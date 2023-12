Sizi büyüleyecek: Disney+'ın devam filmi 'Hocus Pocus 2' büyülü

Cadılar Bayramı temalı dekoru anlayabiliyorum, ancak Şükran Günü'ne daha aylar var ve Noel, Kwanzaa ve Hanuka'ya çok az kaldı - hepsi çok erken geliyor.

Yine de hazır olduğum şey havaların soğuması, böylece evde kalmak, kanepeye kıvrılmak ve bu haftanın yeni yayın içeriklerinden bazılarını izlemek için bir bahanem var.

İzlenecek üç şey

'Hokus Pokus 2'

Cadılar Bayramı'ndan bahsetmişken: Bette Midler, Kathy Najimy ve Sarah Jessica Parker'ın bizi kutsamasından - ya da lanetlemesinden mi demeli? - üçlüsü, Disney klasiği "Hocus Pocus "un devam filminde favori cadılarımız olarak geri dönüyor.

Yeni film hem Sanderson kardeşleri hem de orijinal filmin bazı önermelerini yeniden canlandırıyor - üç lise öğrencisi, yanlışlıkla bazı kara büyüleri serbest bırakıp onları hayata döndürdükten sonra Salem kasabasından (tekrar) intikam almalarını engellemeye çalışmak zorundadır. Midler'ın bir gösteri şarkısı söylemesini duymak için Kara Alev Mumunu yakmak istemez miydiniz?

"Hokus Pokus 2" şimdi Disney+'ta yayında.

'Sarışın'

Ana de Armas Marilyn Monroe gibi görünmeyi kesinlikle başarıyor.

Eski Bond kızı, yeni filmi "Blonde "daki başrolüyle ve hayatı -ve 1962'de 36 yaşında ölümü- hemen her anlamda tartışmalı olan Hollywood bombasını nasıl canlandırdığıyla övgü topluyor.

"Blonde", gerçek Norma Jeane Mortenson'u daha iyi ortaya çıkarmak için katmanları kaldırmayı ve süper yıldızlığının ötesine geç meyi amaçlayan alışılmadık (ve aynı zamanda tartışmalı) bir anlatımla trajik aktörün hayatını dramatize ediyor.

Şu anda Netflix'te yayınlanıyor.

'Yvonne Orji: Bütün Bir Ben'

Yvonne Orji'nin ilk HBO özel programı "Momma I Made It!"i izlediyseniz, muhtemelen ikincisinin başlığı hakkında kendi kendinize kıkırdıyorsunuzdur.

"A Whole Me" ile " Insecure" yıldızı, stand-up ve senaryolu skeçleri karıştıran, Covid-19 salgını, flört ve ilişkiler de dahil olmak üzere her şeyi konuşan ve ilk özel programında da merkezi bir rol oynayan ebeveynleri hakkında bazı komik hikayeler içeren ikinci bir komedi gösterisiyle geri döndü.

Orji'nin yeni özel programı bu akşam saat 22:00'de HBO'da başlıyor ve daha sonra HBO Max'te yayınlanacak (her ikisi de CNN'in ana şirketi Warner Bros. Discovery'ye ait).

Dinlemeniz gereken iki şey

İzlanda'nın şüphesiz en büyük müzik ihracatçılarından biri olan Björk yeni müziğiyle geri döndü.

"Fossora" onun 10. albümü ve Pitchfork'a temasını "mantar döneminin" bir somutlaşması olarak açıkladı.

Yeni albüme rehberlik eden mantar metaforları hakkında "Bu yeraltında yaşayan bir şey, ama ağaç kökleri değil" dedi. "Bir ağaç kökü albümü oldukça sert ve stoik olurdu, ama mantarlar saykodelik ve her yerde ortaya çıkıyorlar."

"Fossora" şimdi çıktı.

Pandeminin ilk günlerinde Naughty by Nature'ın "Hip Hop Hooray" şark ısını söylediğinden beri Rita Wilson'a takıntılıyım.

Böyle bir performanstan da anlaşılacağı üzere, onun aynı zamanda başarılı bir şarkıcı olduğunu da unutmayalım. Son albümü "Rita Wilson Now & Forever: Duets" adlı son albümünde Keith Urban, Josh Groban, Willie Nelson, Elvis Costello ve Leslie Odom Jr. gibi önemli sanatçılarla yaptığı işbirlikleri yer alıyor.

Wilson yaptığı açıklamada, "Bu şarkılar, söz yazarlığı ve üzerimdeki etkileri nedeniyle benim Great American Songbook'um gibi hissettiriyor" dedi. "Bu şarkılara bakıyordum ve nasıl iki kişi arasındaki konuşmalar olabileceklerini görüyordum. Çoğunlukla tek bir kişinin söylemesi için yazılmış olsalar bile, sözlerin iki bakış açısından geliyor olması hoşuma gitti."

Albüm de şimdi çıktı.

Hakkında konuşulacak bir şey

Kelly Ripa içini döküyor.

Yeni kitabı "Live Wire: Uzun Soluklu Kısa Öyküler" adlı yeni kitabında, eski "Live with Regis and Kelly" sunucusu Regis Philbin ile zaman zaman ne kadar zor zamanlar geçirdiklerinden bahsediyor.

2001'den 2011'e kadar ABC'de yayınlanan gündüz kuşağı programını sevenler, ikilinin başlangıçta yaşadıkları zorluklar karşısında şaşırmış olabilirler.

Yaşadığı zorlukların ayrıntılarını People'la paylaşan Ripa'ya göre, saç ve makyaj ekibiyle birlikte sunuculuk işinin başında ortaya çıktığında, Philbin'in yapımcıları Michael Gelman'a yönelik iğneleyici bir sözü vardı: "Uh-oh, Gelman, bunun bir çevresi var."

"Kendimi çok kötü hissettim," diye hatırlıyor Ripa. "Muhtemelen komik olmaya çalışıyordu ama aynı zamanda bir yığın gibi hissettim. Muhtemelen bir yardımcı sunucu istememesini anlıyorum ama kanal benim yardımcı sunucu olmamı istedi ve ben de bu fırsatı kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Bunun onun için adil olduğunu düşünmüyorum. Ama benim için de adil değildi."

Benim için bu hikaye Ripa'nın "Live with Kelly and Michael" programındaki yardımcı sunucusu Michael Strahan'la yaşadığı gerilimi bir bağlama oturtmaya yardımcı oldu; Strahan 2016 yılında Ripa'nın kararından en son kendisinin haberdar olduğu yönündeki şikayetleri üzerine programdan ayrılmıştı.

Sonuçta zor kazanılan her şey kıskançlıkla korunacaktır.

Yudumlanacak bir şeyler

Ünlülerde saygı duyduğum ortak bir tema, platformlarını daha büyük bir iyilik için kullanmalarıdır.

İşte bu nedenle (CNN'deki meslektaşım Marianne Garvey aracılığıyla) rapçi Megan Thee Stallion'ın "Bad B*tches Have Bad Days Too" (Kötü B*tches'in de Kötü Günleri Olur) adlı, diğerlerinin yanı sıra ruh sağlığı kaynakları sunan bir web sitesi açtığını öğrendiğimde çok heyecanlandım.

Megan Thee Stallion bir yandan çok satan bir sanatçı olurken bir yandan da üniversite mezunu olma kararlılığıyla pek çok kişinin ilgisini çekmişti ve son projesi de eğitime ne kadar değer verdiğini bir kez daha teyit ediyor.

Hayranlarını kişisel gelişim ve kişisel bakım konusunda eğiten rapçi, benim gözümde daha da büyük bir yıldız.

Bugünkü bültende neleri beğendiniz? Neleri kaçırdık? [email protected] adresine uğrayın ve merhaba deyin!

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com