Simona Halep: Popüler dünya 1 numarası için acı tatlı bir sezon sonu

Rumen tenisçi, Haziran ayında Fransa Açık'ta uzun zamandır beklenen ilk grand slam şampiyonluğunu kutlamak için Bükreş'teki bir restoranda 110 aile ve arkadaşına özel bir parti verdi ve geç saatlere kadar eğlendi.

Avustralya Açık öncesinde CNN'e telefonla konuşan Halep, "Hayatımda ilk kez sabah 5'e kadar kutlama yaptım," dedi.

Tenis kortundan uzakta geçirdiği zaman, dünya 1 numarasının bir apartman dairesinin bulunduğu Romanya'nın başkentindeki o akşamla da sınırlı kalmadı.

Halep, "Şehirde çok sık yapmadığım kadar çok zaman geçirdim," dedi. "Çok keyif aldığım normal bir hayat yaşadım. Yeni insanlarla tanıştım, arkadaşlarımla kaldım."

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Koç ile ayrılın

Ancak Halep, 40 yıl önce Roland Garros'ta menajeri Virginia Ruzici'den bu yana tenis delisi ülkesinin ilk grand slam şampiyonu olmanın zaferinin tadını tam olarak çıkaramadı.

Ekstra boş zamanın sebebi 27 yaşındaki oyuncunun bel fıtığı tedavisi görüyor olmasıydı. Gerçekten de, diğer cesur kontra yumrukçuları Rafael Nadal ve Andy Murray gibi Halep de 2018 sezonunu sakatlık nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı.

Ve belki de daha büyük bir darbe olarak, etkili koçu Darren Cahill, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediği için bir ayrılık başlattı.

'Beklenti yok'

"Biraz daha zordu," diye kabul etti Halep, off-season'a atıfta bulunarak.

Halep'in Pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık'a girerken 12 ay önceki kadar kendinden emin görünmemesine şaşmamak gerek. Çarşamba günü Sydney'deki 2019 açılışında Ashleigh Barty tarafından 6-4 6-4 mağlup edilmesinin ardından Ağustos ayından bu yana ilk galibiyetini almayı bekliyor.

Avustralya Açık'ın ilk turunda Halep, ABD Açık'ta kendisini ilk turda yenen Kaia Kanepi ile karşılaşacak.

Barty ile karşılaşmadan önce konuşan Halep, "Hiçbir beklentim yok, bu yüzden geçen yıldan farklıyım, ama yine de korta her çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmak için motive oluyorum ve iyi bir sonuç alma şansım olduğuna inanıyorum, ama göreceğiz" dedi. "Dinlenmek zorunda kaldığım bu uzun dönem hakkında konuşmak gerçekten zor."

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Boris Becker?

Cahill ile üç buçuk yıllık ortaklığı sırasında Halep, Hall of Famer Andre Agassi ve Lleyton Hewitt'in eski koçu olan son derece saygın Avustralyalı'nın emekli olana kadar yanında olmasını umduğunu söyledi.

İkili arkadaş kalmaya devam ediyor ve Halep Cahill'in sezon dışında da kendisine tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Avustralya Açık'ta ESPN televizyonu için analist olarak çalışmaya devam eden Cahill, kim bilir belki Halep'e daha fazla tavsiyede bulunur.

Çoğunlukla, en azından Nisan ayındaki toprak kort turuna kadar tek başına uçmayı planlıyor.

"Bir koça ihtiyacım var. Ancak şu an için sadece önümüzdeki üç, dört ayın nasıl geçeceğini görmek için sorumluluk almak istediğimi söylüyorum," dedi Halep.

Halep'e göre Cahill'in yerine geçmekle ilgilendiğini ifade eden "birçok kişi" vardı. Köstence doğumlu oyuncu, bunlardan birinin Novak Djokovic'in eski koçu Boris Becker olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Halep, "Bükreş'e farklı bir nedenle geldi ve onu gördüğüme sevindim ama antrenör ve oyuncu olarak birlikte olmak hakkında hiç konuşmadık" dedi.

Halep "zor ve duygusal bir yıl" derken, Kanepi'ye karşı olan çıkışını ve Avustralya Açık finalindeki yolculuğunu da denklemin içine dahil ediyor.

Eve dönüş kalabalığı

Halep, Caroline Wozniacki'yi üçüncü setin sonlarına doğru bir ara önde götürdüğü ve 2-1 kaybettiği sürükleyici Avustralya Açık finalinde susuzluk çektikten sonra hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı.

Rumen tenisçi daha önce de ilk turda ayak bileğini burkmuş ve üçüncü turda Lauren Davis ve yarı finalde Angelique Kerber karşısında beş maç puanı kazandığı maraton karşılaşmalarında yer almıştı.

Fransa Açık finaline giden yol daha basitti, sadece bir set teslim oldu.

Ancak oraya vardığında Halep, 2017 Amerika Açık galibi Sloane Stephens'ı bir set ve break farkla geride bıraktı. Tam da Halep dördüncü grand slam finalini kaybedecek gibi görünürken, durumu tersine çevirdi.

Halep evine döndüğünde Romanya'nın ulusal futbol stadyumunda yaklaşık 20.000 taraftar onu karşıladı ve Fransa Açık kupasının daha küçük bir kopyası da yanındaydı.

Halep kupayı evinde saklıyor, ancak oyunculuk günleri sona erdiğinde kupayı ailesi Stere ve Tania'ya verebilir. Halep, onlar olmadan yola çıktığında her gün ailesiyle iletişime geçtiğini söyledi. Mesajlaşmanın tercih ettiği iletişim aracı olduğunu söylüyor.

"Onlar iyi kalpli insanlar ve annem de benim gibi biraz utangaç," diyor Halep. "Babam farklı biri, yani birbirlerini tamamlıyorlar ve ben annemin karakterinden daha çok şey aldım, babamdan ise vücudunu ve spora olan (eğilimini)."

'Kucakla onu'

Fransa Açık başarısından önce de sevilen bir figür olan Halep, son iki sezonda WTA'nın en sevilen oyuncusu seçildi ve popülaritesi daha da arttı. Geçen yıl Romanya'da, WTA'nın yılın şutu ödülünü de alan Halep, Google'da en çok aranan kişi oldu.

Sokaklarda tanınan bir süperstar olmak onun için hala kabullenilmesi gereken bir şey.

"Başarılı olduğunuzda bazı şeylerin bedelini de ödemek zorundasınız, bu yüzden bunu ödemek zorunda olmam harika," dedi gülerek. "O kadar rahat ya da o kadar kolay değil ama başıma gelebilecek en iyi şey bu, bu yüzden onu kucaklamaya, kabullenmeye ve tadını çıkarmaya çalışıyorum."

Halep bu partiden kesinlikle keyif aldı ve kortta olanlardan da keyif almayı umacak.

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Kaynak: edition.cnn.com