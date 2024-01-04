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Sir Jackie Stewart: 'Demans hastalığına çare bulmak benim için en büyük mücadele'

Stewart, eşine konulan teşhisin ardından Demansa Karşı Yarış yardım kuruluşunu kurdu

Hastalıkla ilgili doktora araştırmalarını finanse etmek için 2,3 milyon dolar toplandı

Üç kez F1 dünya şampiyonu, zamanında bir tedavi bulamayabileceğinden umutlu

Karısı Helen Smart arabasıyla evlerinin yakınındaki ormanlık alana uçtuğunda, kazaya bir açıklama bulmak için kanıtları gözden geçirdi: Patlamış bir lastik ya da yoldan geçen başıboş bir geyik başlangıçta en olası açıklamalar gibi görünüyordu.

Sonunda cevap daha karmaşık ve üzücü oldu: Beynin temporal ve/veya frontal loblarındaki hücrelere zarar veren bir grup dejeneratif bozukluk için kullanılan bir şemsiye terim olan frontotemporal demans (FTD) teşhisi.

Hastalık tipik olarak 50'li ve 60'lı yaşlardaki kişilerde teşhis edilir, ancak 40'lı yaşlarda veya daha genç kişilerde de görülebilir.

Beynin muhakeme, iletişim, sosyal farkındalık ve hafızadan sorumlu bölgelerini etkileyerek kişilik ve yargıda değişikliklere neden olur.

Belirtileri beynin etkilenen bölümlerine göre değişse de, FTD sonunda hastayı kafa karışıklığı ve çaresizlik içinde bırakır. Ayrıca etkilenen aileleri de çaresiz hissettirir.

Küresel sorun

Karısına konulan teşhisin üzerinden beş yıl geçtikten sonra Stewart, bunun kendisinin ve Helen'in büyük olasılıkla kazanamayacağı bir mücadele olduğunu biliyor.

Karısına en iyi bakımı sağlamak için taşındığı İsviçre'deki aile evinden CNN Sport'a verdiği demeçte "Bu benim en büyük savaşım" dedi - yolun sadece 300 metre aşağısında özel bir hastane var ve evde 24 saat bakım görüyor.

"Bu gerçekten küresel bir mesele. Dünyada 50 milyon insan var ve ne bir tedavisi ne de önleyici bir ilacı var. Geçtiğimiz 30 yıl içinde cevap bulmaya yaklaşamamış gibi görünüyoruz."

Kendi cevaplarını ararken Stewart hastalığa farklı bir yaklaşım benimsedi ve hastalıkla ilgili araştırmalar için 2,5 milyon dolar toplamayı amaçlayan Demansa Karşı Yarış'ı kurdu. Girişim şimdiden 3,5 milyon doların üzerinde bağış topladı.

Dünyanın en iyi tıbbi tesislerine seyahat etti ve bugüne kadar toplanan parayı, bir tedavi ve potansiyel olarak önleyici tedbirler bulmaya çalışan beş doktora öğrencisine fon sağlamak için kullanacak.

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"Her halükarda yardım ederdim ama Helen'in hastalığı beni yardım etme konusunda daha da azimli hale getirdi" dedi. "Şu anda var olan kültür işe yaramadı, bu yüzden bir yaklaşım değişikliğine ihtiyacımız var. Ancak müesses nizam değişimden hoşlanmıyor."

Bill Gates'i arayın

Bu yıl Stewart'ın üç dünya şampiyonluğundan ilkinin 50. yıldönümü ve kendisi yarış geçmişi ile şu anki durumu arasında paralellikler kuruyor.

"Formula 1'i ele alalım" dedi. "Modern zamanlarda bu sporu gerçekten değiştiren dört kişi var: Gordon Murray, Ross Brawn, John Barnard ve son olarak Adrian Newey.

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"Her şeyi tersine çevirmek için sadece dört kişi yeterli oldu. İş dünyasında Bill Gates ya da Steve Jobs'a bakın. İhtiyacınız olan tek şey farklı bir zihin ve farklı bir yaklaşımdır. Demansa karşı yarışta da durum farklı değil."

Stewart doktora öğrencilerine F1'den etkilenmiş bir yaklaşım getirmeyi planlıyor. Onlara bir iş toplantısına hazırlanır gibi en iyi kıyafetleri giydirecek ve F1 takımları McLaren ve Red Bull'u da hayır işine dahil edecek. Buna ek olarak, yaklaşıma F1 tarzı bir acil durum da eklemek istiyor.

Demans araştırmalarıyla ilgili dinamikleri değiştirmeye çalışan Stewart, F1'de güvenliğin artırılması için daha önce verdiği mücadelenin bugün pilotların daha güvenli bir spor yapmasına öncülük ettiğine de atıfta bulunuyor.

"O zamanlar kurum sorunu tanımak ya da değişmek istemiyordu" dedi. "O günlerde bir arabada yangın çıktığında bunu söndürecek söndürücüler yoktu. Tamam, yangın söndürücüler vardı ama küçük bir barbekü içindi, yakıt dolu ve yanan bir Formula 1 arabası için değil.

"Aynı şey kaçış alanlarının ya da telgraf direklerinin olmaması için de geçerliydi. İşleri nasıl daha güvenli hale getirebileceğimizi bulmak için Einstein olmaya gerek yoktu.

"Ancak bu savaş çok daha büyük. Anladığım kadarıyla beyin etraftaki en karmaşık şey - herhangi bir Formula 1 arabasından çok daha karmaşık. Bu da onun sadece küçük bir bölümünü anlamakla ilgili."

'Uzun ve dolambaçlı bir yol'

Şimdilik en önemli nokta, kendi ifadesiyle, kısa süreli hafızası zayıflasa ve uzun süreli hafızası da zayıflasa da karısının mutlu olması.

"Helen inkar ediyor" diye düşünüyor Stewart. "Hastalığın kendisinde olduğunu biliyor ama size olmadığını söyleyecektir."

Stewart'ın kendisi, çiftin iki oğlu ve torunlarını nelerin beklediği konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmıyor ve yakın zamanda bir arkadaşının 93 yaşındaki annesini ziyaret etme deneyimini hatırlıyor.

"Beni gördüğünde yüzü bir roket gemisi gibi aydınlandı. "Geçmiş hakkında, atıcılık günlerim hakkında konuşmak istedi [Stewart F1 günlerinden önce uluslararası bir atıcıydı].

"O zamanlar demans hastası olduğunu bilemezdiniz ama sonra kocasının bu gece geç saatlere kadar çalışıyor olması gerektiğini söyledi çünkü geri gelmedi. Kocası 27 yıl önce ölmüş."

80'inci yaş gününe sadece birkaç ay kala Stewart hala her zerresinden pozitiflik fışkırıyor ve kendisini bekleyen zorluklara takılıp kalmıyor.

Ancak zamanın ilerlediğinin ve tedavinin çok geç olabileceğinin de farkında.

"Bu bir hayal kırıklığı," diyor. "Beatles'ın dediği gibi, uzun ve dolambaçlı bir yol oldu ama henüz hiçbir şey değişmedi. Ama bir şeylerin olacağına inanmak zorundayım."

Stewart, F1'den kazandığı parayla gece gündüz bakım masraflarını karşılayabildiği için kendisini şanslı kişilerden biri olarak tanımlıyor.

"Diğerleri bu ayrıcalığa sahip değil" dedi. "Yardım etmemiz gerekenler onlar."

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Kaynak: edition.cnn.com