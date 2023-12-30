William J. Barber II

Sivil haklar lideri: Neden annemle birlikte 'The Color Purple' filmini izleyemedim?

Sinemaya gidişimiz de bana bir hediyeydi. Annemle daha kaç yıl geçireceğimi bilmiyorum. Bu zamanlar çok değerli ve onunla birlikte bu filmin tadını çıkarmak için Kuzey Carolina'nın doğusundaki evime döndüğüm için minnettarım. Ne yazık ki, yerel AMC sinemasının müdürü engelliliğimi karşılamak yerine polis çağırmayı tercih edince planlarımız kesintiye uğradı.

30 yılı aşkın bir süredir ankilozan spondilit adı verilen bir tür artritten muzdaribim. İki bastonla yürüyorum ve kalçam kaynadığı için gittiğim her yerde bir yardımcımın benimle birlikte uzun bir sandalye taşıması gerekiyor ve alçak bir sandalyeye oturmak için eğilemiyorum.

Genç bir adamken bu hastalık yüzünden sakat kaldığımda ciddi bir depresyonla mücadele ettim. Kalan günlerimi bir huzurevi yatağında geçirmek zorunda kalacağımdan korkuyordum. Ancak bir piyanist olan annem hastaneye gelip ilahiler çalarken, doktorlar, terapistler, yüzme koçları ve dua savaşçılarından oluşan bir ekip, vücudum kırılmış olsa da dünyada hareket etmenin yeni bir yolunu öğrenebileceğimi görmeme yardımcı olmak için bir araya geldi.

Şimdi geriye dönüp baktığımda, kamu hizmetimin, kendim savunmasız olmasaydım asla takdir edemeyeceğim, savunmasız olanlara karşı bir dikkatle şekillendiğini anlıyorum.

Bugün Yale İlahiyat Fakültesi'nde bakanlığa hazırlanan öğrencilere ders veriyorum. Onlara İsa'nın hizmetini üstlenmek istiyorlarsa Kutsal Kitap'ı, teolojiyi, tarihi ve pastoral uygulamaları anlamak için çok çalışmaları gerektiğini söylüyorum; ama aynı zamanda toplumdaki kırılmış ve savunmasız insanlara dikkat etmeyi öğrenmeden İsa'yı takip etmenin bir yolu olmadığını da öğretiyorum. "Matta İncili'nde İsa, "Bunların en küçüğüne ne yaptıysanız, bana da onu yaptınız" der. Eğer Tanrı'nın sureti her insanda bulunuyorsa, teoloji, herhangi bir kişi dışarıda bırakıldığında Tanrı hakkındaki hakikatten bir şeyler kaçırdığımızı öğretir.

Bu sadece bir Hıristiyan değeri değildir; Amerika'nın demokrasi deneyinin de temel ilkesidir. Özgürlük ve eşitlik vaatleri, her sesin duyulmasına izin vermek için ortak bir taahhüde dayanır - farklı engelliler için uyum gerektiren demokratik bir uygulama.

Engelli Amerikalılar Yasası 'nın (ADA) yasalaşması yüzyıllar sürmüş olsa da, 14. değişikliğin kanun önünde eşit koruma hükmü üzerine inşa edilmiş ve Başlık III kapsamında tüm insanlara kamuda konaklama imkanı sağlamayı garanti altına almıştır. Amerika Birleşik Devletleri bu kolaylıkları sadece protesto edenlerin taleplerine bir taviz olarak yapmamaktadır. Halk olarak bunu taahhüt ediyoruz çünkü aksi takdirde dışlanabilecek kişilerin katkılarıyla daha iyi olduğumuza inanıyoruz.

AMC sinemasının müdürü bana kamusal yaşama katılmamı sağlayan sandalyeyi kullanamayacağımı söylediğinde, bunun bir tekerlekli sandalye olmadığını söyleyerek ona meydan okumadım çünkü annemle birlikte bir film izlemek istiyordum. Ona meydan okudum çünkü aynı sandalyeyi bu ülkenin dört bir yanındaki konferans salonlarına ve kürsülere; Beyaz Saray'daki ve Capitol Hill'deki toplantılara taşıdığımı biliyorum. Eğer ben Greenville, Kuzey Carolina'daki bir tiyatroda sandalyeme oturamazsam, bu ülkede kamusal alanlardan dışlanacak binlerce insan olduğunu biliyorum. Ve bunun nasıl bir his olduğunu da biliyorum - bir mekan erişilebilir olmadığı için ailemle birlikte bir gezintiye çıkamamak ya da bir toplantıya katılamamak.

İşte bu nedenle, bir tiyatro müdürü bana engelliliğimi karşılayamayacaklarını söylediğinde oradan öylece ayrılamadım. AMC CEO'su Adam Aron'un şirket adına özür dilediğini ve benimle görüşmek üzere Kuzey Carolina'ya gitme planları yaptığını duyduğuma sevindim.

Annemle birlikte "The Color Purple "ın keyfini çıkaramadığımız için hayal kırıklığına uğradım ama aynı zamanda demokrasinin birlikte ilerleme kararlılığına bağlı olduğuna inanıyorum. Bu hikayenin bir yöneticinin hatası ya da benim hayal kırıklığımla ilgili olmasını istemiyorum. Bunun hepimizle ilgili olmasını, özel düzenlemeler olmadan kamusal faaliyetlere katılamayan insanları dahil etmenin ne kadar önemli olduğunu görmemizi istiyorum. Yeni politikalar, eğitimler ve yenilenmiş bir kurumsal taahhüt görmek istiyorum, öyle ki herhangi bir Amerikalı "AMC" kelimesini gördüğünde bunun "Beni Nezaketle Ağırlıyor" anlamına geldiğini bilebilsin.

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Sinemadan çıktıktan sonra annem bana şöyle dedi: "İnsanların neden terbiyeli olamadıklarını anlamıyorum?" Engelimden utanmıyorum, ancak savaş, yoksulluk ve bu dünyada bir dizi gerçek zorlukla karşı karşıya olduğumuz bir zamanda, birilerinin güçlerini engelli bir kişiyi makul bir konaklamadan mahrum etmek için kullanmayı seçmesinden utanıyorum.

Bazıları böylesi bir insanlık dışı durum karşısında umutsuzluğa kapılmayı kolay buluyor ve Amerika'nın çok etnikli demokrasi deneyinin dikişlerinden çözülüyor gibi görünmesinden yakınıyor. Ancak ne zaman umutsuzluğa kapılsam, aklım kendimi çok yalnız ve umutsuz hissettiğim o hastane yatağına gider ve kendi deneyimlerimden öğrendiklerimi hatırlarım: hepimiz bir araya geldiğimizde, hiçbir yol yokken bir yol açmak için ortaya çıkabilecek, hepimizin hayal edebileceğinden daha büyük bir Güç vardır. Bu sadece kişisel yaşamlarımız için geçerli değil; siyasetimizde de ihtiyacımız olan iyi haber bu. Kırılanlar ve reddedilenler bir araya gelip seslerini duyurmakta ısrar ettiklerinde, kurumuş kemikleri diriltecek ve bazılarının çok ileri gittiğini düşündüğü bir demokrasiye hayat verecek güç vardır.

Bu hafta AMC müdürü ve beni çağırdığı polis için dua etmemi sağlayan umut budur ve 2024'e giderken Amerikan demokrasisinin kalbi için mücadele etmemi sağlayan umut da budur.

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Kaynak: edition.cnn.com