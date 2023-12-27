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Sineklerin Dansı: Ölüme meydan okuyan direk akrobasisi

Meksika'da yüzyıllar öncesine dayanan bir yüksekten uçma ritüeli

Fotoğrafçı Kike Arnal etkileyici töreni belgeliyor

Kaporal olarak bilinen bir adam ortada, küçük, ahşap bir platformun üzerinde flüt ve davul çalarak durmaktadır. Onu destekleyecek hiçbir şey yok. Onu yakalayacak bir güvenlik ağı da yok. Tek bir yanlış adımda ölümüne düşüyor.

Diğer dört katılımcı onun etrafına yerleştirilmiş. Halatlarla asılı bir şekilde, akrobatlar gibi dönerek kendilerini direğin tepesinden aşağı bırakıyorlar. Havada süzülen kuşlar gibi, direğin dibine inerken 13 kez görkemli bir şekilde dönerler.

Onlar "voladores" ve bu da onların dansı.

Danza de los Voladores ya da Uçanların Dansı yüzyıllar öncesine dayanan bir gelenektir. Bir zamanlar Meksika, Guatemala, Nikaragua ve El Salvador'un yerli halkları tarafından tanrılarıyla bağlantı kurmanın bir yolu olarak uygulanan bu gelenek, İspanyol fethinden sonra kısmen kaybolmuştur.

Günümüzde bu dans genellikle Meksika'nın Papantla kentindeki Totonac halkıyla ilişkilendirilmekte ve dünyanın dört bir yanından insanlar bu etkileyici töreni izlemeye gelmektedir. Ancak Meksika'nın Puebla bölgesindeki köylerin derinliklerinde Nahua halkı da bu geleneği yaşatıyor.

Oakland, Kaliforniya'da yaşayan fotoğrafçıKike Arnal, 2010 yılında Nahua voladores'i takip etmeye başladı. Sierra Norte bölgesindeki yaklaşık 20 köyü ziyaret ederek dansın bu topluluklar için hala taşıdığı önemi belgeledi.

Arnal, "Fotoğrafçılığımla yapmaya çalıştığım şey, hala eski moda bir şekilde yapılanları kurtarmak, geçmişleriyle daha fazla bağlantı kurmaktı" dedi.

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İnançların bir karışımı

Nahua halkı ritüelin kökenlerinden bazılarını hala korumaktadır, ancak bunu Katolik inançlarına uyacak şekilde uyarlamışlardır. Voladores tarafından giyilen geleneksel giysiler tanrıları için önemli sembolleri temsil ederken, modern kostümler İspanyol fatihler tarafından yasaklanan pagan sembolizmini ortadan kaldırmıştır. Ve geleneksel olarak kadınların törene katılmasına izin verilmemesine rağmen, Puebla'da kadınlar genellikle voladores ve hatta caporal olarak görev yapmaktadır.

Nahualar çeşitli tanrıları anmak yerine dansı yalnızca belirli bir kasabanın koruyucu azizinin anıldığı bayramlarda gerçekleştirirler. Dans kasabanın kilisesinde başlar ve voladorlar azizlerine adaklar sunarlar.

Arnal, "Motivasyon daha çok inanç, adanmışlık ve dini inançlarıyla bağlantı kurmakla ilgili" dedi.

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Bunu nasıl başarıyorlar

Dans için hazırlık tüm toplum için büyük bir girişimdir. Düzinelerce gönüllü, bir ağacı kesmek ve törende direk olarak kullanılmak üzere dikmek için seferber oluyor. Arnal bu çabaları birçok fotoğrafında tasvir ediyor.

Fotoğraflardan birinde bir adam, direk için kullanılıp kullanılamayacağını ölçmek üzere kollarıyla bir ağacı ölçerken görülüyor. Bir diğerinde ise gönüllüler kestikleri bir ağacın çatlak olduğunu ve bu nedenle dans için kullanılamayacağını fark ettiklerinde üzülüyorlar. Bir diğerinde ise geleneğin önemli bir parçası olan hasat için ağaca tırmanan bir adam görülüyor.

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Arnal, "Dansın akrobasisi kesinlikle akıllara durgunluk verecek kadar güzel ama beni en çok şaşırtan şey, dansın tüm sürecin sadece bir parçası olması" dedi. "Bu ağacı yukarı çıkarmak için muazzam bir çaba sarf ediyorlar ve onu bu iplerle hazırlıyorlar. Günlerce çalıştıktan sonra dansı yapıyorlar. Tüm bu çabayı sadece bir gün dans etmek için harcıyorlar."

Kike Arnal, Oakland, Kaliforniya'da yaşayan Venezuelalı bir fotoğrafçı. Kendisini Tumblr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Kaynak: edition.cnn.com