ayrıca ulusları ve oyuncuları desteklemek için çeşitli seçenekleri araştırdığını ve "bu süreci tamamladığımızda daha fazla bilgi vereceğini" söyledi.

Daha küçük etkinliklerde sunulan düşük para ödülü ve seyahat masrafları, ilk 100 dışındaki oyuncuların genellikle kıt kanaat geçindiği anlamına geliyor. Bazılarına göre, bir oyuncunun geçimini sağlayabilmesi için yılda yaklaşık 200.000 dolar kazanması gerekiyor. Shapatava kariyeri boyunca 354,725 dolar para ödülü kazandı.

Shapatava çoğunlukla, 15.000$, 25.000$, 60.000$, 80.000$ ve 100.000$ olmak üzere beş para ödülü seviyesinde 500 giriş seviyesi ve orta seviye profesyonel turnuva sunan ITF Women's World Tennis Tour'da yarışıyor. Sadece bu yıl Las Vegas, Kaliforniya, Kentucky, Michigan ve Fransa'da oynadı. Bir etkinlikte kazandığı en yüksek miktar 926 dolar.

Normal zamanlarda gelirini Almanya ve Fransa'daki kulüp maçlarında oynayarak tamamlıyordu.

"Aslında 250'den daha düşük sıralamadaki oyuncular için en büyük gelir bu," diye açıkladı. "Genellikle altı ay boyunca yarışarak kazandığınızdan daha fazlasını ödüyor."

Ancak onun mücadelesi sadece para için değil, sporunun geleceği için. "Bu yüzden sesimi duyurmak için bu kadar çok çalışıyorum" dedi.

Sporun yüksek performans gösterenleri ile geri kalanları arasındaki mali eşitsizlikler her zaman keskin olmuştur. Sıralamada daha altta olanlara yeterince para aktarılmadığı uzun zamandır tartışılıyor. Koronavirüs bu durumu daha da belirginleştirdi.

Geçtiğimiz yıl Roger Federer, ATP Oyuncu Konseyi'nin önümüzdeki yıllarda müzakere edeceği para ödülü artışlarından alt sıralardaki oyuncuların ve eleme derecesindeki oyuncuların daha fazla pay almasını sağlamak için çalışacağını söyledi.

Serena Williams'ın antrenörü Patrick Mouratoglou Çarşamba günü Twitter 'da yaptığı paylaşımda bu "zorlu dönemin" sporun "ne kadar işlevsiz olduğunu vurguladığını" söyledi.

Her biri farklı sorumluluklara, gelirlere ve paydaşlara sahip olan bir dizi kuruluş tenisin yürütülmesinden sorumludur. Sadece kadınlar tarafında ITF Kadınlar Dünya Tenis Turu ve 53 turnuva ve dört grand slam'den oluşan ve en elit oyuncuların yarıştığı WTA Turu var.

WTA Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Steve Simon CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Herkesin, özellikle de en çok ihtiyacı olanların, bekledikleri düzeyde tazminat alabilmelerinin bir yolu olmasını isterdik ancak ihtiyaçlar çok büyük ve WTA maalesef bunu yapabilecek mali konumda değil."

Bu yıl daha fazla turnuvanın gerçekleştirilebilmesi için mevcut 44 haftalık sezonun uzatılmasının düşünüldüğünü de sözlerine ekledi.

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Aynı zamanda üstünlük için birbirleriyle yarışan bireylerin sporu olması, Shapatava'nın tenisin neden topluluk ruhundan yoksun olduğunu düşündüğünü de açıklıyor.

"Bu var olan, var olan ve muhtemelen [var olmaya] devam edecek bir sorun" dedi. "Önümüzdeki iki ya da üç ayın neler getireceği konusunda gerçekten korkuyorum.

"Alt sıradakiler ile üst sıradakiler arasındaki fark çok büyük. Bu sistemde olan bir şey ve kendinizi neyin içine soktuğunuzu biliyorsunuz ama şu anda durum sporla ilgili değil, hayatla ilgili.

"Hem erkekler hem de kadınlar sıralamasında ilk 50 oyuncu 100 kişi... ancak sıralamada erkek ve kadın toplam 3.000 oyuncu var.

"Eğer tenisçilerin %50'si [bu yüzden] tenis oynamayı bırakırsa tenisin ayakta kalacağını sanmıyorum. Büyük turnuvalarda çok sayıda bilet satıldığını anlıyorum ama aynı zamanda çok fazla veri satan daha küçük turnuvalar da var; canlı yayınlarımız, canlı skorlarımız var, hakemler, yan hakemler, yükselmekte olan kadınlar ve turnuvaları organize eden insanlar da var. Bu da federasyonlar ve organizasyonlar için para topluyor.

"Bu en iyi oyuncular sporun tanıtımı için harika olsa da, hala %96,5 oranında oyuncu da sporu geliştiriyor. Bu da çok önemli. Bu, sporu desteklemek için var olması gereken bir şey."

Klasik eğitim almış bir piyanist olan Shapatava, 15 yılı aşkın bir süredir çok az bir maddi ödül karşılığında turda oynamaya devam ediyor çünkü tek kelimeyle sporu seviyor.

Bir cerrah olabilirdi ama spor hayalinin peşinden gitmek için tıp meslektaşlığını bıraktı. Tenisin kendisini her yıl daha iyi olmaya zorladığını, fiziksel ve zihinsel olarak sınadığını söylüyor. Peki tur yeniden başladığında yarışacak mı?

"Ailem çok genç değil, ödemem gereken faturalar var, destek olmam gereken insanlar var, koçum milyarder değil, beni sonsuza kadar destekleyemez, teniste gelir elde etmek için sıralamam zaten oldukça düşük ve eğer hiç oynamazsam ya da koçluk yapmazsam Temmuz ayında turnuvaya gidip bunun için para harcayamam," dedi.

"Öncelikle para kazanmanın bir yolunu bulmalıyım ve bunu yapmanın bir yolunu bulursam belki sonbaharda tekrar oynayabilirim. Hiç kimse doğrudan bir turnuvaya uçamaz. Önce bunu karşılayabilecekleri bir mali duruma gelmeleri gerekiyor."

Bir de düşünülmesi gereken zihinsel bedel var.

"Diğer bir soru da, birisinin bunu yapmaya devam etmek isteyip istemeyeceği çünkü bu aradan sonra zihinsel olarak her şeyi farklı değerlendirmeye başlıyorsunuz ve belki de para kazanmayacağınızı bildiğiniz turnuvalarda yarışmaya hazır değilsiniz," dedi. "Pek çok kişinin zihinsel olarak buna hazır olacağından emin değilim. Ne maddi ne de zihinsel olarak oynayabileceğimden emin değilim çünkü bu [sizden] çok şey götürüyor."

"Oynamaya geri dönmek oldukça zor olurdu. Pek çok kişinin geri dönüp eskisi gibi oynayabileceğini sanmıyorum, özellikle de zaten sakatlıklarla boğuşanlar ve mali açıdan zor durumda olanlar için."

Shapatava belirsizlik içinde sesini duyurmak için çabalayacak. Buna bağlı olan sadece onun geleceği değil.

GÜNCELLEME: WTA'in ilk açıklamasında yanlış bilgi vermesi nedeniyle bu makale güncellenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com