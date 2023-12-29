'Silverstone, seni seviyorum': Lewis Hamilton rekor altıncı Britanya Grand Prix'sini kazandı

Takım arkadaşı Valtteri Bottas, 141.000 ziyaretçi taraftarın partisini bozacak gibi görünüyordu, ancak zamanında yapılan güvenlik aracı müdahalesi Hamilton'a birinciliği hediye etti.

Ferrari'den Charles Leclerc, yarış boyunca Max Verstappen ile teker teker verdiği yoğun mücadelenin ardından etkileyici bir üçüncülük elde etti.

Zafer Hamilton'ı Bottas'ın 39 puan önünde pilotlar sıralamasının zirvesine taşıdı ve en hızlı tur için bonus puanı da garantiledi.

Ancak Sebastian Vettel'in Hamilton'ın altıncı dünya şampiyonluğunu kazanmasını engelleme çabası, Verstappen'le çarpışması nedeniyle aldığı 10 saniyelik cezanın ardından suya düştü.

Hamilton'ın bir şampiyonluk daha kazanmasını engellemek için diğer pilotlardan birinin gerçekten özel bir şey yapması gerekecek. İngiliz pilot son yıllarda son derece dominant bir performans sergileyerek son altı sezonda tüm yarışların %53'ünü kazandı.

Bu dönemde diğer tüm pilotlar toplamda %47 kazandı.

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Duygusal bir Hamilton yarıştan sonra "Silverstone, seni seviyorum!" dedi. "Bugün burada olduğum için ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Buraya gelen tüm taraftarlara sonsuza dek minnettarım. Ekibim olmadan bunu başaramazdım ... Bunun bir parçası olduğum için çok gururluyum.

"Bu, dünyadaki herhangi bir sporcu için en büyük an - kendi ülkesinde 1 numara olarak bayrağını göndere çekmek. İnanılmaz bir duygu. Hiçbir zaman istatistiklere bakıp sadece bir yarışı değerlendiren biri olmadım. Üzerimdeki baskıyı seviyorum.

"Altı taneye sahip olmak ve büyüklerle birlikte olmak, bu sporu izleyerek büyüdüğümü, büyükleri izlediğimi, büyüklerle tanıştığımı ve hatta büyüklerle birlikte çalıştığımı hatırlıyorum. Şimdi onlarla birlikte olmak en güzel şeylerden biri."

Bottas ile mücadele

Bu sezon daha önce elde ettiği üç pole pozisyonundan ikisini değerlendiremeyen Bottas, Cumartesi günkü basın toplantısında son haftalarda üzerinde en çok çalıştığı yarışın start kısmı olduğunu açıkladı.

Fin pilot, Silverstone'daki altıncı zaferini elde etmek isteyen Hamilton'ın agresif atağını savuştururken, ilk üç virajda saatler süren antrenmanlardan faydalandı.

Ancak Bottas, Hamilton tekrar üzerine gelmeden önce nefes alacak zamanı bile bulamadı ve bu kez Hamilton'ı çok kısa bir süreliğine de olsa geçerek ikinci sıraya geriledi.

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Birincilik mücadelesi yatıştıktan sonra asıl aksiyon üçüncülük mücadelesinde yaşandı.

Kişisel çekişme

Hollandalı pilot Ferrari'yi geçip son podyuma çıkmaya çalışırken, Verstappen ve Leclerc tur üstüne tur, viraj üstüne viraj atıyordu.

Çocukluk karting kariyerleri boyunca birbirlerine rakip olan 21 yaşındaki iki genç, Leclerc'in rakibine kıl payı üstünlük sağladığı bir atak ve savunma ustalık sınıfı sergiliyordu.

İkisi de bir santim bile geri adım atmadı ve bu durum pit şeridine kadar uzandı. Her ikisi de lastik değişimi için girip aynı anda çıktılar, pitten çıkarken neredeyse temas ediyorlardı ve pistte savaşmaya devam ettiler, Leclerc rakibini kıl payı geride bırakmaya devam etti.

Ancak bu mücadele, ikilinin iki hafta önce Avusturya'daki mücadelesinin ardından kişisel bir hal aldı. Verstappen o zaman zirveye çıktı ve Leclerc'i sadece bir tur kala agresif bir şekilde liderlikten etti.

Yarış sonrası soruşturma üç saatten fazla sürdü ve sonunda Verstappen'in yanlış bir şey yapmadığına karar verildi ve galibiyetle ödüllendirildi.

Kötü şans, Bottas

Ancak 20. turda Alfa Romeo sürücüsü Antonio Giovinazzi farkında olmadan bu aksiyon dolu Britanya Grand Prix'sinin kahramanı haline geldi.

İtalyan pilot arkasını kilitledi ve aracı çakıllara düşürerek sonraki üç tur boyunca güvenlik aracını devreye sokmak zorunda kaldı.

Hamilton pite girme şansını yakaladı ve alanın geri kalanı güvenlik aracının arkasında kaldı ve ilk kez kendi grand prix'sine liderlik etmek için çıktı.

Bu, sadece iki tur önce pite giren Bottas için talihsiz bir durumdu ve hatasız bir yarış çıkarmasına rağmen bir kez daha pol pozisyonunu zafere dönüştüremedi.

Yarış bitmeden önce, hızla unutulacak bir sezon geçiren dört kez dünya şampiyonu Vettel için utanç verici bir son olacaktı.

Alman pilot 38. turda Verstappen'in peşine düştü ve frene çok geç basarak Red Bull'un arkasına çarptı.

Vettel olaydaki rolü nedeniyle 10 saniye ceza aldı ve yarışı 16. sırada tamamladı.

Ferrari pilotu kendini pilotlar sıralamasında dördüncü sırada ve Hamilton'ın tam 100 puan gerisinde buluyor.

İngiliz pilot "Biraz nefes nefese kaldım" dedi. "Bugün burada kendi seyircimin önünde olmaktan ne kadar gurur duyduğumu anlatamam.

"Dışarıda çok fazla İngiliz bayrağı var ve her yıl bunu görüyorum ve buna alıştığınızı düşünüyorsunuz ama sanki ilk kez görüyormuşum gibi geliyor ve buradaki herkese sonsuza kadar minnettarım, umarım günün tadını çıkarmışsınızdır.

"Yaşadığımı hatırladığım en güzel günlerden biriydi. Burada 2008'deki ilk galibiyetimi hatırlıyorum.

"Hissettiğim heyecan, mutluluk ve sevinç bugün de aynıydı. Bu kadar çok yarıştan sonra buna alışacağımı düşünebilirsiniz ama bugün ilk galibiyetim kadar muhteşemdi."

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Kaynak: edition.cnn.com