Siyahi öğrenciler, SCOTUS'un olumlu ayrımcılık kararının ardından üniversite kabul yazılarında ırktan bahsetmeyi değerlendiriyor

"Merhaba Brown! Benim adım Lynijah ve ben STEM'de Siyah bir kızım" diyor başvurunun açılış satırında.

Russell, ırkından bahsetme kararının karmaşık olduğunu söyledi. 17 yaşındaki öğrenci, ABD Yüksek Mahkemesi'nin üniversite kabullerinde pozitif ayrımcılığı iptal etmesinden bu yana ilk başvuru sezonunda üniversiteye başvuran milyonlarca öğrenci arasında yer alıyor. Pek çok Siyah öğrenci, üniversiteye kabul edilirken ırklarını nasıl açıklayacakları ve hatta açıklayıp açıklamayacakları konusunda kararsızlık yaşıyor.

Yüksek Mahkeme'nin Haziran ayında aldığı karar, Maryland'de lise son sınıf öğrencisi olan Russell'ı, yakında üniversite yıllarını nerede geçireceğine karar verecek olan değişen sistemde tedirgin bir şekilde yol almaya itti.

Onun gibi öğrenciler CNN'e, yüksek mahkemenin kararının zaten son derece stresli olan başvuru sürecine yeni bir kaygı düzeyi eklediğini söylüyor.

"Bu biraz adaletsizdi, çünkü benim seçtiğim bir üniversiteye girme şansım, belki de benden sadece bir yıl önce başvuran birinden daha az olacaktı" dedi. "Kendimden şüphe etmeme neden oldu. 'Rakamlarım yeterince iyi mi?' gibi."

Sonuç olarak Russell, üniversite listesini genişlettiğini ve birdenbire girmenin "imkansız" olacağını düşündüğü birkaç okulu listesinden çıkardığını söyledi.

Russell'ın başvurularında Siyah bir öğrenci olarak deneyimlerini öne çıkarıp çıkarmayacağına karar vermesi biraz zaman almış olsa da, CNN'e verdiği demeçte, üniversite kompozisyonlarını yazmak için oturduğunda, nihayetinde ırksal kimliğini hayat hikayesinin bir parçası olarak tartışmanın her zamankinden daha önemli olduğuna karar verdiğini söyledi.

Karar, "Siyah olduğumu muhtemelen yapacağımdan biraz daha fazla vurgulamamı sağladı. Saçım ya da bir Siyah olarak yaşadığım şeyler gibi şeyleri de dahil edecektim" dedi. "Benim için önemli olan şey kimliğim, bir insan olarak kim olduğum. Irk da bunun büyük bir parçası."

Russell ilk üniversite kompozisyonunu Baltimore'un zorlu bir bölgesinde büyümek ve ailesinin üstesinden geldiği zorluklar hakkında yazdı. Irksal kimliğinin bu kısımlarını dahil etmenin üniversiteye girme şansını artıracağına inanıyor.

"Bence bunu oraya koymak bana daha iyi bir şans veriyor," dedi. "Bence [üniversiteler] hala çeşitlilik arıyor."

Teksas'ta bir lise son sınıf öğrencisi olan Harmony Moore ise tamamen farklı bir yaklaşım benimsemiş.

Bu yılın başlarında Moore, Houston'daki beyazların çoğunlukta olduğu lisesinde siyah bir öğrenci olarak yaşadığı deneyimler hakkında birkaç üniversite makalesi yazdığını söyledi. Ancak Yüksek Mahkeme'nin pozitif ayrımcılığı iptal etmesinin ardından, denemelerini gözden geçirmeye karar vermiş.

Moore, "Denemelerimden bu konuyu tamamen çıkardım," dedi. "Yanlış bir kabul görevlisinin bunu okumasını ve sonra birdenbire beni okullarına almak istememelerini istemedim çünkü ırkımı onlara dayatmaya çalıştığımı düşünüyorlar."

Moore'un başvurularında hâlâ ırksal kimliğine işaret eden ders dışı etkinliklerden bahsediliyor; örneğin NAACP ve Ulusal Zenci Kadınlar Konseyi gibi Siyahların öncülük ettiği çeşitli kuruluşlarda yaptığı çalışmalardan.

Ancak makalelerinde ırkı daha bariz bir şekilde tartışmaktan kaçınmanın bir okula girme şansını artıracağına inanıyor.

"Diğer yüzlerce Siyah öğrenciyle aynı hikayeye sahip olmak istemiyorum," dedi. "Ders dışı etkinliklerim ve aldığım onur ödülleriyle kendi başıma öne çıktığımı düşünüyorum."

Yükseköğretimde Fırsat Eşitliği Ulusal Birliği'ne göre, Tarihsel Olarak Siyah Kolejler ve Üniversiteler (HBCU'lar) başvurularda ve kayıtlarda bir artış görüyor.

Ancak Ulusal Üniversiteye Kabul Danışmanlığı Derneği (NACAC) CEO'su Angel Pérez, yüksek mahkemenin kararının her zaman gizemli, nüanslı ve belirsiz olan bir kabul sürecine bir doz karışıklık eklediğini söyledi.

"Üstüne bu katmanı eklemek ve [öğrencilerin] gerçekten bilmemesi için, 'Irk hakkında konuşmalı mıyım? Irk hakkında konuşmayacak mıyım? Eğer öyleyse, bunun hakkında nerede konuşacağım? Buna değer verilecek mi?" ... Bu bir korku yaratıyor. Ve bazı öğrenciler için bu korku gerçekten felç edici" dedi Perez.

Üniversite danışmanları CNN'e öğrencilerden duydukları en büyük yanılgının, üniversitelerin artık çeşitliliğe öncelik vermediği ve renkli öğrencilerin artık bu okullarda istenmediği olduğunu söylüyor.

College Bound Parenting'in kurucularından Tracy Ramos gibi bazı danışmanlar, beyaz olmayan öğrencileri başvurularında ırkçılıktan uzak durmaya çağırıyor.

Ramos, "Kimliğinizin bu kadar önemli bir parçasını görmezden gelmeyin" dedi. "Kim olduğunuza dair bütünsel bir resim çiziyor."

Ayrıca Ramos, beyaz olmayan öğrencilerin kompozisyonlarında ırksal kimlik hakkında yazmalarının her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

"Pek çok seçkin üniversite bu öğrencileri tanımanın yollarını arıyor" dedi. "En önemli tavsiye şudur: Üniversitelerin sizin kim olduğunuzu bilmelerini kolaylaştırın. Tüm kimliğinizi bilmelerini sağlayın."

Ancak Perez, kimliğiniz hakkında fikir vermenin, öğrencilerin okula girmek için "sıkıntı" ve "travma" hakkında yazmaları gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.

Perez, "Bu, kelimenin tam anlamıyla yaşadığınız deneyim bağlamında bahsetmektir" dedi. "[Öğrenciler] rahatsız oldukları hikayeleri anlatma baskısı hissetmemelidir."

Birçok okul, öğrencilerin yaşam deneyimlerini ve bunların kampüsteki çeşitliliğe nasıl katkıda bulunacağını tartışabilmeleri için başvurularına ek kompozisyon soruları ekledi.

Sean Manley, Maryland'in kırsal kesiminde büyüyen siyahi bir öğrenci olarak deneyimlerini aktarma konusunda endişeliydi.

Lise son sınıf öğrencisi biyomedikal mühendisliği okumayı planlıyor ve ihtiyacı olanlar için protez yapmak istiyor. Yüksek Mahkeme kararından sonra kendisini "demoralize" hissettiğini itiraf ediyor.

"İlk başta ırkımı ve bununla birlikte gelen tüm zorlukları göremeyeceklerinden korktum, bu yüzden bu konuda daha fazla yazmak istedim" dedi. "Kim olduğumla çok gurur duyuyorum. Ve bu, neden burada olduğumun çok önemli bir parçası."

Manley, üniversite danışmanının tavsiyesine uyarak, Siyah Öğrenci Birliği ve Ulusal Siyah Mühendisler Topluluğu'ndaki liderlik rolleri gibi etkileyici ders dışı etkinliklerine atıfta bulunarak, denemelerinde ırksal kimliğini incelikle vurgulamış. Bunu yaptığına memnun olduğunu, ancak bunun okullara girme şansına fayda sağlayıp sağlamayacağından emin olmadığını söyledi.

"Bunu kompozisyonumda yazmanın iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorum, çünkü biz bir tür deney sınıfıyız," dedi. "Bu biraz adaletsiz. Elimde hiçbir dayanak yok. Bana tavsiye veren herkes sadece tahmin etmeye çalışıyor, tıpkı benim gibi."

Sydney Switzer kabul yazılarında çok daha hesaplı bir yaklaşım benimsiyor.

Bazı okullara yaptığı başvurularda ırksal kimliği hakkında yazmayı tercih etti, ancak diğerlerinde bunu kasıtlı olarak dışarıda bıraktı.

"Bunu büyük ölçüde okula ve o okulun öğrencilerinde farklı bakış açılarına sahip olmaya değer verip vermeyeceğine ve bunun diğer övgülere ve başarılara kıyasla bizden bahsetmemizi duymak isteyecekleri bir şey olup olmadığına göre yaptım."

CNN'e konuşan birçok üniversite danışmanı, bir öğrencinin kimliğinin herhangi bir yönünü tartışmaktan rahatsızlık duyacağı bir okula gitmek istemeyeceğini söyledi. Ancak Switzer'in stratejisi, bu yılki üniversite başvurularında ırkı çevreleyen belirsizliğe ve öğrencilerin endişeyle okullara girmenin en iyi yolunu ararken yaptıkları hesaplamalara işaret ediyor.

Switzer, "Bence bu kadar çok farklı öğrenciyle rekabet ettiğinizde, neyi konuşmaya öncelik verdiğiniz ortaya çıkıyor," dedi.

Switzer, "Bu seçimleri yapmak zorunda kalmak biraz cesaret kırıcı" diye de ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com