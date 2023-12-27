Sıcaklıkların artmasıyla DC'nin ikonik kiraz ağaçları rekor düzeyde erken çiçek açabilir

Bu yıl gösterge ağacı Şubat ayının ortasında tomurcuklanmaya - çiçeklenme döngüsünün ilk aşaması - başladı bile. Bunun tek bir anlamı olabilir: Bahar (ve kiraz çiçeği mevsimi) erken geliyor.

Uzmanlar, sıcaklıkların Şubat ayı ortalamasının çok üzerine çıkması nedeniyle bu yıl rekor kıran bir erken çiçeklenme olabileceğini söyledi. Geçtiğimiz yüzyılda Gelgit Havzası'nda çiçeklerin en yoğun olduğu tarih ortalama olarak 4 Nisan'dı, ancak kayıtlarson yıllarda çiçeklerin normalden daha erken açtığını gösteriyor.

Kayıtlara geçen en erken çiçeklenme 15 Mart 1990'da gerçekleşmiştir. National Park Service'in National Mall ve Memorial Parks iletişim şefi Michael Litterst, bu tarihin "bu yıl kesinlikle oyunda" olduğuna inandığını söyledi.

Litterst CNN'e verdiği demeçte "Tüm göstergeler ortalamanın üzerinde bir çiçeklenme olacağı yönünde" dedi. Geçen yıl çiçeklenmenin en yoğun olduğu tarih 25 Mart'tı. "Bundan yaklaşık bir ay uzaktayız, ancak şimdiye kadar gördüklerimiz ve tahminler göz önüne alındığında, muhtemelen bundan daha erken bir tarihe bakacağımızı düşünüyorum."

Çiçeklenmenin zirvesi her yıl hava koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Ulusal Park Servisi'ne göre, Yoshino ağaçları genellikle Mart ayının son haftası ile Nisan ayının ilk haftası arasında en yüksek çiçeklenmeye ulaşıyor. Ve çiçeklenme dönemi birkaç gün sürebilir - her şey hava durumuna bağlıdır.

Ancak gezegeni ısıtan kirliliğin artmasıyla birlikte sıcaklıklar daha da artıyor. Ve ılık kışlar bitki ve ağaçların erken çiçek açmasına neden oluyor. Örneğin, genellikle en erken çiçek açan ağaçlar olan birkaç Japon erik ağacı, Ocak ayı sonlarında National Mall çevresinde çiçek açmıştı.

Litterst, "Bu tür ağaçların çiçek açmasını kısmen sağlayan şey sıcaklıktır," dedi. "Bu kışın ne kadar ılıman geçtiğini ve bu yıl hiç kar ya da donmuş yağış almadığımızı düşündüğünüzde, bunu görmemiz sürpriz değil."

Litterst, daha yüksek sıcaklıklar ile daha erken çiçeklenme arasında bir bağlantı olduğunu fark ettiğini söyledi. Örneğin, Martin Luther King Anıtı ve Gelgit Havzası çevresindeki yıllık ortalama sıcaklığın "1895 ve 2017 yılları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 2,5 Fahrenheit derece arttığını" söyledi.

Sıcaklıkların ısınmasıyla aynı zamanda, en yüksek çiçeklenme tarihleri de yaklaşık altı gün erkene kaymıştır.

"Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, başkentin ikonik kiraz çiçeklerini görmek için daha erken saatlerde gelen insanlar görüyoruz" diye ekledi.

Bu sadece Washington DC için geçerli değil. Ulusal Fenoloji Ağı'na göre, ilkbahar yaprağı çıkışı - kışın uykuda olan bitkilerin tomurcuklarından ilk küçük yapraklar çıktığında - Güneydoğu, güney Ortabatı ve Orta Atlantik'in bazı bölgelerinde kayıtlara geçen en erken zaman.

New York'ta bile baharın normalden 32 gün önce başladığı görülüyor.

ABD Tarım Bakanlığı'ndan meteorolog Brad Rippey daha önce CNN'e yaptığı açıklamada, "Güney ve Doğu ABD'nin büyük bölümünde bahar erken geliyor," demişti. "Burada, Atlantik'in ortasında, bu tomurcuklanan ağaçlardan çiçek açan çiğdemlere ve çok fazla ses çıkaran bahar dikizcilerine kadar her şey anlamına geliyor - ve Şubat ayında, daha az değil."

Kiraz çiçeklerinin yanı sıra nergis, cadı fındığı ve hor çiçeği gibi birçok bitki türü de Doğu'da yapraklanmaya başladı. ABD Ulusal Fenoloji Ağı Direktörü Theresa Crimmins, bunun bitkilerin erken gelen sıcaklara verdiği tepki olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Crimmins, "Bitkiler, özellikle de ılıman sistemlerdeki bitkiler, ilkbaharda uyanmak için kışın soğuğa maruz kalma, ilkbaharda sıcaklığa maruz kalma ve gün uzunluğu dahil olmak üzere bir dizi ipucuna yanıt verir" dedi.

Ancak hava durumundaki son düzensiz değişiklikler göz önüne alındığında, sıcaklıkların tekrar değişmesi mümkündür.

Ulusal Park Servisi'ne göre, serin ve sakin hava tipik olarak çiçeklenme süresini uzatırken, yağmurlu ve rüzgarlı bir gün geçici çiçeklere ani bir son verebilir.

Geç gelen bir don ise ağaçların çiçek açmasını tamamen durdurabilir.

Crimmins, bu erken sıcak dönemden sonra başka bir soğuk hava dalgası meydana gelirse, bunun bitkilerin döngüsü için yıkıcı ve zarar verici olabileceğini söyledi. Çiçek tomurcukları geliştikçe, birçok tür soğuk sıcaklıklara tolerans gösterme yeteneğini kaybeder, bu da bir donmanın çiçekleri öldürebileceği ve meyve mahsullerini ve diğer ürünleri ilkbahar donlarına karşı savunmasız bırakabileceği anlamına gelir.

Rippey, ılık kışların ardından gelen bahar don larının son yıllarda daha yaygın hale geldiğini söyledi. Örneğin 2017'de Mart ayında yaşanan şiddetli bahar donu Georgia ve Güney Carolina gibi eyaletlerde şeftali, yaban mersini, elma ve çilek gibi birçok meyve mahsulüne zarar vermiş ve bunun ekonomik bedeli yaklaşık 1,2 milyar dolar olmuştu.

Rippey, "Yılın bu zamanlarında sıcaklıkların 70'li ve 80'li derecelerde olması ne kadar güzel olsa da, bunun 'normal' olmadığı gerçeği ekosistem üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir" dedi. "Tipik bir bahar donması bile, kış sonu sıcaklığının çiçek açmaya ittiği ticari ve arka bahçelerdeki meyve mahsullerine zarar verebilir."

Ulusal Park Servisi'nden Litterst, öngörülen en yüksek çiçeklenme tarihini 1 Mart'ta açıklamayı planladıklarını söyledi. Şimdilik, DC kiraz çiçeği fotoğrafı çekme planlarınızı erteleyebileceğinizi söylemek muhtemelen güvenli olacaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com