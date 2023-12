Sherri Shepherd hayatı boyunca bir talk show programı yapmayı hayal etti. Şimdi bir Emmy istiyor.

Yakın zamanda CNN'e verdiği bir röportajda Shepherd, uzun saatleri, konukları, ekibi ve izleyicileri sevdiğini, çünkü çocukluğundan beri kendi talk show'unu sunmayı hayal ettiğini söyledi.

"Sherri", Jennifer Hudson, Drew Barrymore, Kelly Clarkson ve Karamo Brown'ın programlarının yer aldığı yoğun bir gündüz kuşağı TV ortamına katılırken, bir oyuncu ve "The View" emektarı olan Shepherd, programını öne çıkarmak için nasıl çalıştığını açıklıyor.

Aşağıdaki röportaj, uzunluk ve anlaşılırlık için hafifçe düzenlenmiştir.

CNN: Bir komedi dizisi olan "30 Rock "ta ve tabii ki "The View "da yer aldınız, kendi talk show'unuzun olmasını nasıl buluyorsunuz?

"Bu daha büyük bir sorumluluk. ...Şu anda yapmak zorunda olduğum şeyleri biz yapmıyorduk, bunların hepsini Barbara Walters yapıyordu. Bağlı kuruluşlarla toplantılar, reytingleri gözden geçirmek, bölümleri anlamaya çalışmak. Biz sadece geldik, yaptık ve eve gittik. Eğlenceli şeyler yaptık, oyunlara gittik, kitaplar okuduk ve konukların filmlerini izledik."

Peki Oprah Winfrey'in 15 sayfalık notlarında ne var?

"Oprah benimle konuşurken şunu söyledi, talk show yapmak çok kutsal bir şey, çünkü o programda olan her şeyden siz sorumlusunuz çünkü orada sizin adınız var. Bu da çok büyük bir sorumluluk. Tek bir talk-show sunucusu olduğunuzda kesinlikle daha fazla sorumluluk alıyorsunuz. Her hafta bağlı kuruluşlarla buluşmak için uçuyorum çünkü iyi niyet yaratmanız ve programı destekledikleri için onlara teşekkür etmeniz gerekiyor. Ve sonra her hafta dışarı uçuyorum ve her zaman bir telefon görüşmesi bu konuk programdan ayrıldı. Bu bölüm ne olacak? Senin için sorun olur mu? Gardırobu takip etmeliyiz. Ama bayıldım."

Neden tüm bunları üstlenmeye karar verdiniz?

"Beş yaşımdan beri, Barbie'min ağzının önünde küçük tuvalet kağıdı rulosuyla hayalini kurduğum bir şeydi. İlk talk show pilot programımı 2018'de yaptığımda, bunun hayalini kurmayı hiç bırakmadım. Ve bu yüzden çok fazla olduğunda oturup her şey için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu beni o huzurlu yere geri getiriyor. Yapmak istediğim şeyin bu olduğunu biliyorum.

İnsanların 'Kötü bir gün geçiriyordum ya da depresyondaydım ama her gün beni bu durumdan kurtarmak için programınıza bakıyorum' dediğini duyuyorum. Yapmam gereken şey buymuş diyorum."

Depresyondan bahsetmişken, depresyon ve kısırlık gibi ağır konuları ele aldınız. O günlere nasıl hazırlanıyorsunuz ve bunun için donanımlı olacağınızı biliyor musunuz?

"Uzman sağlık bölümümüz var ve bir zihinsel sağlık doktorumuz vardı ve bu karanlıktan nasıl çıkacaklarını anlamaya çalışan insanlar olduğunu bildiğimi söylüyorum ve biz onlara bunu yapmanın yolu olduğunu bildirmek için bir kanalız. Demek istediğim, bu sadece dinlemek ve insanlara bunu söylemeleri için alan tanımak çünkü bunu yaşayan başka biri daha var."

Programın günlük amacı nedir?

"Benim görevim, geldiğinizden daha iyi hissetmenizi istiyorum."

Programöncesi ya da sonrası ritüelleriniz var mı ?

"Yapımcım Jawn Murray, ki kendisi aynı zamanda en iyi arkadaşım, dua ediyoruz. Bu rüyayı benim kadar uzun zamandır biliyor. O kapı açılıyor. Stüdyoda benimle birlikte oturan seyirciler için dua ediyoruz ve bizi izleyenlerin geldikleri zamankinden daha iyi hissetmeleri için dua ediyoruz. Diğeri ise tek başıma oturmam ve Sherri'nin her şeyi bıraktığı alana girmem gerekiyor. Çünkü yapmanız gereken şey insanları güldürmek. Onlara iyi vakit geçirtmelisin."

İş ve hayatı nasıl dengeliyorsunuz?

"Dengeyi bulmak zorundasınız. Bir ara biraz dengesizleşmeye başladı çünkü her hafta ortaklarla buluşmak için uçuyordum. Oğlum Jeffrey ile yapmam gereken her şey sabah dokuzda oluyordu ve ben bunu yapamıyordum. Oprah'ı aradım ve dedim ki, 'Bir anne olarak kendimi kaybediyorum. Ne yapmam gerekiyor? O da benimle denge, iş dengesi ve anne dengesi hakkında konuştu. Jeffrey'nin bir numara olması gerektiğini söyledi."

Bunu alıp gerçekten nasıl uyguluyorsunuz? Bu bazı şeylere hayır demeyi mi gerektiriyor?

"Benim yaptığım bu. 'Bunu yapamam çünkü yapmam gereken bir veli toplantısı var. O yüzden bu bir hayır. Hayır demeye başladığınızda insanların olmaları gereken yere gelmeleri şaşırtıcı. İştirakçilerle buluşmak, programımı yayınladıkları için desteklerine teşekkür etmek açısından çok ama çok önemli ama sonra dört ya da beş hafta ara vermem gerekiyor ve sonra tekrar başlayabiliyorum. Ama bu dört-beş haftalık ara Jeffrey'nin kitap fuarında gönüllü olmamı sağlıyor. Sabahları onu okula bırakıyorum."

Oprah programı izledi mi?

Evet ve bana bazı bölümleri çok beğendiğini söyledi. Ve sonra Oprah'ın bana mesaj atıp, "Gündüz gözüyle bakmanın zor olduğu bir ortamda rakamlarınız harika, izliyorum ve sizi takip ediyorum" demesi. Bu harika bir şey. Bunu çalışanların ve yapımcıların moralini yüksek tutmak için kullanıyorum. Onlara Oprah'nın metinlerinden bazı bölümleri Oprah'nın sesiyle okuyorum."

Başından beri çok iyi konuklarınız oldu.

"Ne kadar sıkı çalıştıkları için yetenek avcılarımın hakkını vermeliyim. Los Angeles ve New York'ta bir parti düzenleyerek en iyi reklamcılarla tanışmamı ve onlara kim olduğumu anlatmamı sağladılar. Tanışma toplantıları herkesle kişisel olarak konuşmamı ve hedeflerimi paylaşmamı sağladı."

Hayalinizdeki bir konuk var mı?

"Meryl Streep ile konuşmayı çok isterdim. John Lithgow geldi ve size söylediğimde beni bir çatalla yerden kaldırabilirsiniz. Michelle Obama'yı konuk etmek isterdim. Oprah'ya sordum ve sessiz kaldı ve dedi ki... [bir arkadaşı ona öğüt verdi] Söyleyecek bir şeyin yoksa programa çıkma."

Programla ilgili nihai vizyonunuz nedir?

"İnsanlar gülmek istediği sürece bunu yapmak istiyorum. İnsanlar kendilerini iyi hissetmek istedikleri sürece, ben de bunu vermek için oradayım. Şovum için Emmy istiyorum. Emmy istiyorum. Bunu evdeki her aynaya kırmızı rujla yazdım."

Kaynak: edition.cnn.com