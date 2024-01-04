Shohei Ohtani, bir maçta iki tarihi başarıya imza atarak Hall of Famer Nolan Ryan'a katıldı

Çarşamba günü, hem atıcı hem de vurucu olarak All-Star seçilmesinden birkaç gün sonra, Ohtani sıcak grafiğini sürdürdü - bir kez daha tarih yazdı - bu sefer iki tarihi başarıya imza attı.

İki yönlü Japon yıldız, Los Angeles Angels'ın Angel Stadyumu'ndaki 7-1'lik galibiyetinde altı vuruşta 12 Houston Astros vurucusunu saf dışı bıraktı ve ikinci vuruşta iki sayılık üçlükle 2-4 yaptı.

Ohtani üst üste altıncı maçını kazanırken, Hall of Fame atıcısı Nolan Ryan tarafından kırılan iki rekoru da egale etti.

Ohtani, Ryan'a katılarak Angels tarihinde art arda dört maçta en az 10 vuruş yapan ikinci atıcı oldu.

Ohtani ayrıca Ryan'ın 27 Haziran 1972'de Minnesota'da oynadığı maçtan bu yana üçlük atan ilk Angels atıcısı oldu.

Ohtani tercüman Ippei Mizuhara aracılığıyla "Açıkçası Nolan Ryan gibi biriyle aynı cümlede yer almak büyük bir onur," dedi. "Ama vuruş sayısından çok, sıfır sayı yapmak ve rakiplerimi durdurmak istiyorum."

Amerikan Ligi'nin son MVP'si Ohtani, bu sezon unvanını geri almak için kendisini kesin olarak aday gösterdi.

Her ne kadar New York Yankees'den Aaron Judge ve Houston Astros'tan Yordan Alvarez ile sıkı bir rekabet içinde olsa da Ohtani'nin bu sezon Angels'ın galibiyetlerindeki etkisi oldukça belirgin.

İki yönlü yeteneklerinin birleşimi sayesinde, Ohtani'nin başladığı altı maçlık yenilmezlik serisi yakaladılar ancak bunun aksine, takımın genel olarak son haftalarda 12-32'lik bir rekoru var.

Bu altı maç boyunca Ohtani 0.45 gibi inanılmaz bir ERA'ya sahip oldu ve ayrıca 39 2/3 vuruşta toplam 58 vuruş yaptı.

Angels geçici menajeri Phil Nevin, "Son üç ya da dört seferdir söylüyorum, ama bizi sırtlıyor," dedi. "Önünde ne olduğunu biliyor. Son birkaç başlangıçta, maça girerken birkaç maç kaybettik ve o bunu kişisel olarak algıladı."

Birkaç gün önce Ohtani hem atıcı hem de vurucu olarak üst üste ikinci All-Star maçına seçildi.

Geçen yıldan önce hiçbir oyuncu hem pozisyon oyuncusu hem de atıcı olarak All-Star maçına seçilmemişti. Şimdi ise bunu iki yılda iki kez başardı.

Çarşamba günkü performansı, Salı günü All-Star Maçı için Amerikan Ligi takımını yönetecek olan Astros menajeri Dusty Baker'ın önünde gerçekleşti. Sonrasında Baker övgü dolu sözler söyledi.

Baker, "O sadece bir All-Star değil, o bir megastar," dedi. "En iyi hücum oyuncularından biri ve en iyi atıcılardan biri. Ve çok zeki - oyunu oynayış şeklinden anladığım kadarıyla yetenekli ama zeki."

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Kaynak: edition.cnn.com