Simona Halep: 'O ateşi geri getirdi': Patrick Mouratoglou eski dünya 1 numarasının tenis aşkını yeniden alevlendirmesine nasıl yardımcı oldu?

Eski dünya 1 numarası, baldırındaki sakatlık nedeniyle 2021 Fransa Açık 'tan çekildiğini açıklamıştı. Aynı sezon daha sonra Wimbledon'dan ve Tokyo 2020 Olimpiyatlarından da çekildi.

Halep, yeni antrenörü Patrick Mouratoglou ile yaptığı özel röportajda CNN Sport'tan Christina Macfarlane'e "Kendimi bitkin hissettim ve artık zirvede olma şansımın olmadığını düşündüm" dedi. "İyi tarafından bakmak gerçekten zordu."

Ocak 2014'ten bu yana ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'un dışına düşen Halep, tenise olan sevgisini kaybetmek üzereydi.

Ancak bu yılın başlarında Mouratoglou ile çalışmaya başladığından beri Halep spora olan tutkusunun yeniden alevlendiğini söylüyor.

"Bunu gerçekten beklemiyordum çünkü insanlara karşı çok açık değilim ve birine güvenmek benim için kolay değil. Ama onunla tanıştığım ilk andan itibaren aramızda harika bir bağ oluştu," diyor Halep Mouratoglou için.

"Buraya gelmeden önce neredeyse bitmek üzereydim çünkü artık o ateşe sahip değildim ve tekrar en üst seviyede oynayabileceğime güvenmiyordum. Buraya gelince onu buldum ve neden tenis oynadığımı yeniden keşfettim" diye ekliyor. "Tenis oynuyorum çünkü onu seviyorum ... O ateşi geri getirdi."

Yeni başlangıçlar

Nisan ayında Mouratoglou, Kaliforniya Indian Wells'teki BNP Paribas Açık öncesinde Fransa'daki prestijli eğitim akademisini ziyaret eden Halep'e tam zamanlı koçluk yapmaya başlayacağını sosyal medya üzerinden duyurdu.

"Onu oynarken izlemeyi her zaman sevmişimdir. Bence inanılmaz bir oyunu var, bu yüzden bir oyuncu olarak çok heyecan verici," diyor Mouratoglou CNN Sport'a. "Zaten harika oynuyordu ama çok daha fazlasını oynayabilirdi. Kaydedebileceği ilerlemeyi görebiliyordum."

"Koç" lakabıyla tanınan Mouratoglou, teniste en çok aranan eğitmenlerden biri.

Resmi web sitesine göre, antrenörlüğe 2005 yılında başlayan Mouratoglou, Marcos Baghdatis ile gençlerde çalışarak onun dünya 1 numarasına yükselmesine yardımcı oldu.

Bir yıl sonra Baghdatis, Roger Federer'e kaybetmeden önce Avustralya Açık finaline çıktı ve aynı sezon Wimbledon yarı finaline ulaştı.

Siteye göre Mouratoglou o zamandan bu yana Grigor Dimitrov, Anastasia Pavlyuchenkova ve en önemlisi 23 kez grand slam şampiyonu olan Serena Williams da dahil olmak üzere bir dizi gelecek vaat eden genç oyuncunun oyunlarını geliştirmelerine yardımcı oldu.

Başarısının sırrı nedir? "Tabii ki tutku en önemlisi. (Eğer) oyuncular tutkuya sahip değilse, büyük bir şey başaramazlar," diyor Mouratolgou. "Yani anahtar bu."

"İnsanlar da hayatlarında bir süreliğine oyuna olan sevgilerini kaybettikleri ya da daha az sevgi duydukları anlardan geçerler" diye ekliyor. "Onun (Halep) bunu kaybettiğini sanmıyorum."

Bir şampiyonu şampiyon yapan şey

Romanyalı Halep'in iki grand slam galibiyeti de dahil olmak üzere 23 tekler şampiyonluğu olmasına rağmen, Mouratoglou Akademisi'nde özellikle sıkı bir antrenman şekline uyum sağlamak zorunda kaldı.

WTA'nın haberine göre, sabah 8:30'da yeni bir antrenman programına başlayarak iki hafta geçirdi ve gazetecilere "hayatımda hiç yapmadım" dediği bir şey yaptı.

"Bunu zevkle ve kolaylıkla yaptım. Bu da bana bu işi hala sevdiğimi ve hala yapabileceğimi düşündürdü. Eğer sağlıklı olursam, iyi bir oyun çıkarabileceğimi düşünüyorum," diye ekledi WTA web sitesine göre.

Fiziksel rehabilitasyonunun yanı sıra Halep, Mouratoglou ile özgüvenini yeniden inşa etmek için çalıştı.

CNN'e verdiği demeçte, "O çok açık biri, bu yüzden onunla konuşmak çok kolay," diyor. "Ben çok duygusalım. Genel olarak pek çok korkum var ve çoğu zaman kendimden şüphe ediyorum. Ve kendimi olduğum gibi ifade etmek benim için çok kolay oldu."

Mouratoglou Eylül 2020'de Netflix dizisi "The Playbook "ta yer aldığında, bir oyuncunun zihinsel gücünün şampiyon olma yeteneğini nasıl artırıp azaltabileceğinden bahsetti.

Dizi, dünyaca ünlü spor koçlarını, hem saha içinde hem de dışında başarı için kişisel kurallarını paylaşırken takip ediyor.

"Herkesin sınırları vardır ve herkesin sınırları teknik, taktik ya da fiziksel değildir. Bunlar zihinseldir," diyor Mouratoglou belgeselde.

"Ve bir şampiyon gibi düşünmediğinizde, bir şampiyon gibi davranamazsınız ve bir şampiyon gibi kazanamazsınız. Bu yüzden zihnin doğru çalıştığından emin olmak çok önemli."

Mouratoglou CNN'e, bir oyuncunun psikolojik dayanıklılığını yeniden inşa etme konusunda, Netflix dizisinde de yer alan efsanevi futbol menajeri José Mourinho ile benzer bir yaklaşıma sahip olduğunu söylüyor.

"O, 'Futbol ayakla başlar, kalple devam eder ve kafayla biter' gibi bir şey söylemişti."

"Kafa en önemlisidir... çünkü bir şeyi başarabileceğinize derinden inanmıyorsanız, sonuna kadar gitmezsiniz. Yarı yolda kalırsınız. Bir şeyleri yapmamak için nedenler bulursunuz. Bahaneler bulursunuz" diyor Mouratoglou.

"Bence işimin büyük bir kısmı insanların, bu durumda Simona'nın, kendilerine ve istediklerini başarma yeteneklerine inanmalarına yardımcı olmak" diye ekliyor. "Simona'ya her zaman zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunu söylüyorum çünkü buna gerçekten inanıyorum.

"Bu kadar açık davranarak ve bana bu kadar güvenerek bir bakıma işimi çok kolaylaştırdı."

Serena Williams ile ortaklık

Mouratoglou dibe vurmuş oyuncuları yeniden keşfetmeye yabancı değil.

2012 yılında, Roland Garros'ta Fransız Virginie Razzano'ya karşı eşi benzeri görülmemiş bir yenilgi alan Williams'a koçluk yapmaya başladığında kariyerinde bir dönüm noktasına yaklaşmıştı. Williams kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvanın ilk turunda kaybetmişti.

Ayrıca iki yıl boyunca hiçbir büyük turnuvayı kazanamadığı için bir grand slam zaferi arayışındaydı.

Mouratoglou ve Williams turda "Dinamik İkili" olarak adlandırıldılar ve birlikte 10 grand slam zaferinin yanı sıra 2012 Londra Olimpiyatlarında tek kadınlar şampiyonluğu elde ettiler.

"Serena ile yaptıklarımızdan dolayı çok gururluyum. Tabii ki inanılmaz geçen o 10 yıl için de çok müteşekkirim" diyor Mouratoglou. "10 yıl boyunca bana güvendi ki bu tenis dünyasında çok sık rastlanmayan bir şey."

Williams, Haziran 2021'de Aliaksandra Sasnovich'e karşı oynadığı Wimbledon ilk tur maçından sonra bacağından sakatlanarak emekli olduğundan beri oynamıyor.

Mouratoglou, "10 yıl boyunca birlikte çalıştığınız birine başka biriyle bir şeye başlayacağınızı söylemek kolay değil," diye ekliyor. "Bu 10 yıllık bir ilişki... pek çok şeyi, pek çok duyguyu ve pek çok anı paylaştığınız bir ilişki."

'Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım'

Mouratoglou ve Halep CNN'e konuştuklarında, 30 yaşındaki Rumen tenisçinin Pazar günü ilk turda Hırvat Ana Konjuh'a karşı oynayacağı Roland Garros'a hazırlanıyorlardı.

Halep'in Fransa Açık'la ilgili güzel anıları var. 2018'de Sloane Stephens'ı yenerek Paris'teki ilk grand slam şampiyon luğunu kazanmıştı.

"Fransa Açık benim en sevdiğim grand slam" diyor. "Şehri seviyorum. Kendimi harika hissediyorum. Ortamı seviyorum. Yani her şey bir araya geliyor ve kendimi harika hissediyorum. Bu turnuva benim için büyük bir meydan okuma olacak. Zihinsel olarak hazırım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım."

Halep, "Gerçekten 30 yaşına kadar işimin biteceğini düşünmüştüm," diyor. "Yanılmışım."

"Birkaç yıl daha oynamak istiyorum. Oynayabileceğimi hissediyorum," diye ekliyor. "Vücudum iyi durumda. Kendimi sağlıklı hissediyorum. Enerji seviyemin yüksek olduğunu hissediyorum. Bu yüzden şu anda durmak için bir neden görmüyorum."

Ancak Halep'in üçüncü grand slam şampiyonluğunun önünde durabilecek bir oyuncu var.

Polonyalı Iga Swiatek geçtiğimiz yıl meteorik bir yükselişle dünya 1 numarası oldu.

Nisan ayında Stuttgart Açık finalinde 2022 sezonundaki dördüncü şampiyonluğunu elde ederek galibiyet serisini 23 maça çıkardı.

Henüz 20 yaşında olan Swiatek, hiçbir tereddüt belirtisi göstermedi. Fransa Açık'ı kazanması halinde, Venus Williams'ın bu milenyumda üst üste 35 zafer kazanma rekorunu egale edecek.

"Son bir aydır Iga fiziksel, zihinsel ve tenis anlamında çok istikrarlı olduğunu gösterdi. Her konuda çok sağlam. Bu yüzden bu kadar çok kazanıyor. Ama bence herkes yenilebilir" diyor Mouratoglou.

Ve Mouratoglou Halep'in zihinsel dayanıklılığının Swiatek'e rakip olabileceğinden emin.

"O da harika bir oyuncu ama onu özel kılan şey zihinsel olarak son derece güçlü olması" diyor. "Aynı zamanda kendine inandığını ve bu kombinasyonun harikalar yaratabileceğini hissediyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com