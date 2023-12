Shohei Ohtani, 17 numaralı formasından vazgeçen Dodgers takım arkadaşı Joe Kelly'nin eşine Porsche hediye etti

Gösterişli hediye, Ashley Kelly'nin iki kez Amerikan Ligi MVP'si olan oyuncuyu kocasının takımıyla sözleşme imzalamaya teşvik eden viral sosyal medya kampanyası #Ohtake17'nin ardından geldi.

Dodgers, Kelly'nin evinin önüne bırakılan yeni aracının açılışını Cumartesi günü X'te yayınladı.

"Bu senin. Shohei'den, sana bir Porsche hediye etmek istedi," deniyor klipte, inanamayarak ağzını kapatırken.

Ohtani takıma katılmadan önce Ashley Kelly internette oldukça coşkulu bir kampanya yürütmüş, hatta Ohtani'yi desteklemek için 7 aylık oğluna ShoKai adını verecek kadar ileri gitmişti.

Japon atlet geçtiğimiz günlerde 11 Aralık'ta Dodgers ile 10 yıllık, 700 milyon dolarlık tarihi bir anlaşma imzaladı.

MLB.com'a göre Joe Kelly de kısa bir süre önce Major League Baseball takımıyla bir yıllık 8 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı.

Yedek oyuncunun eşinin çabaları arasında Ohtani'ye üzerinde 17 numara bulunan her Dodgers kıyafetini ve ürününü teklif etmek de vardı.

Eşi, 8 Aralık'taki sosyal medya paylaşımlarından birinde, Ohtani'nin Dodgers'a bağlılığı karşılığında teklif ettiği tüm eşyaları sergiliyor. Ashley Kelly, arkasında "Anne" yazan 17 numaralı Dodgers formasını havaya kaldırırken "Anneni çoktan hazırladım, yani her şey yolunda" dedi.

Ohtani kocasının takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra Kelly, Wham'in "Wake Me Up Before You Go-Go" şarkısı eşliğinde ailenin 17 numaralı formasını tatil temalı ön bahçelerine heyecanla fırlattığı başka bir video yayınladı.

CNN'e bağlı KABC'nin haberine göre Ohtani daha önce Los Angeles Angels 'ta oynadığı altı yıl boyunca 17 numarayı giymişti.

Kaynak: edition.cnn.com