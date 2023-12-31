Sınır kentinde 24 kişinin öldürülmesinin ardından Rusya Ukrayna'ya misilleme yaptı

Ukraynalı yetkililer, Kharkiv'in füze ve insansız hava aracı dalgalarıyla vurulmasının ardından en az üç kişinin öldüğünü ve 28 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bölgesel askeri yönetim başkanı Oleh Syniehubov, Telegram'da yaptığı paylaşımda kurtarma ekiplerinin Kharkiv bölgesindeki Borova köyüne yapılan Rus saldırılarında hasar gören bir evden iki erkek ve bir kadının cesedini çıkardığını söyledi.

Ukrayna ordusu, Kharkiv şehrine birkaç füzenin isabet ettiğini ve yaralananlar arasında iki çocuğun da bulunduğunu söyledi.

Saldırılarda konutlar, oteller ve tıbbi tesisler de hasar görürken Ukrayna, Rusya'nın gece boyunca Kherson, Mykolaiv ve Zaporizhzhia bölgeleri de dahil olmak üzere ülkenin diğer bölgelerinde saldırılarını sürdürdüğünü ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırılar, askeri komutanların ve "yabancı paralı askerlerin" kaldığı bir otel de dahil olmak üzere "karar alma merkezlerini ve askeri tesisleri" hedef aldı.

Açıklamada eski Kharkiv Palace oteli ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Kharkiv bölgesindeki merkezinin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Khmelnitsky bölgesindeki Zalestsy köyünde Ukrayna ordusu tarafından kullanılan bir kontrol merkezinin hedef alındığı ve Kharkiv ve Zaporizhzhia'daki yakıt depolarının imha edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre iki HIMARS çoklu fırlatma roket sistemi de imha edildi.

Rusya gece boyunca gerçekleştirdiği saldırıların Ukrayna'nın Cumartesi günü Belgorod şehrine düzenlediği ölümcül saldırıya karşılık olduğunu söyledi - Ukrayna'yı suçladığı ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından "terör saldırısı" olarak kınanan bir saldırı.

Savaşın başlamasından bu yana Rus sivillere yönelik en ölümcül saldırılardan biri olan Belgorod'daki saldırıda aralarında üç çocuğun da bulunduğu en az 24 kişi ölmüş, 108 kişi de yaralanmıştı. Ukrayna'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı bombardımanın "cezasız kalmayacağı" sözünü vermişti.

2023'ün son haftaları her iki taraftan da saldırıların arttığı bir dönem oldu.

Cuma günü Rusya, geniş çaplı işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yönelik en büyük hava saldırısını başlattı. Ülke genelindeki hedeflere eşi benzeri görülmemiş sayıda insansız hava aracı ve füze fırlatıldı ve en az 45 kişi öldü.

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Kaynak: edition.cnn.com