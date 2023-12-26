Shohei Ohtani, Boston'da tarih yazan atış performansıyla 1919 Babe Ruth başarısını yakaladı

İki yönlü süper yıldız, Los Angeles Angels'ın Boston Red Sox karşısında aldığı 8-0'lık galibiyette 11 vuruşla skorsuz yedi vuruş yaptı ancak Japon yıldızın bir beyzbol efsanesinin yolundan gittiği bir başka başarı daha vardı.

Üçüncü vuruşunu yapan ve Red Sox'ın ünlü evi Fenway Park'ta atıcı olarak ilk maçına çıkan Ohtani, Babe Ruth'un 20 Eylül 1919'da yaptığı vuruştan bu yana stadyumdaki bir maçta ilk dört sıradan birinde vuruş yapan ilk atıcı oldu.

Ohtani kalede de başarılıydı - sekizinci vuruşta bir RBI single'ı ile birlikte kalede 2'de 4 yaptı.

Angels menajeri Joe Maddon Ohtani'nin yeteneklerini "dünya dışı" olarak nitelendirdi.

"Umarım bunu hafife almaya başlamazsınız. Sanki eski bir şeymiş gibi," dedi Maddon medyaya. "Bu çok sıra dışı bir şey. Bu oyunun bu seviyesinde, dünya dışı bir şey."

Boston karşısında sezonun en yüksek 99 atışını yapan Ohtani, 29 vuruşla kariyerinin en yüksek vuruş ve ıska sayısına ulaştı; bir önceki en yüksek vuruş sayısı 26'ydı.

MLB'ye göre 29 atış, 2008'den bu yana Angels tarihinde en çok atış ve ıska yapan ikinci oyuncu oldu.

Maçın ardından 2021 AL MVP'sine Fenway'e gelme deneyimi soruldu: "Burası benim en sevdiğim oyun alanlarından biri. Burada atış yapmayı dört gözle bekliyordum ve üzerimde gerçekten iyi bir izlenim bıraktığını hissettim."

Ohtani 99 atışının 81'ini isabetli attı ve bu da kariyerinin en iyisiydi.

Red Sox atıcısı Rich Hill "O ligdeki en iyi oyuncu" dedi. "Sanırım herkesin hemfikir olduğu tek şey bu.

"Böyle birinin ortaya çıktığını görmek oldukça özel. Bence herkes gördüğümüz şeyin değerini bilmeli çünkü bu 100 yıldır görmediğimiz bir şey ve belki de bir 100 yıl daha göremeyeceğiz."

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Kaynak: edition.cnn.com