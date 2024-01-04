'Society of the Snow' And Dağları'ndaki hayatta kalma hikayesini yeniden 'Canlı' kılıyor

Gerçekten de, yoğun bir şekilde anlatılan film, yaşananlarla ilgili her şeyi mümkün olan en içgüdüsel şekilde sunmaya çalışsa da, sonuçta 1993 tarihli selefinin biraz uzatılmış bir versiyonu gibi hissettiriyor ve "Muhtemelen uçakta asla göremeyeceğiniz filmler" başlığı altında ona katılıyor.

İspanya'nın uluslararası film dalında Oscar adayı olarak seçilen "Karlar Topluluğu" (zorunlu bir sinema molasının ardından) Netflix'te gösterime giriyor ve izleyiciler burada hem zorlu bir kayıp ve ölüm hikayesini hem de umutsuzluğun son derece makul bir tepki gibi göründüğü koşullar altında cesaretin ve yılmaz insan ruhunun canlandırıcı bir gösterisini izleyebiliyorlar.

Bayona (Pablo Vierci'nin kitabından uyarladığı filmin senaryosunu üç kişiyle paylaşıyor), uçağın dağlara çakıldığı ve dehşet verici ayrıntılarla işlenen o önemli andan önce karakterlerle daha fazla zaman geçirmesine rağmen, karakterleri tam olarak ete kemiğe büründürmüyor.

Soğuk hava koşullarıyla karşı karşıya kalan, yiyecekten yoksun olan ve kurtarılmanın yakın bir zamanda gerçekleşmeyebileceğini fark eden karakterler arasında, hayatta kalmak için ne yapmaları gerektiği ve telef olanları yemenin ahlaki olup olmadığı konuşuluyor.

Önceki film, Ethan Hawke ve Josh Lucas gibi o zamanın genç yıldızlarından bazıları için bir vitrin oluştururken, "Karlar Topluluğu", Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka, Tomas Wolf, Diego Vegezzi ve Esteban Bigliardi'nin de aralarında bulunduğu, filmin çekimlerinde kendi zorluklarına katlanan bir oyuncu kadrosuyla bir topluluk parçası gibi oynuyor. Bayona, bireysel oyuncuları anlamamızı derinleştirmekten çok, onların zihinlerinden geçen anılara kısa süreli bakışlar olarak hizmet eden geri dönüşleri akıllıca kullanıyor.

ABD'de "Jurassic World: Fallen Kingdom" ve bir başka felaket destanı olan "The Impossible" gibi filmlerle ABD'de adından söz ettiren Bayona, daha ürkütücü ayrıntılar da dahil olmak üzere, elindeki malzemeye, izlemesi piknik haline getirmeden, elindeki göreve uygun bir şekilde sade bir verimlilikle saldırıyor.

Hem kültürel özgünlüğü hem de zamanın geçişi açısından "Karlar Topluluğu", Michael Giacchino'nun üretken müziğiyle desteklenen olağanüstü bir hikayeyi inandırıcı bir şekilde ele alırken, bu olayların nasıl geliştiğinin getirdiği sınırlamalar tarafından biraz engelleniyor.

Bu yeni prodüksiyon ne kadar ciddi olursa olsun, "Alive "ı izlemiş olanlar için tekrarını izlemek bir yana, bir kez izlemek için yeterli olup olmayacağı açıkçası tırmanılması gereken oldukça yüksek bir dağ gibi görünüyor.

"Society of the Snow" 4 Ocak'ta Netflix'te gösterime giriyor. R kategorisinde.

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Kaynak: edition.cnn.com