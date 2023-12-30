Shohei Ohtani profesyonel olarak ilk grand slam vuruşunu yaptı

Pazartesi günü Los Angeles Angels'ın yıldızı profesyonel olarak ilk grand slam'ini yaptı ve takımının Anaheim, Kaliforniya'da Tampa Bay Rays karşısında 11-3'lük bir galibiyet elde etmesine yardımcı oldu.

Ohtani, Mike Trout ve Jared Walsh birlikte dört home run yaparken, Ohtani yedinci vuruşta gecenin ikinci homer'ını (nadir bir grand slam) vurdu ve bu Japonya'da ya da birinci ligde ilk kez oldu. Grand slam, bir vurucu kaleler doluyken - takım arkadaşları birinci, ikinci ve üçüncü kalelerdeyken - bir home run vuruşu yaptığında gerçekleşir.

Sahanın diğer tarafında, Rays Wander Franco'dan üç vuruş aldı, ancak skor pozisyonundaki koşucularla 16'da 1 yaparak skor fırsatlarını heba ettiler.

MLB'nin resmi web sitesine göre Ohtani tercüman Ippei Mizuhara aracılığıyla "Şu anda kesinlikle çok eğleniyorum" dedi.

"Şu anda hücumda en iyi yılımı geçirmiyorum ama takım kazanıyor, en önemli şey de bu. Sıcak seriyi devam ettirmeye çalışacağız."

Ohtani aynı zamanda bu sezon ikinci kez, kariyerinde ise sekizinci kez çok sayı attığı bir maça imza atmış oldu.

İki yönlü yıldızın bu başarısı, Babe Ruth 'un 20 Eylül 1919'daki başarısından bu yana Fenway Park'taki bir maçta ilk dört sıranın birinde vuruş yapan ilk atıcı olmasından bir haftadan kısa bir süre sonra geldi.

27 yaşındaki Ohtani ayrıca sezon başında Amerikan ve Ulusal Ligler tarihinde takımının sezonun ilk atışını yapan ve vurucu olarak takımının ilk atışıyla karşılaşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Beyzbolun Japon süperstarı için sahada başka bir gün daha.

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Kaynak: edition.cnn.com