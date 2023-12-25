Simona Halep Fransa Açık'ta genç Amanda Anisimova'ya yenildi

Perşembe günü Fransa Açık'ta son şampiyon Simona Halep'i çarpıcı bir şekilde alt etmesini klinik olarak tanımlayabilirsiniz.

17 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Philippe Chatrier kortunda bir saat sekiz dakika içinde Halep'i 6-2 6-4'le geçerek son 13 yılın en genç turnuva yarı finalisti olurken, 1999'dan bu yana ilk kez on beş kişilik bir kadınlar grand slam finali ihtimalini de açık bıraktı.

Zira 19 yaşındaki Marketa Vondrousova Cuma günü diğer yarı finalde Johanna Konta ile karşılaşacak.

Anisimova gazetecilere "Bugünkü sonuca gerçekten inanamıyorum," dedi. "Simona'ya karşı oynama fırsatını elde etmek inanılmaz ama bu şekilde bitmesi benim için daha da çılgınca."

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Dünya 51 numarası ilk olarak sekizinci sıradaki Ashleigh Barty 'yi geçmesi gerekiyor, zira yükselen Avustralyalı tenisçi Suzanne Lenglen kortunda neredeyse aynı zamanda sona eren karşılaşmada Madison Keys'i 6-3 7-5 yenerek Anisimova ve Vondrousova'yı taklit ederek ilk grand slam yarı finaline yükseldi.

Paris'te bir gün önce yağan yağmurun tüm maçları iptal etmesi nedeniyle maçlar Perşembe gününe ve kalan iki erkek çeyrek finaline ertelenmişti.

Dünya 1 numarası Novak Djokovic'in beşinci sıradaki Alexander Zverev'i 7-5 6-2 6-2 yenmesi ve 2018 finalisti Dominic Thiem'in Rus Karen Khachanov'u 6-2 6-4 6-2 ile geçmesiyle bu erkek maçları da düz setlerle sona erdi.

Yoğun Cuma günü yolda

Djokovic ve Thiem Cuma günü iştah açıcı bir yarı finalde karşı karşıya gelecek ancak Rafael Nadal ile Roger Federer'in mücadelesi asıl ilgi odağı olacak.

Programa zarar veren yağmur nedeniyle, her iki kadın yarı finali de Paris'te saat 11'den itibaren merkez korttan uzakta gerçekleşecek. WTA CEO'su Steve Simon'a göre bu karar hem "adaletsiz hem de uygunsuz".

Simon yaptığı açıklamada, "Çok iyi oynayan ve buraya kadar gelen dört kadın, en büyük sahnede oynama haklarını kazandılar," dedi. "Tüm oyuncuların olduğu kadar taraftarların da yararına olacak başka çözümlerin de mümkün olduğuna inanıyoruz."

Turnuvayı zamanında bitirmek isteyen organizatörler, Cuma gününün aralıklı yağmur öngörülen uğursuz hava durumuna bakmak istemeyeceklerdir.

Anisimova'nın çoğunlukla güneşli koşullardaki yumuşak gücü, özellikle de backhand vuruşu, Justine Henin'in 2008'de üst üste üç kez kazanmasından bu yana ilk kez arka arkaya kazanan kadın olma çabası sekteye uğrayan Halep'i şaşırttı.

Anisimova, Halep ikinci sette ralli yaparken bile telaşlanmayarak muazzam bir denge gösterdi ve nadiren yanlış vuruş seçti.

Anisimova, oyunun en iyi hamlecilerinden birine karşı ve çoğu zaman hataların sayısını artırabilen toprak zeminde sadece 24 zorlanmadan hataya karşılık etkileyici bir 25 kazanan vuruş yaptı. Geçen yıl ayağındaki sakatlık nedeniyle toprak zemini kaçırmıştı.

ABD Fed Cup kaptanı Kathy Rinaldi CNN Sport'a verdiği demeçte "O inanılmaz biri," dedi. "Onu yedi yaşından beri tanıyoruz. Her zaman öne çıktı ve şampiyon olmak için harika niteliklere sahipti ve bence bugün de bunu gösterdi.

"O gerçekten çok sert. Belli ki çok yetenekli bir oyuncu ama zihinsel olarak da gerçekten sağlam ve sert."

2016 Fransa Açık gençler finalisti, ilk maç puanında muhteşem bir backhand vuruşu yaptıktan sonra raketini düşürdü ama Vondrousova'ya karşı iki haftadır set kaybetmedi.

1986'da sıralamada yedinciliğe kadar yükselen Rinaldi, "Backhand her zaman mükemmel olmuştur," dedi. "Çok güzel bir vuruş, tek kelimeyle muhteşem. Olağanüstü bir vuruş. Başka ne diyebilirsiniz ki?"

Dördüncü turda Halep, 18 yaşındaki genç Wimbledon şampiyonu Iga Swiatek'i 45 dakikada devirdi ama Perşembe günü Rumen'i yenen gerçekten de bir genç oldu.

Yedi oyun üst üste

Halep ilk oyunda 2-2'den itibaren art arda yedi oyun kaybettikten sonra hiçbir zaman tam olarak toparlanamadı, ancak eski dünya 1 numarası ikinci oyunda 4-4'te bir break şansı yakaladı.

Bu oyunda dayanmaya çalışan Anisimova, Halep'in çift hatasının ardından maç puanı kazandı.

Geriye düşmesine rağmen Halep turnuvadan hayal kırıklığıyla ayrılmadığını söyledi.

"Bugün ve bu turnuvada yapabileceğim her şeyi yaptığımı düşünüyorum, sonuçtan memnunum" dedi. "Bir grand slam'de çeyrek finale kalmak hiç de fena değil. Son şampiyon olarak geldiğim için üzerimde baskı vardı."

Çeyrek finalde önemli bir favori olduğu için değil ama çok iyi oynadığı için sinirlerinin bozulduğunu itiraf etti.

Halep, "Belki de bugün kendimden beklentilerim büyüktü," dedi. "Belki de vücudumdaki gerginlikle başa çıkamadım, bu yüzden en iyi oyunumu sergileyemedim ve en iyi seviyemde hareket edemedim."

Anisimova'nın ailesi, üçüncü turda Serena Williams'ı yenen Maria Sharapova ve Sofia Kenin'in ailesi gibi Rusya'dan ABD'ye taşındı. Ancak bu, Pennsylvania Üniversitesi'nde tenis oynamaya devam eden ablası Maria'ya daha fazla fırsat sağlamak içindi.

Barty krikete yöneldi

Barty de bir zamanlar Anisimova gibi üst düzey bir gençti ancak 2014'te oyundan uzaklaştığında kariyeri sona ermiş gibi görünüyordu. Oyundan zevk almayı bırakmıştı.

Daha sonra profesyonel kriket oynayan - hala bir kriket hayranı ve İngiltere'deki Dünya Kupası'nı takip ediyor - Barty 2016'da tenise geri döndü.

O zamandan beri sıralaması her yıl yükseldi. Anisimova'ya karşı kaybetse bile Barty, çiftlerde beşinciliğe kadar yükselen kariyerinin yeni zirvesi olan dördüncülüğe yükselecek.

Barty, "Bir insan olarak ve tabii ki bir oyuncu olarak da büyüdüm," dedi. "Ama bazı kalp kırıcı anlar yaşadım. Bazı harika anlar da yaşadım. Sonuç olarak, her bir dakikadan keyif aldım.

"Sanırım en büyük şey de bu oldu, zerre kadar pişmanlık duymadım. Geri döndüğümde bunun benim kararım olduğunu hissettim, benim istediğim gibi yaptık ve evet, karşılığını alıyorum."

23 yaşındaki oyuncu, Anisimova'dan daha tecrübeli rakiplerini bozguna uğratan, kötü bir backhand slice da dahil olmak üzere çok yönlü bir oyuna sahip.

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İlk kez karşı karşıya gelecekler.

Barty, "Sanırım bu gece koçumla oturup bir oyun planı üzerinde çalışacağım, ona karşı etkili olabileceğim ve tenisimin ona karşı etkili olabileceği yolları bulmaya çalışacağım ve yarın çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com