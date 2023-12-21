Sizde 'spor salonu korkusu' mu var? İşte nasıl düzelteceğiniz

Fiziksel olarak zinde olmanın kronik hastalıkları ve ölümü önlemenin anahtarı olduğuna dair çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Aktif kalmak aynı zamanda daha iyi uyumanıza, sağlıklı bir kiloya ulaşmanıza veya bu kiloyu korumanıza ve kan basıncınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Ayrıca egzersiz stres, anksiyete ve depresyonla mücadelede güçlü bir etkendir - spor salonu korkusu söz konusu olduğunda gerçek bir ironi.

New York'taki Crunch Fitness'ın grup fitness stratejisi ve geliştirme direktörü Brookelyn Suddell, "Spor salonu kaygısı genç, yaşlı, erkek ve kadın herkesi etkiliyor" dedi. "Sıklığı ve yoğunluğu kişiye göre farklılık gösterse de, tüm etnik kökenlerden, ırklardan ve tüm yetenek düzeylerinden insanları etkiliyor."

Sertifikalı bir sağlık koçu olan Dr. Erin Nitschke, spor salonundan korkmanın kesinlikle yaygın olduğunu, ancak pek çok insanın bundan bahsetmediğini söyledi. Wyoming, Cheyenne'deki Laramie County Community College'da bilimler program direktörü olan Nitschke, "Spor salonu atmosferinde yeni olan, beden imajı endişeleri veya beden memnuniyetsizliği yaşayan ya da genel olarak kalabalık alanlarda kendini rahatsız hisseden herkes bunu yaşayabilir" dedi.

Suddell, spor salonunda egzersiz yapmakla ilgili kaygının, spor salonunun aslında benzersiz bir ortam olmasından da kaynaklanabileceğini söyledi. İnsanlar bir fincan kahve içmek için bir kafeye ya da eğlenmek için sinemaya giderken, spor salonuna çeşitli nedenlerle giderler. Spor salonuna gidenler, örneğin bir sağlık sorununu çözmek, belirli bir atletik hedefe ulaşmak ya da sosyal kabul ve saygı görmek gibi sağlık yararları için orada olabilirler.

Suddell, "Birbirine yakın mesafede bulunan bu insanların hepsi kendi nedenleriyle geliyor, ancak herkesin nedeninin ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Bu belirsizlik, özellikle başkalarının yapabildiğini yapamıyorsanız veya bir ekipmanı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, kendinizi yargılanmış veya yetersiz hissetmenize yol açabilir. Güvensizlik hissi ve başkalarının görüşlerinden duyulan korku, TikTok'ta 530 milyondan fazla izlenen utangaç kız egzersiz videolarının popülerliğinin ardındaki itici güçlerden birkaçı olabilir. Bir izleyici şu ortak duyguyu paylaştı: "Bunu yapmayı çok istiyorum ama birinin beni yargılayacağı endişesi beni çok kötü etkiliyor."

Gymtimidasyon ile mücadele

Spor salonuna gitmeyi daha keyifli hale getirmek için deneyebileceğiniz birkaç yol vardır. Ancak Nitschke'ye göre öncelikle sizi rahatsız eden şeyin tam olarak ne olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Bunu yapmanın bir yolu, birkaç basit soru üzerinde düşünmektir: Spor salonuyla ilgili endişelerimi nasıl tanımlayabilirim? Başlıca korkularım nelerdir? Spor salonunda kendime olan güvenimi artırmaya ve kendimi ait hissetmeme ne yardımcı olur?

Korkularınızı ve endişelerinizi belirledikten sonra, Nitschke ve Suddell tarafından paylaşılan bu seçeneklerden birinin veya birkaçının bunları hafifletmeye yardımcı olup olmadığına bakın.

Etraftan alışveriş yapın

Spor salonu konusunda endişeleriniz varsa, gerekirse ekipman kullanımı konusunda rehberlik isteyin.

Spor salonları birçok farklı şekil ve boyutta olabilir. Küçük butikler veya sadece kadınlara özel spor salonları özgüveninizi artırmak için ihtiyacınız olan şey olabilir. Ya da aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda sınıf ve ekipmana sahip büyük bir tesisi tercih edebilirsiniz. Konumuna da dikkat edin. İşinize veya evinize makul ölçüde yakın bir yer isteyeceksiniz.

Başarı için giyinin

Spor salonunda hangi stiller trend olursa olsun, içinde kendinizi iyi hissettiğiniz rahat kıyafetler giyin - özellikle de dar veya açıksa. Bir utangaç kız TikTok videosu bol bir tişört ve şort önerdi. Ancak, tayt ve kırpılmış bir üstle kendinizi daha güvende hissediyorsanız, giymeniz gereken şey budur.

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Oryantasyon isteyin

Çoğu spor salonu turlar düzenleyecek, belirli ekipmanların nasıl kullanılacağını açıklayacak ve size popüler sınıflar ve en yoğun zamanlar hakkında bilgi verecektir. Bu bilgilerle donandıktan sonra, kalabalığın az olduğu zamanlarda gitmeyi veya daha korunaklı yerlerde ekipman parçalarını kullanmayı seçebilirsiniz. Ya da belki yoğun ama uygun bir zamanı seçer, ancak evde duş almak için soyunma odasını atlarsınız.

Arkadaşlarınızla veya bir grupla 'kaybolun'

Bazı insanlar bir veya iki arkadaşlarıyla birlikte egzersiz yaptıklarında kendilerini daha az görünür ve daha rahat hissederler, bu da hesap verebilirlik ve sosyal destek sağlar. Grup dersleri başka bir iyi seçenek olabilir. Eğer yeniyseniz, rutine alışana kadar odanın arka tarafına yerleşmek yardımcı olabilir.

Spor dışı seçenekleri değerlendirin

Spor salonu size doğru gelmiyorsa, her zaman bire bir fitness eğitimi, çevrimiçi egzersizler ve yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi açık hava egzersizleri vardır. En önemli şey, spor salonundaki tedirginliğin sizi spor yapmaktan tamamen alıkoymasına izin vermemektir.

Suddell, "Fitness herkes içindir" dedi. "Biraz daha araştırmak gerekebilir ama ruhunuzu ateşleyecek bir şeyler mutlaka vardır. Umarım kimse bundan vazgeçmez."

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Kaynak: edition.cnn.com