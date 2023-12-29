Sivil haklar lideri, AMC çalışanlarının kendisini Kuzey Carolina'daki bir sinema salonundan attıklarında engelini görmezden geldiklerini söyledi

Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Piskopos William Barber, tiyatro çalışanlarıyla yaşanan durumun asla tırmanmaması gerektiğini ve olayın Amerikalıların medeni haklarını koruyan 14. Değişiklik kapsamındaki haklarının ihlali olduğuna inandığını söyledi.

Olayın meydana geldiği Kuzey Carolina'nın Greenville kentinde gazetecilere konuşan Barber, yeni ayrıntılar da vererek, tiyatro personeli tarafından kendisine yapılan muamele nedeniyle kendini güvende hissetmediği için 911'i arayan kişilerden biri olduğunu söyledi.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, sivil haklar lideri, tiyatronun engelli bölümünde kullanmaya çalıştığı özel bir sandalye nedeniyle tiyatro personelinin kendisinden "The Color Purple" gösterimini terk etmesini istediğini söyledi.

Daha önce NAACP Kuzey Carolina bölümünün başkanlığını yapmış olan Barber, on yıllardır uğraştığı bir artrit türü olan ankilozan spondilitten muzdarip olduğunu söyledi. CNN'e verdiği demeçte, sonuç olarak iki baston kullanarak yürüdüğünü ve otururken rahatsızlığı hafifletmek için özel bir sandalye kullandığını söyledi. Barber'ın CNN ile paylaştığı olayın videosunda sandalyenin arkalığı olduğu ve kolları olmadığı görülüyor.

Yaşanan çatışmada ırkın bir faktör olduğuna inanıp inanmadığına değinen Barber, AMC personelinin "Beyaz olmadığını" ve bunun da ten renginiz ne olursa olsun "yanlışın sadece yanlış olduğunu" vurguladığını söyledi.

Barber, "Bu asla bir polis gerilimi durumu olmamalıydı, asla izinsiz girişle suçlanmakla tehdit edilmemeliydi" dedi.

Greenville Polis Departmanı, izinsiz giriş çağrısı aldıktan sonra memurların AMC Fire Tower 12'ye geldiğini doğruladı. Memurlar, arayan kişinin bir müşterinin çalışanlarla tartıştığını ve çalışanların müşterinin uzaklaştırılmasını istediğini belirttiğini söyledi.

Greenville polisinden yapılan açıklamaya göre, Barber'la yapılan görüşmenin ardından Barber kendi isteğiyle sinemadan ayrılmayı kabul etti ve herhangi bir suçlamada bulunulmadı.

Barber, Noel matinesinden bir gün sonraki ziyaretinin 90 yaşındaki annesiyle özel bir anı olarak planlandığını söyledi. Barber, tiyatrodan ayrılması ya da tutuklanmayla karşı karşıya kalması istendiğinde onu bir asistanla geride bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Barber, "Yöneticilerden biri 'ne var bunda' dedi," diye hatırlıyor.

"Büyütülecek ne var? Sivil haklar ve engelli hakları büyük bir meseledir" dedi.

Barber, çalışanların eylemlerinin Engelli Amerikalılar Yasası'nın "engellilik ve kamusal konaklama temelinde ayrımcılığı öngören" 3. Başlığına aykırı olduğunu iddia ediyor.

AMC temsilcileri CNN'e bağlı WITN tarafından elde edilen bir açıklamada Barber'dan özür dilediklerini söyledi.

Açıklamada, "AMC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adam Aron kendisini telefonla aradı ve hem bu durumu hem de Piskopos Barber'ın yıllar boyunca gerçekleştirdiği iyi işleri görüşmek üzere önümüzdeki hafta Greenville, NC'de kendisiyle yüz yüze görüşmeyi planlıyor" denildi. "Ayrıca bu gibi durumların bir daha yaşanmamasını sağlamak için tiyatro ekiplerimizle birlikte politikalarımızı gözden geçiriyoruz."

Barber Salı günü AMC temsilcileriyle bir araya geleceğini söyledi.

Barber 1993 yılında Goldsboro'daki Greenleaf Hıristiyan Kilisesi'ne katıldı ve sonraki otuz yıl boyunca yoksulluk, eşitsizlik ve ırkçılık gibi konuları ele alan çalışmalarıyla tanındı. 2005'ten 2017'ye kadar Kuzey Carolina NAACP bölümünün başkanlığını yaptı.

CNN'den Zoe Sottile ve Sharif Paget bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com