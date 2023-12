Sivil haklar liderleri ve halk sağlığı grupları mentol yasağı konusunda harekete geçilmesi için Biden yönetimine baskı yapıyor

Gruplar, yönetimin mentollü sigara içme olasılığı orantısız bir şekilde daha yüksek olan Siyah seçmenleri yabancılaştırmaktan kaçınmak için ayak sürüyor olabileceğini söyledi.

Toplantıda konuşan Tütünsüz Çocuklar Kampanyası Başkanı ve CEO 'su Yolonda Richardson CNN'e verdiği demeçte, "Gecikmeyle ilgili endişemiz gerçekten de bunun için bir neden olmaması," dedi. "Ben onların konumunda değilim, ama bence sizin için önemli olan iki farklı çıkar çatışmasını tartıyorsanız, o zaman doğru olanı yapın, buna ne dersiniz?"

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Ekim ayında CNN'e yaptığı açıklamada yasağın "FDA için en önemli öncelik" olduğunu söylemiş, Richardson da başlangıçta yönetimin yıl sonundan önce harekete geçmeyi taahhüt ettiğini belirtmişti.

"Bu onların kuralı," dedi. "Bilimin yeterli olduğunu düşündüklerini umuyoruz."

Richardson Salı günkü toplantıdan grupların endişelerinin duyulduğu konusunda "oldukça olumlu" hissederek ayrıldığını, ancak yine de harekete geçmesi için yönetime baskı yapmaya devam etmeleri gerektiğine dair bir his olduğunu söyledi.

Gecikmelerle ilgili endişeler

FDA yaklaşık on yıldır mentollü sigaraların yasaklanmasını düşünüyor olsa da, Ekim ayına kadar FDA nihayet tütün karşıtı grupların "önemli" olarak nitelendirdiği bir adım atarak konuyla ilgili nihai kuralları gözden geçirilmek üzere Beyaz Saray'a gönderdi.

Federal hükümetin kapsamlı kural koyma sürecinde, tütünü düzenleyen kurum bir kuralı nihai hale getirip yasağın yürürlüğe girmesini sağlayamaz. Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin FDA'nın önerdiği dili onaylaması gerekiyor.

Ancak federal hükümet Aralık ayı başında Düzenleyici ve Düzenleyici Olmayan Eylemlerin Birleşik Gündemi olarak adlandırılan düzenleyici yapılacaklar listesini yayınladığında, nihai mentol kuralının Mart ayına kadar beklenmediğini belirtti.

Endişeler sürerken, bir düzineden fazla yüksek profilli sivil haklar ve halk sağlığı gruplarından oluşan bir koalisyon, Salı günü Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra ve Beyaz Saray'dan liderlerle bir araya geldiklerini ve onları şimdi bir yasağı yürürlüğe koymaya teşvik ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray'daki toplantıya katılan Afro-Amerikan Tütün Kontrolü Liderlik Konseyi'nin kurucu üyesi ve eş başkanı Carol McGruder, "Bu, siyasetle hiçbir ilgisi olmayan bir halk sağlığı meselesidir, ancak artık siyasetle her ilgisi var" dedi.

"Bu, son 20 yılda bir milyon Siyahın ölümüne neden olan bir ürün. Bir numaralı katil ve bu nedenle her zaman ilk beş siyasi öncelik arasında yer almalı," dedi McGruder.

Sanal toplantıya Amerikan Kalp Derneği, Amerikan Akciğer Derneği, Truth Initiative, Afro-Amerikan Tütün Kontrolü Liderlik Konseyi, Ulusal Zenci Kadınlar Konseyi, NAACP, Ulusal Siyah Sivil Katılım Koalisyonu ve aromalı tütün konusunda derhal harekete geçilmesini isteyen diğerleri katıldı.

Yürütme organının düzenlemelerini denetleyen Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, CNN'in kuralın durumuna ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

"Tüm kurallar için standart uygulama olduğu üzere OIRA, kural inceleme aşamasındayken tüm talep sahipleriyle toplantılar planlamaya çalışmaktadır. OIRA katılımcıları onaylamaz," diyen bir yönetim yetkilisi, Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin bir parçası olan Bilgi ve Düzenleyici İşler Ofisi'ne atıfta bulundu.

Hayat kurtarma potansiyeli

CDC'ye göre, ABD'de sigara içenlerin sayısı tarihin en düşük seviyelerinden birine gerilemiş olsa da, mentollü sigara içenlerin oranı artmaktadır. Sigara hala ABD'de önlenebilir ölümlerin bir numaralı nedenidir.

Bu konu siyahi toplum için özellikle önemlidir çünkü tütün endüstrisi on yıllardır mentollü sigaraları agresif bir şekilde onlara pazarlamıştır ve bunun karşılığını da almıştır. 2020 yılında yapılan bir araştırma, tüm yetişkin sigara içicilerinin %43'ünün mentollü sigara içmesine rağmen, siyahi sigara içicilerinin %83'ünden fazlasının mentollü sigara içtiğini göstermiştir.

2022'de yapılan bir araştırmaya göre mentollü sigaraların yasaklanması, ABD'de 40 yıl içinde 255.000 Siyah toplum üyesinin hayatı da dahil olmak üzere 654.000 kişinin hayatını kurtaracaktır.

Dış İlişkiler Konseyi'nin bir çalışmasına göre, bu aynı zamanda ABD'de Siyahlar ve Beyazlar arasındaki önemli sağlık eşitsizliklerinden bazılarını da ortadan kaldıracaktır.

Siyahlar inme, kalp hastalığı ve akciğer kanseri gibi sigaraya bağlı hastalıklardan Beyazlara göre önemli ölçüde daha yüksek oranlarda ölmektedir; bir araştırmaya göre Siyahlar ABD'de nüfusun %12'sini oluşturmaktadır, ancak sigaraya bağlı erken ölümlerin %41'inden ve 1980-2018 yılları arasında mentollü tütün ürünü kullanımıyla ilişkili kaybedilen yaşam yıllarının %50'sinden sorumludur.

Dış İlişkiler Konseyi'nin araştırmasına göre, mentollü tütün ürünlerinin yasaklanması halinde, siyah ve beyaz akciğer kanseri ölümleri arasındaki fark beş yıl içinde kapanacaktır.

Mentol yasağı çocukların bu alışkanlığı edinmesini de engelleyebilir. Araştırmalara göre mentollü sigaralar yeni tiryakiler için caziptir, çünkü aroması bazı yeni tiryakileri uzaklaştıran sert tat ve kokuyu maskelemektedir. Mentol ayrıca boğazı uyuşturarak tehlikeli dumanı derinlemesine solumayı kolaylaştırıyor.

CDC'ye göre sigara içen çocuklarınyarısından fazlası mentollü sigaraları tercih ediyor. Araştırmalar mentollü sigara içen çocukların düzenli sigara içicisi olma ihtimalinin ara sıra içenlere göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Koalisyon bu haftaki toplantıda bu istatistiklerin çoğunu gözden geçirdi ve McGruder toplantıdan umutlu ayrıldığını söyledi. İdare yetkililerinin "ilgili ve dikkat kesilmiş" göründüğünü söyledi. Katılımcılar arasında "halkımızın saygısını kazanmış" ve yönetimin gelecek yılki seçimlerde ihtiyaç duyacağı Siyah seçmenleri temsil eden güçlü kuruluşların olmasının da yardımcı olduğunu söyledi.

Amerikan Kanser Derneği Kanser Eylem Ağı Başkan Yardımcısı Dr. Kimberly Jefferies Leonard da toplantıdan sonra iyimser olduğunu belirtti.

Leonard, "Toplantıya katılanların sayısı ve gelenler nedeniyle yönetimin bizi duyduğunu, yakarışımızı ve çığlığımızı işittiğini düşünüyorum" dedi.

Toplantıda temsil edilen Amerikan Kalp Derneği de Beyaz Saray ile konuşma fırsatını takdir ettiklerini söyledi.

"Biz nihai kuralları beklemeye devam ederken, tütün şirketleri toplumları hedef almaya ve mentollü sigaralar ve aromalı purolarla yeni kullanıcıları kandırmaya devam ediyor. Araştırma tamamlandı. Kanıtlar çok açık. Bu bekleyiş sona ermeli" dedi Amerikan Kalp Derneği CEO'su Nancy Brown CNN'e gönderdiği e-postada.

Diğer grupların muhalefetiyle karşı karşıya

Koalisyon, toplantının, tütün endüstrisinden fon alan grupların, örneğin Rev. Al Sharpton'ın Ulusal Eylem Ağı'nın, yakın zamanda Beyaz Saray ile de bir araya gelerek düzenlemeye direnmek için öne sürdüğü anlatıya karşı koyacağını umuyordu.

Aralık ayıbaşı itibariyle, Biden yönetiminin toplantılarının kamuya açık takvimi, tütün endüstrisinin son zamanlarda tam saha baskı yaptığını gösterdi. Geçtiğimiz ay mentol kuralıyla ilgili 41 toplantının 38'i tütün endüstrisi grupları ve müttefikleriyle yapıldı.

Bu grupların argümanlarından biri, yasağın mentollü sigara içenleri kriminalize edeceği ve polisle daha ölümcül etkileşimleri teşvik edeceği yönünde. FDA ve tütün karşıtı savunucular bunun doğru olmadığını söylüyor.

McGruder, "Bu sokaktaki bireyle ilgili değil," dedi. "Mentollü sigara içmek yasadışı değil. Eğer bir tane alırsanız ya da yaparsanız, bu sizin bileceğiniz iş. Bu tütün endüstrisiyle ilgili ve onlar da kancalarını toplumumuzda tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar."

Başkanlık seçimlerinde kilit bir eyalette kilit bir şehir olan Cleveland'ın Belediye Başkanı Justin Bibb de Salı günü Beyaz Saray ile yapılan toplantıdaydı. Mentol yasağı onun için hem kişisel hem de siyasi açıdan önemli.

Bibb, "Babamı sigara bağımlısı olduğu için çok erken kaybettim - özellikle Newports - ve büyükbabam da aslında akciğer kanserinden öldü, bu yüzden şehirde büyüyen bir çocuk olarak ve belediye başkanı olarak tütün şirketlerinin Siyah toplumu avladığı pek çok örnek gördüm" dedi.

46'dan fazlası Siyah olan Cleveland, %35'lik sigara içme oranıyla ulusal ortalamanın üç katından fazla bir oranla ülke genelinde başı çekiyor.

Bibb bu yıl kentinde aromalı tütün ürünlerinin satışının yasaklanması için bir plan sundu, ancak Ohio eyalet meclisindeki Cumhuriyetçiler yerel yönetimlerin bu tür yasakları yürürlüğe koymasını engellemek istediklerini söylüyor. Bibb, sınırlı yetki ile federal eylemin kesinlikle gerekli olduğunu söyledi.

"Bu konuda gerçek bir değişim görmek için Başkan ve Kongre'den gerçek bir liderlik görmenin zamanı geldi de geçiyor bile" dedi.

Jefferies Leonard, bir yasağın önemli bir açıklama olacağını söyledi.

"Bu, yönetimin Siyahların yaşamlarıyla ilgilendiğini gösterir ve toplumlarımıza yönetimin Siyahların yaşamlarının gerçekten önemli olduğunu düşündüğü mesajını verir" dedi.

Ülkenin en popüler mentollü sigara markası olan Newport sigaralarının üreticisi RJ Reynolds, Aralık ayı başında CNN'e yaptığı açıklamada bir yasağın Siyah içicilere yarardan çok zarar getireceğini söyledi.

"Reynolds mentollü sigaraların yasaklanması konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur - tütünün zararlarını azaltmanın ürünleri yasaklamaktan daha etkili yolları olduğuna inanıyoruz. Mentollü sigaraların yasaklanması halk sağlığına fayda değil zarar getirecektir" denildi.

McGruder, tütün şirketlerinin yasağın topluma zarar vereceği yönündeki söylemlerine de sert çıkarak, "Toplumumuzu ırkçı ve zararlı bir şekilde hedef almaları çok alaycı" dedi.

Yasağın eyaletlere bırakılamayacağını söyledi. İki eyalet, Massachusetts ve Kaliforniya, mentollü sigaraları bir miktar başarı ile yasakladı, ancak geri tepme olmadan değil.

Kaliforniya mentol yasağını kabul ettiğinde, endüstri ürünleri raflarda tutmak için oy pusulasına bir referandum koydu. McGruder, seçmenlerin bu talebi reddettiğini ancak şirketlerin mentolü taklit etmek için "mentolsüz mentol" kimyasalları içeren yeni ürünler geliştirdiğini söylüyor. Endüstri ayrıca eyalete dava açtı.

"Bunun sonu gelmiyor. Bu yüzden federal düzeyde harekete geçmemiz gerekiyor," diyor McGruder. "Kudurmuş ve durmayacak olan bu endüstriden korunmaya ihtiyacımız var."

CNN Health'in haftalık bültenini alın

CNN Sağlık ekibindenherSalıDr. Sanjay Gupta ile The Results Are In programını almak için buradan kaydolun.

Onun grubu ve diğerleri baskıyı sürdürmeyi planladıklarını söylüyorlar. 18 Ocak'ta Washington'da, her yıl tütüne bağlı hastalıklardan ölen 45.000 Siyah insanı anmak ve Beyaz Saray'ı hemen harekete geçmeye teşvik etmek için bir "mentol cenaze töreni" düzenlenecek.

McGruder, yasağın yürürlüğe girmesi halinde "asıl işin o zaman başlayacağını" söyledi. Ek kaynaklar, kültürel açıdan uygun sigara bırakma programları ve sistemik ırkçılığı ortadan kaldırmaya ve sağlığın sosyal belirleyicilerini daha iyi ele almaya yönelik çabalar gerekecektir.

McGruder, "Endüstrinin toplumumuzu bağımlılıkla tohumlarken bize verdiği aynı canlılık ve ilgiye ihtiyacımız var" dedi. "İnsanların bu bağımlılık yapıcı ürünlerden kurtulmalarına yardımcı olmak için ülkemizden, hükümetimizden, FDA'dan, CDC'den aynı ilgi ve sevgiye ihtiyacımız var."

CNN'den Betsy Klein, René Marsh ve Brenda Goodman bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com