Sezonun ilk poyrazı Kuzeydoğu ve New England'ı vuracak

Meteorolojik olarak 1 Mart itibariyle bahara girmiş bulunuyoruz; bu da kış aylarında tek bir poyraz bile görmediğimiz ve Doğu Yakası'nın bazı büyük şehirlerine neredeyse hiç kar yağmadığı anlamına geliyor. Ancak bu hafta Kuzeydoğu ve New England'da geniş kapsamlı etkileri olacak büyük bir ilkbahar poyrazı yaklaşıyor.

Hava Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Pazartesi gecesi, bir kıyı alçak basıncı hızla güçlenerek Pazartesi gecesinden Çarşamba gününe kadar Kuzeydoğu'yu önemli ölçüde etkileyecek büyük bir poyraza dönüşecek" denildi.

Poyraz, rüzgarları kuzeydoğudan esen bir kıyı fırtınasıdır. Poyrazlar şiddetli yağmur, kar, kuvvetli rüzgarlar, elektrik kesintileri ve kıyı selleri gibi büyük etkileri beraberinde getirmeleriyle ünlüdür.

Hava Tahmin Merkezi Direktörü David Novak, CNN meteoroloji uzmanı Derek Van Dam'a verdiği demeçte, "Bu fırtınayla ilgili en büyük endişem, şiddetli rüzgarlarla birleşerek elektrik kesintilerine neden olacak yoğun, ıslak kar olacağı gerçeğidir" dedi. "Karın ağırlığı aşırı olacak. Bu 'kar yüklemesi' olarak bilinir ve beklediğimiz ağır, ıslak kar türüyle ilgilidir."

New York çevresindeki bölgeler fırtınanın etkilerini bugün ilerleyen saatlerde hissetmeye başlayacak. Şiddetli yağmur ve rüzgarlı koşullar, fırtına bu geceden Salı akşamına kadar zirveye ulaşmadan önce açılış gösterisi olacak. Boston'a yaklaştıkça, fırtına Salı'dan Çarşamba'ya kadar zirveye ulaşacak.

Tahmin merkezi, "Karın yoğun ıslak doğası, maksimum 50 mph'ye kadar çıkan rüzgarlarla birleştiğinde, dağınık ve yaygın elektrik kesintilerine ve ağaç hasarına neden olacaktır" açıklamasını yaptı. "Benzer etkiler New York City'den Boston'a kadar I-95 koridoru boyunca da hissedilebilir."

Cape Cod ve adalar boyunca rüzgarlar saatte 60 mil hıza kadar çıkabilir. Daha iç kesimlerde ise rüzgarlar saatte 50-55 milin üzerine çıkarak ağaç dallarının düşmesi ve elektrik kesintileri tehdidini artıracak.

Massachusetts'teki Boston ve Worchester, New York'taki Albany ve Syracuse ve Maine'deki Portland gibi şehirler de dahil olmak üzere 20 milyondan fazla insan fırtına öncesinde kış alarmı altında.

Yoğun, ıslak kar saatte 2-3 inç düşebilir ve Kuzeydoğu'nun yüksek kesimlerinde bir metreye kadar karla sonuçlanabilir. Bu bölge New York'taki Catskills ve güney Adirondacks, Massachusetts'teki Berkshires ve Worcester Hills, New Hampshire'daki Monadnocks ve White Mountains ve Vermont'taki güney Green Mountains'i kapsamaktadır. Yerel kar kalınlığının 24 ila 30 inç arasında olması mümkündür.

"İnsanlara sahip olduğunuz kar miktarına odaklanmamalarını söylemeye çalışıyoruz. Bazı bölgelerde çok fazla, bazı bölgelerde ise sadece dört ya da beş santim kar olacak," diyor Boston'daki meteoroloji ofisinde uyarı koordinasyon meteoroloğu olan Glen Field. Field, "Dört inçten fazla ağır ıslak kar, ağaçları, elektrik hatlarını devirmek ve elektrik kaybetmek için yeterli yük olacaktır" diye ekledi.

Novak, düşük ve yüksek kar toplamları arasında keskin bir fark olacağını söyledi. Boston çevresindeki bazı bölgelerin 7 santime kadar kar görebileceğini, şehir merkezi gibi diğer bölgelerin ise çok az ya da hiç kar görmeyebileceğini söyledi.

Yağmur, kar, sert rüzgarlar ve olası elektrik kesintilerinin yanı sıra, kıyı boyunca bir başka büyük endişe de kıyı taşkınları ve sahil erozyonu olacaktır. New York ve Connecticut'taki kıyı bölgelerinde yaşayanlar, suyun normal seviyelerin bir ila bir buçuk fit üzerine çıkmasını bekleyebilirler. Bu durum kıyı topluluklarında su baskınlarına neden olabilir. Ayrıca, dört metrelik dalgalar kıyı şeridi boyunca kırılarak sahil erozyonuna yol açacaktır.

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Fırtına sezonun sonlarına doğru geliyor, ancak bu duyulmamış bir şey değil. Poyrazlar Nisan ayı boyunca Kuzeydoğu'yu vurabilir. 1997 yılında 1 Nisan'da meydana gelen poyraz New England'ı sulara gömmüştü. Bununla birlikte, sezonun ilk poyrazının bu kadar geç etkili olması garip. Field'a göre, New Englandlılar sezonu poyraz olmadan bitireceklerine güvenmemeleri gerektiğini çok iyi biliyorlardı.

Field, "Sanırım herkes hala bir poyraz alacağımızı bekliyordu," dedi.

Çarşamba günü geç saatlerde poyraz, yerini soğuk ve rüzgarlı koşullara bırakacak.

Eyaletler hazırlıklarını yapıyor

Fırtına öncesinde Maine Valisi Janet Mills devlet dairelerinin Salı günü kapalı olmasını emretti.

Mills, "Maine halkını mümkünse yollardan uzak durmaya, seyahat ediyorsa ekstra zaman planlamaya ve bizi güvende tutmak için çok çalışan yol ekiplerine ve ilk müdahale ekiplerine bolca yer vermeye teşvik ediyorum" dedi.

New Jersey Valisi Phil Murphy eyaletin kuzeyindeki Morris, Sussex, Warren, Passaic ve Bergen olmak üzere beş ilçede olağanüstü hal ilan etti.

Connecticut Valisi Ned Lamont, Salı gününden itibaren eyalet acil durum operasyon merkezinin kısmi olarak faaliyete geçirilmesini emretti.

CNN'den Sara Smart bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com