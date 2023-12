Şişman Joe sağlık hizmetlerinde büyük bir sorunu ele alıyor

Söz konusu yasa, 2021 yılında, Trump yönetiminin sonunda yürürlüğe giren ve o zamandan beri hastanelerin sigortacılarla özel olarak müzakere ettikleri sağlık hizmetlerinin fiyatlarını kamuoyuna açıklamalarını gerektiren bir yürütme emridir. Amaç, hastalara tıbbi hizmetler için alışveriş yapma ve sürpriz faturalardan kaçınma gücü vermektir. Bu kurala uymayan hastaneler günlük 300 ila 5.500 dolar arasında para cezasına çarptırılabiliyor.

Fiyat şeffaflığı kuralı yürürlüğe girmeden önce, sigortacıların ticaret birliği, bunun anayasaya aykırı olduğunu ve "rekabetçi müzakereleri baltalayacağını ve sağlık hizmetleri fiyatlarını hastalar, tüketiciler ve vergi mükellefleri için daha düşük değil daha yüksek hale getireceğini" savunarak geri adım attı. Dört hastane birliği, kuralın yürürlüğe girmesini engellemek için Trump yönetimine karşı ortak bir dava açtı ve davayı kaybetti.

Ancak kar amacı gütmeyen Hasta Hakları Savunucusu tarafından Şubat ayında yapılan bir incelemeye göre, hastaneler kuralı büyük ölçüde göz ardı etti ve kurala uyulmaması nedeniyle para cezaları son derece nadir.

En çok "Lean Back", "What's Luv" ve "All The Way Up" şarkılarıyla tanınan 52 yaşındaki sanatçı, ülke genelinde ve özellikle de ABD'nin en yoksul kentsel kongre bölgesi olan Güney Bronx, New York'ta yaşayanların tıbbi bakım almaktan korkmasına neden olduğunu söylediği tıbbi fiyatlandırma şeffaflığının süregelen eksikliği konusunda alarm veriyor.

"Güney Bronx'ta oturup topallayarak yürüyen bu çalışkan adamlara bakarsanız, hastanedeki fiyatlardan korktukları için topalladıklarını görürsünüz" diyor. "Bir kadın hasta olabilir ve son dakikaya kadar hastaneye gitmeyebilir. Ve bir de bakmışsınız ki III. ya da IV. evre meme kanseri olmuş."

2021 yılında Fat Joe, Hasta Hakları Savunuculuğu ile ilişkili bir kar amacı gütmeyen savunuculuk kuruluşu olan Power to the Patients'in elçisi oldu. Geçtiğimiz ay, kuruluşun bir temsilcisi olarak mesajını Capitol Hill'e götürdü.

Milletvekilleri de reform çağrısına kulak vererek sağlık hizmetlerinde fiyat şeffaflığını kongre oturumlarının ve eyalet düzeyindeki yasa tasarılarının konusu haline getirmeye başladı.

Fat Joe, halihazırda yürürlükte olan kuralların uygulanmasının, ülke genelinde insanların ihtiyaç duyduklarında tıbbi yardım alabilmeleri ve nerede tedavi görecekleri konusunda bilinçli tercihler yapabilmeleri açısından kritik önem taşıdığını savunuyor. "Biz sadece hastanelerde bir rekabet ortamı yaratmaya çalışıyoruz, böylece sonunda bir tüketici olarak hangi hastane size adil bir fiyat verirse onu seçebileceksiniz. Hedefimiz bu."

Aşağıdaki röportaj uzunluk ve anlaşılırlık açısından düzenlenmiştir:

CNN: Sağlık hizmetlerinde fiyat şeffaflığı için yaptığınız savunuculuk çalışmalarında Bronx'taki toplumunuzdan bahsettiniz. Bu konunun toplumunuzu nasıl etkilediğini anlatabilir misiniz?

Fat Joe: Bronx'ta iki, üç işte çalışan kadınlar, iki, üç işte çalışan erkekler var ve maalesef hastane faturaları o kadar yüksek ki insanlar hastaneye gitmeye korkar hale geliyor.

Ve bu sadece fiyatlardan korkmak değil. Fiyatların ne olduğunu bilmek istiyorlar. Bir hastanenin MR için benden ne kadar ücret talep ettiğini bilmek istiyorum çünkü aynı MR için benden 2.000 dolar daha az ücret talep eden sokağın aşağısındaki hastaneye gitmek isteyebilirim. Diğer tüm işletmelerin - Burger King, McDonald's, Baskin-Robbins, Carvel - rekabeti vardır. Rekabetin olmadığı ve size fiyatları sunmadıkları tek yer hastanelerdir.

Günün sonunda, beni destekleyen, yanımda duran ve bulunduğum yere gelmeme yardımcı olan insanlardan oluşan bir topluluktan geliyorum. Bu yüzden her zaman onları düşünmeli ve sessizlerin bilincinde olmalıyım. Bu benim toplumumla ilgili. İnsanlara yardım etmekle ilgili.

CNN: Gözlerinizi bu konuya açan ve sağlık hizmetlerinin bu şekilde olmaması gerektiğini fark etmenizi sağlayan şey neydi?

Fat Joe: 20 yılı aşkın süredir bir arkadaşım var. Adı Kevin Morra. Power to the Patients'in kurucularından biri. "Bu kadınla, Cynthia Fisher ile oturmalısın" dedi. Onunla oturduğumda, çok tutkulu ve çok zekiydi ve bana tıbbi faturalar yüzünden her şeyini kaybeden ailelerden bahsetti.

Faturalarınızı ödeyemediğinizde ve ailenize bakamadığınızda ne olur? Aile dağılır. Bu bir Amerikan meselesi. Bu sadece rapçi Fat Joe meselesi ya da kahverengi ve siyah meselesi değil. Bu Beyaz, bu Amerikan yerlisi, bu Asyalı, bu Amiş, bu kırsal Amerika.

CNN: 2021'den itibaren hastanelerin fiyatlarını açıklamaları gerekiyor...

ŞişkoJoe: Evet, eski Başkan Donald Trump bunu yaptı. (Başkan Joe Biden da ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'na mevcut fiyat şeffaflığı kuralını destekleme talimatı veren bir kararname imzaladı). Ancak kimse bunu uygulamıyor. Kuralları ihlal eden binlerce hastaneden sadece dördüne para cezası verildi. Bom. Binlerce trafik lambasını çalıştırdığımızı ve sadece dört kişinin ceza aldığını düşünün.

Tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok, sadece yasaları uygulayın. "Yasaları uygulayın!" diye bağıracağım hiç aklıma gelmezdi. Ha! Ama evet, Amerikan halkı için biraz değişiklik yapmaya başlamalıyız.

CNN: Bu çok basit görünüyor. Sizce neden uygulanmıyor?

Fat Joe: Basit ama aynı zamanda çok karmaşık. Washington'da sağlık hizmetleri lobicileri var ve elbette karları için mücadele edecekler. Amerikan halkı için bunu gerçekten uygulamak için cesaretli politikacılara ihtiyaç var.

100 milyondan fazla Amerikalı tıbbi borçlardan muzdarip. ABD'de 300 milyondan biraz fazla insan yaşıyor, ancak bu yaklaşık her 3 kişiden 1'inin tıbbi borçtan muzdarip olduğu anlamına geliyor. Düşündüğünüzden çok daha yaygın bir durum. En sağlıklı insanlar bile er ya da geç kendilerini hastanede buluyor.

Ben kapitalizmden yanayım. Kâr etmekten yanayım. Ama ne kadarı yeterli? Sadece söylüyorum: Bize fiyatları gösterin.

Bu mesele herhangi bir ideolojiden, herhangi bir Demokrattan, herhangi bir Cumhuriyetçiden daha büyüktür. Bu, Amerikan halkı için düzeltilmesi gereken bir şey. Bu olacak. İster hızlı ister yavaş olsun, değişim gelecek.

CNN: French Montana, Busta Rhymes ve Rick Ross gibi diğer sanatçıları da tıbbi faturaların şeffaflaştırılması ihtiyacı konusunda farkındalık yaratmanıza yardımcı olmaları için davet ettiniz. Sizce sanatçıların ya da platformu olan herkesin bu gibi konularda sesini yükseltmesi neden önemli?

Fat Joe: Herkesin kendine göre en sevdiği şey vardır. Jay-Z, Meek Mill,Kim Kardashian, onların adalet reformu var. HIV ve AIDS için Elizabeth Taylor. Bizi biz yapan insanlar için konuşmak bizim yükümlülüğümüz.

İnsanların ailelerini kaybettiklerini, evlerini kaybettiklerini, yaşamak ya da ölmek arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını ve ailelerini borca sokmak istemediklerini duymaya başladığımda kendimi kaptırdım. Bu beni çok etkiledi. Ve kendimi yalnız hissetmiyorum; her zaman yanımda bir ordu varmış gibi hissediyorum. Sağlık sorunları yaşayan ve bu faturalarla uğraşan tüm bu insanları düşünüyorum. Fat Joe'nun onlar için savaştığını, Fat Joe'nun onlar için sesini ödünç verdiğini bilmelerini istiyorum.

Kaynak: edition.cnn.com