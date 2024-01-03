Snoop Dogg NBC'nin Paris Olimpiyatları yayınına katılıyor

NBC'den yapılan açıklamaya göre rapçi, aktör ve girişimci bu yaz NBC ile birlikte Paris'e giderek Olimpiyatların sunucusu Mike Tirico ile birlikte NBC'nin primetime Games yayınında Özel Muhabir olarak görev alacak.

NBC'ye göre 26 Temmuz'dan itibaren "şehrin ikonik simgelerini keşfedecek, Olimpiyat yarışmalarına ve etkinliklerine katılacak ve sporcular, arkadaşları ve aileleriyle ziyaretlerde bulunacak".

"Olimpiyatları izleyerek büyüdüm ve inanılmaz sporcuların Paris'e A oyunlarını getirdiklerini görmekten heyecan duyuyorum. Bu, becerinin, adanmışlığın ve mükemmelliğin peşinde koşmanın bir kutlamasıdır" dedi.

"İnanılmaz müsabakalar olacak ve tabii ki ben de Snoop tarzımı ortaya koyacağım. Şimdiye kadarki en epik Olimpiyatlar olacak, bu yüzden bizi izlemeye devam edin ve kilitli tutun. Bu oyunları yükseltelim, kutlayalım ve unutulmaz kılalım, rekabeti dumana boğalım ve en iyisi altın gibi parlasın. Barış ve Olimpiyat Aşkı, anladınız mı?" Snoop ekledi.

Bu, yıldızın Olimpiyat yorumculuğuna ilk girişi olmayacak: Covid nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları için, Peacock'a son derece popüler vurgu yorumları yapmak üzere komedyen Kevin Hart'a katıldı.

NBC Olympics Production'ın baş yapımcısı ve başkanı Molly Solomon yaptığı açıklamada, "Her gün neler olacağını bilmiyoruz, ancak yeniden tasarlanan Olimpiyat primetime şovumuza benzersiz bakış açısını katacağını biliyoruz" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com