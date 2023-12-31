Sidney'in 'Dünyanın Yılbaşı Başkenti' olma planı

Sabahın erken saatleri, yılbaşından üç gün önce. Liman Jacobowski'nin tuvali. Onu pirotekniklerle boyamayı planlıyor.

Jacobowski aşağıda CNN'e şunları söylüyor: "Burası dünyanın en çok tanınan yapısı, dolayısıyla bunda küçük bir rol oynamak bile inanılmaz."

"Havai fişekleri izleyebilmek için bir milyar insan var, o yüzden evet... havai fişekleri doğru yapmak için baskı yok" diye gülüyor.

Jakubowski'nin ekibi Sidney Opera Binası'nı, gece yarısından sonra limanın üzerinde patlayacak olan 36.000 atış efekti, 13.000 hava mermisi ve 75.000'den fazla piroteknik efektin bir kısmıyla donatacak.

Kentini "Dünyanın Yılbaşı Başkenti" olarak adlandıran Sidney'in yerel yönetimi de Sidney Liman Köprüsü'ne "renklerle dans etmesini" istediği 7.000 havai fişek yerleştirdi.

John Hughes, "Yazın en yoğun olduğu dönemde bu çok büyük bir gelenek" diyor. Kendisi köprünün altında yer alan ikonik Art Deco eğlence parkı Luna Park'ın CEO'su.

"Tüm ikonik simgeler bu inanılmaz limanda bir araya toplanmış durumda ve burası dünyada yeni yılı karşılayan ilk yerlerden biri."

Luna Park da bu simgelerden biri: Sidney'in Coney Island'a cevabı olan Luna Park palyaçosunun şaşkın sırıtışını görmek mümkün. Ekip bu yıl 20. Yeni Yıl Arifesi Liman partisini düzenleyecek.

Resmi yılbaşı eğlencesi Liman Köprüsü ve Opera Binası'na odaklanırken, Sidney'in büyük gecesi şehrin her yerinde hissedilir ve akşamın atmosferiyle tek tek sokakları, evleri ve işyerlerini aydınlatır.

Luna Park'tan Hughes, Avustralya'dan ve dünyanın dört bir yanından Luna Park'a akın edecek turistlerin sayısından duyduğu heyecanı dile getirerek, bunun Sydneylilerin "son derece gurur duyduğu" bir şey olduğunu söylüyor.

Suyun öte yanında, Sidney Opera Binası 2023 yılında 50 yaşına girdi. 1973'te açıldığında mimar Jorn Utzon Avustralya'ya sadece posta pullarında gururla sergilenecek - ya da havai fişeklerin fırlatılacağı - bir sembol kazandırmakla kalmadı.

Sevgiyle anılan Ev, yarım on yıl boyunca Avustralya kültürünün gelişmesine yardımcı oldu. Yeni yıl arifesinde Opera Australia "La Traviata" performansını sahneleyecek.

Başroldeki soprano Samantha Clarke, Sydney'in bir kültür kurumuyla özdeşleşmesinin önemli olduğunu söylüyor.

"Avustralya için... çok genç bir ülkeyiz ve böylesine ikonik bir yerin bir opera binası olması, bunun bizim için bir dönüm noktası olması çok özel" diyor.

Avustralya'nın modern ulusu genç olabilir, ancak dünyadaki en eski kültüre ev sahipliği yapıyor. Yerli Avustralyalılar 60.000 yılı aşkın bir süredir kıtada yaşamaktadır. Bu yıl, Avustralya'daki İlk Uluslar halkını ülkenin anayasasında tanımayı amaçlayan bir referandum,muhafazakar partilerin kazandığı sert bir kampanyanın ardından reddedildi.

Yerli sanatçılar "Gömülü Ülke" adlı havai fişek gösterisini düzenlemeden önce saat 19:30'da bir Yerli tütsüleme töreni "limanı olumsuz ruhlardan arındıracak".

Kreatif Direktör Nooky, temanın Avustralyalıların ve ziyaretçilerin büyük şehirlerde bile her zaman Yerli topraklarında olduğunun altını çizdiğini söylüyor.

"Yaşlılarımıza bu anda güç vermeleri için çağrıda bulunuyoruz ve aynı zamanda onların başarılarını ve aktardıkları bilgileri kutluyoruz. Herkesin katılabileceği unutulmaz bir etkinlik yaratmayı umuyorum. Bu platform bize gerçeğimizi, hikayelerimizi ve sesimizi dünyayla paylaşma imkanı veriyor" dedi.

Dünya izliyor olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com