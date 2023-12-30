Simona Halep Fransa Açık yenilgisi sırasında panik atak geçirdiğini söyledi

2018'de Roland Garros'ta ilk büyük şampiyonluğunu kazanan Halep, ilk seti kazanıp ikinci setin başında bir ara verdiğinde Perşembe günkü oyunun kontrolünü ele geçirmiş görünüyordu.

Ancak genç Zheng ikinci seti almak için toparlandı ve üçüncü sette erken bir liderlik kurdu.

Nefes almakta zorlandığı görülen Halep, final setini 6-2 2-6 1-6 kaybederken iki kez antrenörünü çağırdı.

Eurosport 'a ne olduğu sorulduğunda "Küçük bir panik atak diyelim," dedi. "Bu yeni bir şey ve bununla nasıl başa çıkacağımı bilemedim. Nefes almak zordu ve ne yaptığım konusunda çok net değildim. Çok zor bir andı."

Fransa Açık öncesinde CNN'e konuşan Halep, baldırındaki sakatlığı atlatmaya çalışırken ve Covid-19 pandemisinin devam eden etkileriyle mücadele ederken geçen yıl tenisi bırakmaya çok yaklaştığını söyledi.

Bu yılın başlarında antrenör Patrick Mouratoglou ile yaptığı ortaklığın "o ateşi geri getirdiğini" söyledi, ancak Perşembe günkü yenilgiden sonra son iki yılın devam eden etkisinin hala zarar verdiğini itiraf etti.

"Bunun (panik atağın) neden olduğunu anlayabiliyorum çünkü sakatlıklarla dolu iki zor yıl geçirdim ve pandemi ve benzeri şeylerle çok fazla baskı yaşadım" dedi.

"Muhtemelen bugün biraz yıkıldım. Beynim çok güçlü değildi. Ama şimdi iyiyim ve bu yüzden gülümsüyorum."

Mouratoglou maçtan sonra Instagram hesabından Halep'in koçu olarak "yeterince iyi bir iş çıkarmadığını" kabul etti ve "kendimden çok daha iyisini bekliyorum" dedi.

Halep ise "daha fazlası için hazır olduğunu" söyleyerek cevap verdi.

Eski dünya 1 numarası panik atak hakkında açıkça konuştuğu için övgü alırken, Eurosport yorumcusu ve eski oyuncu Tim Henman olanları anlatmasının "çok cesurca ve çok dürüstçe" olduğunu söyledi.

Henman, "Uzun yıllardır buralarda, büyük şampiyonluklar kazandı ve bu sadece bunun herkesin başına gelebileceğini gösteriyor" dedi.

Zheng, Cumartesi günü Alizé Cornet ile karşılaştığında kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasının üçüncü turunda oynayacak.

Dünya 74 numarası daha sonra dördüncü turda, üst üste 30 galibiyet alan 2020 Fransa Açık şampiyonu Iga Swiatek ile karşılaşabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com